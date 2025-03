Vietnam’s Lao Cai Province to Strengthen Cross-Border Ties with China

EBC Financial Group annonce le retour de son Million Dollar Trading Challenge, offrant un prix d’un million de dollars et une expérience VIP au FC Barcelone

Le premier lauréat du MDTC remporte le trophée et le prix de 200 000 dollars lors de la cérémonie de remise des prix Moment triomphal lorsque le gagnant du prix de 200 000 dollars en espèces se voit remettre le trophée du championnat lors de la précédente cérémonie de remise des prix du MDTC. Samuel Hertz apposant sa signature lors de la cérémonie de remise des prix du MDTC 2023 Samuel Hertz, directeur des opérations chez EBC Financial Group, signe la toile de fond de la cérémonie de remise des prix du MDTC 2023, célébrant un moment clé de l’excellence en matière de trading. Les champions du MDTC II seront récompensés au musée du FC Barcelone Les champions du MDTC II seront récompensés au prestigieux musée du FC Barcelone, marquant ainsi une nouvelle étape pour les compétitions de trading basées sur les compétences. Samuel Hertz prenant la parole lors de la cérémonie de remise des prix du MDTC 2023 Samuel Hertz, directeur des opérations chez EBC Financial Group, prononce un discours lors de la cérémonie de remise des prix du MDTC 2023, qui célèbre l’excellence en matière de trading.

LONDRES, 09 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — EBC Financial Group (EBC), leader mondial du courtage financier, annonce le retour de son Million Dollar Trading Challenge (MDTC) pour sa deuxième édition, l’un des plus importants au monde et une référence mondiale en matière de compétitions de trading basées sur les compétences, alors que la demande du secteur pour des opportunités de trading structurées et transparentes ne cesse de croître.

L’édition 2025 du MDTC arrive à un moment où les traders souhaitent se montrer plus responsables et avoir un meilleur accès à des stratégies éprouvées dans un contexte de marchés de plus en plus volatils. Du 1er mars au 30 mai 2025, des milliers de traders du monde entier se disputeront un compte de trading d’un million de dollars dans le cadre d’un défi intégrant le partage de stratégies en temps réel et le copy trading sans frais, établissant ainsi une nouvelle norme en matière de trading compétitif.

Pour la première fois, les meilleurs traders seront conviés à une cérémonie de remise des prix exclusive au musée du FC Barcelone (Barça Immersive Tour), marquant ainsi un moment historique de reconnaissance d’un événement de trading mondial au sein de l’une des institutions les plus prestigieuses du football. Ce partenariat témoigne de la convergence grandissante entre les marchés financiers et les sports d’élite, érigeant ainsi le trading au rang de profession exigeant le même niveau de compétences, de précision et de discipline que l’athlétisme de haut niveau.

L’édition inaugurale du MDTC en 2023 a établi de nombreuses références dans le secteur, 324 traders étant parvenus à afficher des comptes bénéficiaires et les 10 meilleurs traders ayant enregistré un rendement moyen de 3 472,91 %. Le champion a réalisé un rendement extraordinaire de 11 630,98 % en seulement 30 jours, démontrant ainsi le potentiel du trading basé sur les compétences dans un environnement compétitif.

Cette année, le MDTC II va encore plus loin en permettant aux traders d’accéder à des signaux de trading de qualité professionnelle et de reproduire instantanément et gratuitement les stratégies les plus performantes par le biais du copy trading. En associant la compétition au partage de stratégies en temps réel et au copy trading sans frais, EBC établit une nouvelle norme en matière de transparence et d’accessibilité dans le domaine du trading.

Le copy trading en temps réel : reproduire automatiquement les stratégies des meilleurs traders

L’essor du trading de détail a révolutionné les marchés financiers, mais de nombreux traders éprouvent des difficultés à accéder à des environnements d’apprentissage transparents et structurés qui leur permettent de développer de véritables compétences. Le MDTC II est conçu pour combler cette lacune en donnant aux traders une occasion unique d’affiner leurs stratégies en s’engageant activement avec les traders les plus performants par le biais du copy trading en temps réel.

Contrairement aux concours traditionnels qui récompensent la spéculation à haut risque, le MDTC II introduit un écosystème ouvert de partage de stratégies où les traders peuvent analyser, suivre et reproduire instantanément et gratuitement les transactions des participants les plus performants. Les règles du jeu sont ainsi uniformisées, ce qui permet aux néophytes tout comme aux traders expérimentés de bénéficier d’une vision collective tout en conservant le contrôle individuel de leurs transactions.

