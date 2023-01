Crurated Arrecada US $ 7,2 Milhões para Inovar Ainda Mais na Comunidade de Vinhos com Base em Blockchain e Expandir o Alcance do Mercado

Depois de mais um ano de sucesso, a empresa começará a fazer parcerias com produtores de vinho em outros países além da França e da Itália

LONDRES, Jan. 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A Crurated, a comunidade de vinhos com sede em Londres, criada para conectar os conhecedores com os produtores de todo o mundo, anunciou hoje que a empresa arrecadou US $ 7,2 milhões de um grupo de investidores privados. O dinheiro será usado para desenvolver ainda mais a plataforma tecnológica, expandir as parcerias com produtores de outros países além da França e da Itália, e aumentar a participação geral no mercado em todo o mundo.

“O ano passado foi inovador e trouxe muito sucesso para toda a nossa equipe e para os produtores com os quais fizemos parceria”, disse Alfonso de Gaetano, fundador da Crurated. “Além de nos tornarmos a primeira comunidade de vinhos a oferecer vendas fracionadas de barris apoiadas pela tecnologia NFT, assinamos um contrato de distribuição exclusiva com a Charles Lachaux, aumentamos nossa lista para mais de 60 produtores e atraímos um público mais jovem de enófilos para a plataforma.”

A Crurated relata que 70% da sua base de membros tem menos de 45 anos de idade. E 35% dos membros têm menos de 35 anos, mais jovens do que a maioria dos compradores de vinho, que tendem a ter 45 anos ou mais. A equipe acredita que as parcerias diretas da Crurated com os principais produtores de vinho de todo o mundo, a abordagem inovadora de como o vinho é comprado na plataforma — compras/leilões de lotes tradicionais e vendas fracionadas de barris — bem como o uso de NFTs para validar a autenticidade de um vinho, está ajudando a aumentar o interesse pelo vinho entre um público mais jovem.

Além disso, a receita aumentou 214% no primeiro semestre do segundo ano em comparação com o primeiro semestre do primeiro ano. A associação aumentou 180% no primeiro semestre do segundo ano em relação ao primeiro semestre do primeiro ano, com um aumento de 400% no acumulado anual.

Sobre a Crurated

Lançada em 2021 com ênfase na França e na Itália, a Crurated é uma associação da comunidade vinícola criada para conectar conhecedores e produtores de todo o mundo. Uma equipe de especialistas oferece serviços personalizados e experiências autênticas, enquanto o serviço de logística contínuo da Crurated garante a qualidade e a proveniência, graças ao armazenamento seguro da adega e à inovadora tecnologia blockchain. Para mais informação sobre a Crurated, visite crurated.com.

