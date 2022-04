Envision Energy obtient un contrat d’éoliennes de 2000 MW en Inde

DELHI, Inde, 28 avril 2022 /PRNewswire/ — Envision Energy a annoncé aujourd’hui qu’elle a obtenu une commande d’éoliennes de 2000 MW en Inde. Les 596 éoliennes, toutes fabriquées dans l’usine d’Envision en Inde, seront livrées d’ici la fin de 2023.

Envision fournira et mettra en service ses éoliennes EN156/3.3 à la pointe de la technologie pour ces projets. La EN 156/3.3 possède un rotor de 156 m, le plus grand du pays. Ce rotor est couplé à un générateur de 3,3 MW et à une hauteur de moyeu de 140 m. Cette conception est particulièrement adaptée pour maximiser l’énergie produite à partir des régimes de vents faibles qui prédominent dans le pays.

Envision a investi 25 millions de dollars américains pour établir son usine d’assemblage de nacelles et de moyeux d’une capacité de 1200 MW à Pune en 2018. Pour répondre aux demandes accrues du marché, Envision va monter en puissance pour doubler sa capacité actuelle. Envision construit également une usine de pales en Inde, qui devrait être achevée au premier trimestre 2023.

Les projets existants d’Envision en Inde, le parc éolien de 198 MW de Khagashree et le parc éolien de 35 MW de Kagvard équipés d’éoliennes EN- 131/2,5MW, sont en service depuis mai et octobre 2019 respectivement. Jusqu’à présent, ces projets ont généré plus de 1,76 milliard de kWh d’énergie propre pour la région.

« La société Envision India est fière de contribuer à l’engagement de l’Inde à atteindre 500 GW et 50 % des besoins énergétiques à partir de sources d’énergie renouvelables d’ici 2030. Grâce à la croissance de nos activités dans le domaine de l’éolien et du stockage de l’énergie, nous prévoyons de recruter plus de 300 employés localement pour répondre aux besoins croissants du pays ainsi qu’aux nouveaux marchés de la région Asie-Pacifique » a déclaré R P V Prasad, responsable de la région Inde.

Selon Kane Xu, directeur général d’Envision India et vice-président mondial, « Nous sommes ravis de la confiance que nous accorde notre partenaire en Inde, et nous sommes fiers de continuer à fournir nos meilleures solutions en Inde. En tant qu’expert dans l’utilisation des technologies numériques, nous sommes en mesure de maximiser l’efficacité, de réduire les coûts et d’innover rapidement pour mieux servir nos clients. Outre l’énergie éolienne, nous apportons également à nos clients nos solutions de stockage d’énergie, nos solutions numériques et d’autres solutions net-zéro, afin de contribuer à accélérer la transition énergétique, à l’échelle mondiale. »

À propos d’Envision Group

Envision Group est une entreprise internationale de premier plan dans le domaine des technologies vertes et un partenaire technologique zéro émission. Avec la mission de « résoudre les défis pour un avenir durable de l’humanité ». Envision conçoit, vend et exploite des éoliennes et un système de stockage intelligents par le biais d’Envision Energy ; des batteries alimentées par l’AIoT par le biais d’Envision AESC ; et le plus grand système d’exploitation AIoT au monde par le biais d’Envision Digital. Elle est également propriétaire de l’équipe de Formule E Envision Racing. Envision continue de promouvoir l’énergie éolienne et solaire comme le « nouveau charbon », les batteries et l’hydrogène combustible comme le « nouveau pétrole », le réseau AIoT comme le « nouveau réseau », les parcs industriels zéro émission comme la « nouvelle infrastructure », et de promouvoir la construction et la culture de la « nouvelle industrie » verte.

La société Envision Group a été classée dans le Top 10 des 50 entreprises les plus intelligentes du monde en 2019 par le MIT Technology Review. En octobre 2021, Envision a été classée deuxième au monde sur la liste Fortune « Change the World ». Envision Group a rejoint l’initiative mondiale « RE100 » et est devenu la première entreprise de Chine continentale à s’engager à produire 100 % d’électricité renouvelable d’ici 2025. Le 22 avril 2021, Envision Group a annoncé sa volonté d’atteindre la neutralité carbone dans ses opérations d’ici 2022 et d’atteindre la neutralité carbone dans l’ensemble de sa chaîne de valeur d’ici 2028.

