Duck Creek Technologies inaugure Payments Marketplace, une place de marché destinée aux paiements de bout en bout, et une nouvelle intégration auprès de Paymentus

La place de marché permet de réduire le délai d’intégration des paiements, de 18 mois à deux semaines

BOSTON, 04 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Duck Creek Technologies, le fournisseur mondial de solutions intelligentes qui dessine les futurs contours du secteur de l’assurance générale et IARD (incendies, accidents et risques divers) annonce le lancement de Payments Marketplace, sa place de marché destinée aux paiements, un écosystème de paiements complet conçu pour le secteur de l’assurance mondiale. La place de marché destinée aux paiements de Duck Creek, Payments Marketplace, offre une intégration fluide auprès de fournisseurs de paiement de confiance, et permet une gestion des paiements de bout en bout pour les assureurs. Duck Creek a annoncé un partenariat important avec Paymentus (NYSE : PAY), l’un des principaux fournisseurs de solutions de paiement numérique avec notre place de marché, pour une intégration facilitée. Ce partenariat représente des milliards en matière de volumes de paiements effectués via la place de marché destinée aux paiements. Ensemble, Duck Creek et Paymentus pourront compter comme clients certaines compagnies d’assurance parmi les 10 meilleures au monde, ainsi que des assureurs renommés sur le plan régional.

En se basant sur l’adaptateur de paiements de Duck Creek, Payments Orchestrator, Payments Marketplace réduit les délais d’intégration des paiements à seulement une à deux semaines, ce qui correspond à une amélioration significative par rapport aux neuf à dix-huit mois généralement nécessaires pour les intégrations directes. Le processus d’intégration utilise notamment l’adaptateur de paiements de Duck Creek, Payments Orchestrator, offrant ainsi aux assureurs une connectivité rapide, sans nécessiter des années de préparation pour l’orchestration. Payments Orchestrator de Duck Creek relie les assureurs à des technologies et prestataires de solutions de paiement internationaux, afin de prendre en charge à la fois les recouvrements et les paiements, quelle que soit l’infrastructure informatique existante.

« Duck Creek continue d’innover avec le lancement de Payments Marketplace, notre place de marché destinée aux paiements. Cela représente un pas en avant majeur dans les technologies d’assurance et offre aux assureurs et à leurs clients un traitement des paiements fluide, axé sur la sécurité », a déclaré Allan Lacoste, directeur des paiements chez Duck Creek Technologies. « Grâce à des partenariats stratégiques avec des leaders du secteur comme Paymentus, nous construisons un écosystème robuste qui offre aux assureurs flexibilité et fiabilité en matière de paiement. »

Les assureurs bénéficient d’actualisations en continu, d’une forte redondance et d’une expérience client améliorée. Payments Marketplace donne la priorité aux meilleures pratiques, aux certifications et à des processus de vérification approfondis pour tous les partenaires, ce qui inclut le respect de normes de sécurité rigoureuses et une compatibilité fluide avec les systèmes de base de logiciel en tant que service (SaaS) de Duck Creek.

« Grâce à notre partenariat avec Duck Creek, nous pouvons fournir nos meilleures solutions de facturation et de paiement électroniques à une clientèle plus vaste et plus internationale », a indiqué Jerry Portocalis, directeur commercial chez Paymentus Holdings, Inc. « Ensemble, nous pourrons atteindre notre objectif commun de simplifier les paiements pour les assureurs, et d’offrir les meilleures expériences qui soient à leurs clients. »

À propos de Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies est le fournisseur mondial de solutions intelligentes qui trace les futurs contours du secteur de l’assurance générale et IARD (incendies, accidents et risques divers). Les systèmes d’assurance modernes reposent sur nos solutions et exploitent le potentiel du cloud pour mener des opérations flexibles, intelligentes et évolutives. Authenticité, détermination et transparence, voilà les maîtres-mots de la philosophie de Duck Creek. Pour nous, l’assurance est au service des particuliers et des entreprises, au moment, à l’endroit et de la manière dont ils en ont le plus besoin. Nos solutions, leaders du marché, sont commercialisées à l’unité ou sous forme de suite packagée, et sont toutes disponibles sur la page : Duck Creek OnDemand. Pour en savoir plus, consultez le site www.duckcreek.com. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour découvrir nos actualités : LinkedIn et X.

