EBC Financial Group développe ses capacités de gestion des actifs en obtenant une deuxième licence australienne de services financiers

SYDNEY, 17 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Afin d’étendre sa présence mondiale dans la gestion des actifs, EBC Financial Group (EBC) a obtenu de l’Australian Securities & Investments Commission (ASIC) une licence australienne de services financiers dans le domaine de la gestion d’actifs. Cette acquisition renforce la capacité d’EBC à proposer aux investisseurs institutionnels et professionnels et aux grandes fortunes du monde entier des solutions sophistiquées en matière d’investissement. En obtenant la licence, EBC renforce non seulement sa présence en Australie, mais également sa capacité à servir ses clients sur les marchés mondiaux, en accord avec sa stratégie plus large qui consiste à offrir des services de gestion d’actifs diversifiés et réglementés à l’échelle mondiale.

Cette nouvelle licence, délivrée à EBC Asset Management Pty Ltd, renforce les offres existantes du groupe. Elle vient compléter la licence australienne de services financiers détenue par EBC en matière de conseils financiers généraux, renforçant la capacité du groupe à proposer une gamme complète de stratégies d’investissement dans des classes d’actifs telles que l’immobilier, les revenus fixes, les capitaux propres et les investissements alternatifs, y compris les fonds de capital-investissement et de capital-risque. Ceci marque une étape clé dans les efforts constants d’EBC pour étendre son écosystème financier mondial.

Stratégie mondiale : répondre à l’évolution du paysage de l’investissement

Alors que les incertitudes économiques mondiales et la volatilité des marchés augmentent, de plus en plus de particuliers fortunés et d’investisseurs institutionnels recherchent des solutions de gestion d’actifs stables. L’obtention par EBC de cette licence en gestion d’actifs est une réponse stratégique à cette dynamique changeante, ce qui permet à l’entreprise de proposer des options d’investissements flexibles et un meilleur accès au marché. Grâce à cette licence, EBC est bien placé pour répondre à la demande croissante en stratégies d’investissement fiables et diversifiées, non seulement en Australie, mais également sur les marchés mondiaux, en veillant à ce que les clients du monde entier puissent bénéficier de l’expertise d’EBC dans des environnements réglementés et transparents comme celui de l’Australie.

Auparavant, dans le cadre de la licence en conseils financiers généraux, EBC proposait une large gamme de produits et de services financiers à des détaillants et des grossistes. Cette nouvelle licence habilite EBC à proposer des services spécialisés exclusivement à des grossistes du monde entier. Ces services comprennent des conseils financiers généraux sur des plans d’investissement gérés (à l’exclusion des services de portefeuilles gérés par l’investisseur) et sur des valeurs mobilières. Par ailleurs, EBC est désormais autorisé à faciliter des transactions de produits financiers, y compris l’émission, la demande, l’acquisition, la modification ou la cession d’intérêts dans des fonds d’investissement gérés et des valeurs mobilières. Cela s’étend également à l’offre de services de conservation qui assurent une protection et une transparence accrues pour les actifs des clients.

Kris Wang, Directeur national d’EBC Financial Group en Australie, a déclaré : « L’acquisition de cette licence reflète notre engagement à maintenir les normes réglementaires les plus élevées tout en élargissant nos capacités de gestion d’actifs. Nous sommes déterminés à offrir un portefeuille d’investissement diversifié et solide, conçu pour répondre aux exigences variées des particuliers fortunés et des investisseurs institutionnels. »

Expansion stratégique sur le marché australien des personnes fortunées

L’Australie compte un nombre important de personnes fortunées, avec environ 400 000 personnes dont les actifs dépassent 1 million de dollars US. En obtenant une licence pour la gestion d’actifs, EBC est en mesure de capitaliser sur ce marché, en proposant des stratégies d’investissement qui répondent spécifiquement aux besoins de gestion de patrimoine de la population australienne de plus en plus fortunée, y compris des solutions de family office et des produits d’investissement internationaux. L’expérience mondiale d’EBC aidera également les clients à s’y retrouver dans les complexités réglementaires et à optimiser leurs investissements transfrontaliers.

