Deriv célèbre son 25e anniversaire avec la récompense “UK’s Best Workplaces in Financial Services & Insurance™”

L’équipe de Deriv basée au Royaume-Uni célèbre la récompense Best Place to Work

Deriv a également renouvelé les certifications Great Place to Work de ses bureaux basés au Royaume-Uni et dans six autres pays

Célèbre 25 années passées à créer une culture d’entreprise positive

LONDRES, Royaume-Uni, 03 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Deriv, une plateforme de trading en ligne de premier plan qui célèbre 25 ans d’innovation et de service, a reçu la distinction du “UK’s Best Workplaces in Financial Services & Insurance ” en 2024. Cette prestigieuse distinction souligne l’engagement de Deriv pour ce qui est de maintenir une culture d’entreprise axée sur la confiance, l’innovation et le service exceptionnel.

Outre cet accomplissement remarquable, Deriv a également renouvelé les certifications Great Place to Work® de ses bureaux basés au Royaume-Uni et dans six autres pays (Paraguay, Chypre, France, Jordanie, Malte et Rwanda), les bureaux du Paraguay obtenant cette certification pour la troisième année consécutive. Cela souligne davantage la volonté de l’entreprise de créer un environnement de travail positif et épanouissant dans toutes ses activités au plan mondial.

« C’est un honneur inestimable pour nous de recevoir une telle reconnaissance, et ce bien plus parce que depuis 25 ans, les personnes sont au cœur de notre activité », a déclaré Seema Hallon, directrice des Ressources humaines. « C’est une preuve du travail acharné et de la passion qui animent toute notre équipe, laquelle œuvre en continu pour créer un environnement qui valorise, autonomise et inspire chacun afin qu’il réalise son plein potentiel. Ces distinctions ne célèbrent pas seulement nos réalisations antérieures, mais elles renforcent également notre certitude qu’une culture d’entreprise forte assure une réussite à long terme et jalonne les 25 prochaines années de Deriv . »

Les récentes récompenses de Deriv mettent en avant les principales valeurs de l’entreprise, lesquelles lui ont permis de faire florès au cours des 25 dernières années et continueront d’ailleurs de façonner son futur.

Confiance : Deriv entretient une culture de transparence, de communication ouverte et de respect mutuel, ce qui alimente le sentiment de confiance et de sécurité des employés dans leur environnement de travail.

L'entreprise encourage la créativité, l'expérimentation et l'apprentissage continu, permettant ainsi aux employés de développer des solutions de pointe qui répondent aux besoins de traders du monde entier.

Fournir un service client exceptionnel et doter les traders d'outils et de ressources dont ils ont besoin pour s'épanouir sur les marchés financiers est la raison d'être de Deriv.

Benedict Gautrey, directeur de Great Place To Work® au Royaume-Uni a déclaré :

« La liste des nominés au Best Workplaces in Financial Services and Insurance est créée sur la base des retours sur l’expérience de travail d’employés travaillant dans le secteur.

S’auto-évaluer par rapport à d’autres concurrents, grâce à un sondage de son personnel pour évaluer sa culture par rapport à d’autres, permet non seulement aux décideurs de prendre de meilleures décisions quant aux points à améliorer, mais offre également aux employeurs une compréhension basée sur les données des aspects de leurs offres actuelles qui les distinguent, leur permettant ainsi de créer une image d’entreprise plus concurrentielle.

Il est plaisant de voir autant d’organisations s’atteler à rendre leur lieu de travail vraiment épanouissant. »

« Nous continuerons d’investir dans notre personnel et à rendre leur environnement propice à la confiance, à l’innovation et au service. », a ajouté Hallon. « Notre équipe exceptionnelle continuera de favoriser la croissance continue et l’innovation de Deriv dans le secteur et d’en faire un lieu de travail épanouissant dans les années à venir. »

À propos de Deriv

Depuis 25 ans, Deriv s’attèle à rendre le trading en ligne accessible à tous et partout. Constituée aujourd’hui de plus de 2,5 millions de traders dans le monde, Deriv fournit une riche gamme de types de contrat. En outre, elle propose fièrement plus de 200 actifs sur des marchés populaires à partir de ses plateformes de trading primées et intuitives. Deriv a su développer une culture au sein de ses bureaux, comptant plus de 1 400 employés répartis dans le monde, qui célèbre les réalisations, encourage la croissance professionnelle et favorise le développement des talents, ce qui justifie son accréditation Platinum délivrée par Investors in People.

Contact presse

pr@deriv.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/64460c21-fdc6-4075-a7a5-0b2b3efcbf17/fr

