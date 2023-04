Deriv reçoit l’accréditation Gold d’Investors in People

Deriv célèbre le succès de son accréditation Gold

DUBAÏ, Emirats Arabes Unis, 19 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Deriv, l’un des leaders de l’industrie fintech, a obtenu l’accréditation We invest in people, gold. Il s’agit de la première distinction reçue par l’industrie en 2023, l’un de ses nombreux objectifs de l’année.

L’obtention de la médaille d’or est un triomphe que seules 17% des organisations évaluées par Investors in People (IIP) atteignent. Cette accréditation est valable trois ans. L’IIP récompense les entreprises qui affinent leur style de gestion pour faire preuve de confiance, motiver les employés à améliorer leurs compétences et leurs connaissances, et rester flexibles face au changement.

Pour Deriv l’accréditation Gold reconnaît l’approche du leadership, les pratiques du personnel et la culture de confiance que le courtier s’est efforcé d’instaurer dans tous ses bureaux. Les résultats de l’enquête révèlent que 80 % des employés sont d’accord sur la qualité des pratiques humaines. Ils apprécient la culture de travail responsabilisante qui les incite à donner le meilleur d’eux-mêmes.

Célébrations au bureau de Deriv au Rwanda

Les informations recueillies indiquent également que Deriv offre des possibilités d’avancement et se soucie de faire passer les collaborateurs en premier. Les employés participent à l’innovation et à la transformation en passant d’une petite à une grande réflexion sur leur travail, l’entreprise et l’industrie.

La présélection des entreprises repose sur trois principes :

Diriger : Quel est le degré de confiance entre les employés et l’équipe dirigeante ? Les dirigeants sont-ils à la hauteur de leurs valeurs et inspirent-ils la bonne culture ?

Soutenir : Les structures adéquates sont-elles en place pour permettre aux employés de bien faire leur travail ? Les employés sont-ils récompensés lorsqu’ils font bien leur travail ? Et sont-ils soutenus correctement s’ils rencontrent des difficultés ?

Améliorer : Les employés ont-ils de nombreuses possibilités d’évoluer et de se développer ? L’entreprise est-elle prête à faire face aux changements que l’avenir pourrait lui réserver ?

Le processus :

Un représentant de l’IIP s’entretient avec l’entreprise et ses employés et leur explique les raisons de l’obtention de l’accréditation.

IIP envoie une enquête aux employés pour savoir ce qu’ils pensent de leur travail dans l’entreprise et de la façon dont ils sont soutenus.

L’IIP mène des entretiens individuels avec les employés et assiste à des réunions pour se faire une idée du lieu de travail.

L’IIP mène des entretiens individuels avec les employés et assiste à des réunions pour se faire une idée du lieu de travail. Les principales conclusions sont publiées dans un rapport qui indique si l’entreprise a réussi ou échoué à obtenir l’accréditation. Le rapport contient également des recommandations de l’IIP sur les prochaines étapes à suivre par l’entreprise.

L’IIP élabore un plan d’action sur les changements que l’entreprise doit apporter au cours de la période d’accréditation.

L’accréditation place Deriv au 1er rang dans le secteur des activités financières et d’assurance et au 3e rang mondial dans le secteur des technologies de l’information. Les classements concernent les organisations dont l’effectif est compris entre 250 et 4 999 personnes.

Deriv fête son bureau de Chypre

Seema Hallon, responsable de la gestion du personnel, a commenté cette récompense :

“C’est une grande fierté pour nous ! Chez Deriv, nous faisons de notre mieux pour créer un environnement de travail qui encourage chaque membre de l’équipe à s’approprier son travail et à se surpasser pour apporter la meilleure contribution possible à son rôle. Notre culture de la confiance, guidée par nos valeurs, est basée sur des conversations ouvertes, une implication active, un travail agile et le plaisir de travailler ensemble. Nous sommes ravis d’être sur la voie de l’excellence avec l’IIP et espérons être bientôt dans la catégorie Platine !

Deriv a des projets de croissance ambitieux pour 2023. Elle est à la recherche de professionnels compétents pour développer son lieu de travail dynamique, diversifié et en constante évolution. Rejoignez-nous dans notre aventure, consultez nos offres d’emploi.

À propos de Deriv

Au cours des 23 dernières années, la mission de Deriv a été de rendre le trading en ligne accessible à tous, partout. L’offre de Deriv comprend des plateformes de trading intuitives, plus de 200 actifs négociables (sur des marchés tels que le forex, les actions et les crypto-monnaies), des types de transactions uniques, et bien plus encore. Avec plus de 1 200 employés dans 20 bureaux répartis dans 16 pays, Deriv s’efforce d’offrir le meilleur environnement de travail possible, ce qui inclut une culture de travail positive, la prise en compte rapide des préoccupations des employés, la célébration des réussites et la mise en œuvre d’initiatives visant à stimuler leur moral.

CONTACT PRESSE

Aleksandra Zuzic

aleksandra@deriv.com

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ c7747671-2e51-4da5-8bdc- e8ccab8ef6b2

https://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ cd0a9ee9-744f-4eb2-a533- d19989a1f090

https://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ 44084c93-ef28-4ce4-a375- c0296647ba71

GlobeNewswire Distribution ID 1000804883