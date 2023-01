Crurated lève 7,2 millions de dollars pour apporter davantage d’innovation à la communauté des vignerons basée sur la blockchain et pour étendre sa portée sur le marché

Après une autre année prospère, la société commencera également à s’associer à des producteurs de vin au-delà de la France et de l’Italie

LONDRES, 17 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Crurated, la communauté londonienne de vignerons basée sur l’adhésion et conçue pour mettre en relation les connaisseurs avec des producteurs de classe mondiale, a annoncé aujourd’hui que la société avait levé 7,2 millions de dollars auprès d’un groupe d’investisseurs privés. Les fonds seront utilisés pour faire davantage évoluer la plateforme technologique, étendre les partenariats de producteurs au-delà de la France et de l’Italie, et accroître la part de marché globale à travers le monde.

« L’année qui vient de s’écouler a été à la fois innovante et prospère pour toute notre équipe et les producteurs avec lesquels nous nous sommes associés », a déclaré Alfonso de Gaetano, fondateur de Crurated. « En plus de devenir la première communauté de vignerons à proposer des ventes de tonneaux fractionnés soutenues par la technologie NFT, nous avons signé un contrat de distribution exclusif avec Charles Lachaux, augmenté notre liste de producteurs à plus de 60, et attiré une population plus jeune d’œnophiles sur la plateforme. »

Crurated rapporte que 70 % de ses membres ont moins de 45 ans. Par ailleurs, 35 % de ces membres ont moins de 35 ans et sont donc plus jeunes que la majorité des acheteurs de vin, qui tendent vers les 45 ans et plus. L’équipe pense que les partenariats directs de Crurated avec les principaux producteurs de vin du monde, son approche innovante de la façon dont le vin est acheté sur la plateforme [ventes de tonneaux fractionnés et achats de lots/enchères traditionnel(le)s], ainsi que l’utilisation des NFT pour valider l’authenticité d’un vin, contribuent ensemble à accroître l’intérêt pour le vin chez une population plus jeune.

En outre, les recettes ont augmenté de 214 % au premier semestre de la deuxième année par rapport au premier semestre de la première année. L’adhésion a augmenté de 180 % au premier semestre de la deuxième année par rapport au premier semestre de la première année, et s’est accrue de 400 % depuis le début de l’année.

À propos de Crurated

Lancée en 2021 en mettant un accent particulier sur la France et l’Italie, Crurated est une communauté de vignerons basée sur l’adhésion, conçue pour mettre en relation les connaisseurs et les producteurs de classe mondiale. Une équipe de spécialistes fournit des services personnalisés et des expériences authentiques, tandis que le service logistique transparent de Crurated garantit la qualité et l’origine grâce à un stockage sécurisé dans des caves à vin et une technologie de blockchain innovante. Pour en savoir plus sur Crurated, veuillez consulter le site crurated.com.