« Lorsque vous êtes une entreprise en pleine croissance, vous aspirez à créer un événement qui reflète véritablement vos valeurs et votre passion ; c’est exactement ce que le MDTC incarne à nos yeux. Nous sommes là pour servir d’éclaireur dans le secteur et prouver que les traders peuvent réussir. Rencontrer le succès dans le domaine du trading n’est pas réservé qu’à 1 % des traders ; cela exige une formation appropriée et beaucoup de courage. C’est là toute la beauté du MDTC : chaque participant doit révéler son historique de trading et présenter ses accomplissements au monde entier. Tout le monde peut se connecter et jeter un coup d’œil, et vous pouvez assister par vous-même aux négociations des gagnants.

Chez EBC, nous ne mesurons pas cette activité (ou toute autre activité) par le nombre d’inscriptions ou de dépôts que nous obtenons, mais par les conversations que nous lançons. Pour cette deuxième édition, nous introduisons davantage d’outils de trading et de fonctionnalités améliorées, un autre aspect clé dont nous sommes tous très fiers, car chez EBC, « parfait » n’est jamais suffisant », a déclaré Samuel Hertz, directeur des opérations chez EBC Financial Group.

Un prix d’un million de dollars et une expérience VIP exclusive avec le FC Barcelone

Au cœur du MDTC II se trouve l’un des prix les plus importants du secteur — un compte de trading d’un million de dollars — conçu pour récompenser les compétences, la discipline et l’exécution de la stratégie. Plutôt qu’un versement unique en espèces, le grand prix offre au gagnant une occasion unique de gérer un capital important tout en conservant 100 % de ses bénéfices, avec une perte maximale autorisée de 200 000 dollars. Le gagnant peut également opter pour un prix en espèces de 200 000 dollars.

Le MDTC II comprend deux catégories afin de garantir l’accessibilité et l’équité de la compétition. La catégorie Rising Stars est ouverte aux traders disposant d’un solde minimum de 500 dollars, classés en fonction de leur taux de profit, ce qui permet à ceux qui le souhaitent d’affiner leurs compétences dans un environnement structuré.

Pour les traders plus expérimentés, la catégorie Dream Squad est conçue pour les participants dont le solde est compris entre 10 000 et 200 000 dollars, classés en fonction de leur bénéfice net. Cette catégorie récompense les traders capables de s’adapter efficacement aux conditions du marché tout en gérant un capital plus important.

Au-delà des récompenses financières, les meilleurs traders bénéficieront d’une reconnaissance du secteur et vivront une expérience unique au musée du FC Barcelone. Lors d’une cérémonie de remise des prix exclusive, les gagnants seront célébrés au siège de l’un des plus grands clubs sportifs du monde, comblant ainsi le fossé entre le trading et les performances sportives de haut niveau.

« Pour EBC Financial Group, le Million Dollar Trading Challenge est un moyen fantastique pour les traders, novices ou expérimentés, de participer à un événement en temps réel. Il permet aux clients de voir des traders de tous niveaux s’engager dans des conditions de marché en direct, de voir en temps réel les transactions exécutées par tous les participants. Il donne aussi la possibilité aux traders émergents de suivre et d’apprendre de ceux qui ont plus d’expérience, d’une manière qui convient à leur style de trading.

Cette possibilité d’observer, d’apprendre et d’évoluer dans un environnement totalement transparent est inestimable et constitue un excellent moyen d’encourager les traders débutants à comprendre quelle stratégie fonctionne, à quel moment et pourquoi. Il est possible de tirer autant de leçons des transactions qui ne fonctionnent pas que de celles qui fonctionnent », a déclaré David Barrett, PDG d’EBC Financial Group (UK) Ltd.

Optimiser les opportunités grâce à la gestion communautaire et à des plateformes de trading de pointe

Afin d’encourager davantage la participation de la communauté, le MDTC II introduit un programme de parrainage amélioré, offrant aux participants jusqu’à 300 dollars par parrainage réussi, sans limite de nombre de parrainages. Cette initiative encourage une plus grande participation de la communauté, ce qui permet aux traders d’étendre leur réseau tout en tirant profit de la compétition.

Dans le but de stimuler l’innovation sur les marchés financiers, le MDTC II élargit les possibilités en matière de trading en intégrant pour la première fois dans la compétition les contrats de différence (CFD) sur actions américaines. Les actions américaines représentent plus de 65 % de la capitalisation boursière mondiale, ce qui en fait l’un des actifs les plus liquides et les plus dynamiques tous secteurs confondus. Cet ajout permet aux participants d’accéder à certaines des entreprises les plus influentes du monde, offrant ainsi de nouvelles possibilités en matière d’orientation sur des marchés volatils et en pleine évolution.