« Nous observons un immense potentiel dans le segment en pleine croissance des grandes fortunes en Australie, » a ajouté M. Wang. « Notre objectif est de tirer parti de notre expertise mondiale afin d’aider les investisseurs à optimiser leur portefeuille grâce à des stratégies d’investissement diversifiées et innovantes. Nous prévoyons également d’étendre nos services à la gestion de family offices et à d’autres produits d’investissement mondiaux dans un avenir proche. »

Services de conservation et de family office : au cœur de la croissance future

Les services de conservation, qui sont au cœur de la stratégie à long terme d’EBC, constituent un complément essentiel à l’offre australienne de services d’EBC. Grâce aux services de conservation, EBC assure la ségrégation des fonds des clients, améliorant ainsi la transparence des actifs et la conformité. Les services de family office prévus par EBC proposeront aux grandes fortunes et aux clients institutionnels un accompagnement sur mesure en matière de gestion de patrimoine, en répondant aux besoins complexes en matière de gestion de patrimoine transfrontalier et multi-actifs, y compris l’optimisation fiscale et la transmission de patrimoine, renforçant ainsi la capacité d’EBC à servir ses clients dans le monde entier.

Avec cette nouvelle licence de gestion d’actifs, EBC Financial Group continue de renforcer sa présence mondiale, en proposant des services financiers de premier ordre à des clients grossistes sur les marchés développés et émergents. Cette évolution stratégique s’inscrit dans la mission plus large d’EBC, qui consiste à proposer des solutions d’investissement sophistiquées répondant aux exigences en constante évolution des investisseurs du monde entier.

À propos d’EBC Financial Group

Fondé dans le prestigieux quartier financier de Londres, EBC Financial Group (« EBC ») est réputé pour sa gamme complète de services qui comprend le courtage financier, la gestion d’actifs et des solutions d’investissement globales. EBC Financial Group a rapidement établi sa position en tant que société de courtage d’envergure mondiale, avec une forte présence sur des hubs financiers majeurs tels que Londres, Hong Kong, Tokyo, Singapour, Sydney, les Îles Caïmans ainsi que sur les marchés émergents d’Amérique latine, d’Asie du Sud-Est, d’Afrique et d’Inde. EBC s’adresse à une clientèle diversifiée d’investisseurs de détail, professionnels et institutionnels aux quatre coins du monde.

Reconnu par de multiples récompenses, EBC est fier de respecter les plus hauts niveaux de normes éthiques et de réglementation internationale. Les filiales d’EBC Financial Group sont réglementées et agréées dans leurs juridictions locales. EBC Financial Group (UK) Limited est réglementé par la Financial Conduct Authority (« FCA ») du Royaume-Uni, EBC Financial Group (Cayman) Limited est réglementé par la Monetary Authority (« CIMA ») des Îles Caïmans, EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd et EBC Asset Management Pty Ltd sont réglementés par la Securities and Investments Commission (« ASIC ») australienne.

Au cœur d’EBC Group sont réunis des professionnels chevronnés qui témoignent de plus de 30 ans d’expérience approfondie dans des institutions financières majeures, ayant habilement navigué à travers des cycles économiques importants, des Accords du Plaza à la crise du franc suisse de 2015. EBC défend une culture où l’intégrité, le respect et la sécurité des actifs des clients sont primordiaux, en veillant à ce que chaque engagement d’investisseur soit traité avec le plus grand sérieux qu’il mérite.

EBC est le partenaire officiel du FC Barcelone pour les opérations de change, proposant des services spécialisés dans des régions telles que l’Asie, l’Amérique latine, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Océanie. EBC est également partenaire de United to Beat Malaria, une campagne de la Fondation pour les Nations Unies dont l’objectif est d’améliorer les résultats en matière de santé mondiale. EBC soutient, depuis février 2024, la série d’engagement public « What Economists Really Do » du Département d’Économie de l’Université d’Oxford, visant à démystifier l’économie et son application aux grands défis de société afin d’améliorer la compréhension et le dialogue avec le public.

Contact médias :

Susindhraseghar Chandrasekar

Relations publiques internationales (Asie-Pacifique, Amérique latine)

susindhra.c@ebc.com

Chyna Elvina

Responsable des relations publiques internationales (Asie-Pacifique, Amérique latine)

chyna.elvina@ebc.com

Douglas Chew

Directeur des relations publiques internationales

douglas.chew@ebc.com

