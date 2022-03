NEW YORK, 10 mars 2022 /PRNewswire/ — Customertimes annonce le lancement du fonds Give Back to Ukraine, une initiative humanitaire visant à soutenir ceux qui ont été directement touchés par la guerre.

Ce compte indépendant sera régi par le conseil d’administration de Customertimes. L’intégralité des contributions servira à soutenir les efforts des employés bénévoles sur le terrain et à fournir un logement, des médicaments, des vêtements et de la nourriture à notre équipe ukrainienne.

Depuis son lancement le 3 mars 2022, le fonds Give Back to Ukraine a permis de recueillir plus de 95 000 dollars américains. En outre, les membres du personnel de niveau C de Customertimes ont convenu collectivement de donner leurs salaires du mois de mars à ces efforts de sauvetage.

« Je tiens à remercier personnellement nos collègues et partenaires pour leur contribution au fonds Give Back to Ukraine », déclare Dmitry Sidnev, PDG et co-fondateur de Customertimes.

« Le fond aide nos collègues et leurs familles qui font du bénévolat en Ukraine, en Pologne, en Hongrie et en Roumanie, et permet de fournir de la nourriture, de l’eau, des vêtements et des logements, d’assurer le transport et d’apporter une aide médicale à ceux qui en ont le plus besoin. Par ailleurs, nous soutenons directement notre équipe en veillant à ce que tout le monde soit en sécurité et ait accès à de la nourriture et à un abri, et bénéficie d’approvisionnements. »

Les contributions peuvent être faites par l’entremise de Square ou par virement, et l’entreprise fournira un rapport indépendant indiquant comment chaque dollar a été dépensé via le fonds. Les résultats seront également publiés sur le site Web de l’entreprise, afin de permettre une transparence totale.

Pour en savoir plus :