La compétition se déroule sur les plateformes MT4 et MT5, leaders du secteur, qui permettent aux participants de négocier des devises, des matières premières, des indices et des CFD sur actions américaines à l’aide d’outils graphiques avancés, de stratégies automatisées et d’une exécution en temps réel. En combinant diverses classes d’actifs, une technologie de pointe et un accès élargi au marché, le MDTC II continue de redessiner les contours du trading compétitif.

Parfaire l’expérience du concours : l’héritage de l’édition 2023 du MDTC

Le premier Million Dollar Trading Challenge en 2023 a connu une forte participation, les traders exécutant 431 827 transactions et générant un bénéfice total de 1 096 718,57 dollars. L’événement a mis en lumière l’intérêt croissant pour les concours de trading structurés et le rôle du copy trading dans l’amélioration de l’accessibilité pour les traders de différents niveaux d’expérience.

L’engagement communautaire a constitué un aspect clé du challenge, de nombreux participants tirant parti des caractéristiques du copy trading pour suivre et reproduire les stratégies fructueuses. Les résultats ont mis en évidence la possibilité de partager des connaissances des marchés pour influencer les résultats des transactions.

Avec le MDTC II, le concours continue d’évoluer, en incorporant les connaissances passées tout en maintenant l’accent sur la transparence, le développement de stratégies et l’engagement des traders.

Pour obtenir plus d’informations et faire partie de l’aventure qui redéfinit les possibilités sur les marchés financiers, consultez le site https://www.ebc.com/million-dollar-challenge-2 .

À propos d’EBC Financial Group

Fondé dans le prestigieux quartier financier de Londres, EBC Financial Group (EBC) est réputé pour son expertise en matière de courtage financier et de gestion d’actifs. Avec des bureaux situés dans les principaux centres financiers, notamment à Londres, Sydney, Hong Kong, Singapour, aux îles Caïmans, à Bangkok, à Limassol et sur les marchés émergents d’Amérique latine, d’Asie et d’Afrique, EBC permet aux investisseurs particuliers, professionnels et institutionnels d’accéder à un large éventail de marchés mondiaux et d’opportunités de trading, notamment dans le domaine des devises, des matières premières, des actions et des indices.

Récompensé par de nombreux prix, EBC s’engage à respecter des normes éthiques et ces filiales sont agréées et réglementées dans leurs juridictions respectives. EBC Financial Group (UK) Limited est réglementé par la Financial Conduct Authority (« FCA ») du Royaume-Uni, EBC Financial Group (Cayman) Limited est réglementé par la Monetary Authority (« CIMA ») des îles Caïmans, et EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd et EBC Asset Management Pty Ltd sont réglementés par la Securities and Investments Commission (« ASIC ») australienne.

Au cœur d’EBC œuvre une équipe de vétérans du secteur, forts de plus de 40 ans d’expérience au sein de grandes institutions financières. Ils ont traversé des cycles économiques clés, des Accords du Plaza à la crise du franc suisse de 2015, en passant par les bouleversements du marché liés à la pandémie de COVID-19. Nous promouvons une culture où l’intégrité, le respect et la sécurité des actifs des clients sont primordiaux, en veillant à ce que chaque relation avec un investisseur soit traitée avec le plus grand sérieux qu’elle mérite.

En tant que partenaire officiel des marchés des changes du FC Barcelone, EBC propose des services spécialisés en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique et en Océanie. Grâce à son partenariat avec la Fondation des Nations unies et à la plus grande campagne populaire au monde, United to Beat Malaria, l’entreprise contribue aux initiatives mondiales en matière de santé. EBC accompagne également la série d’engagement public « What Economists Really Do » du Département d’Économie de l’Université d’Oxford, contribuant à démythifier l’économie et son application aux grands défis de société, améliorant ainsi la compréhension et le dialogue avec le public.

https://www.ebc.com/

Interlocutrice auprès des médias :

Savitha Ravindran

Responsable des relations publiques internationales (Europe, Moyen-Orient, Afrique et Amérique latine)

[email protected]

Chyna Elvina

Responsable des relations publiques internationales (Asie-Pacifique, Amérique latine)

[email protected]

Douglas Chew

Directeur des relations publiques internationales

[email protected]

Les photos annexées au présent communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/90e3f81c-a0fc-4bd3-9cd4-155c6a5a0fcf/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/67625ee9-b2fb-48a5-aed2-c12b1830acae/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/34b28968-b7b2-4340-b114-57bcd09b90ac/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b1dfd2dc-eb46-44e4-a2e1-cf90e948c91a/fr

GlobeNewswire Distribution ID 9391424