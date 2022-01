Expereo lança SD-WAN Gateways

Expande seu portfólio de serviços gerenciados

AMSTERDÃ, Holanda, Jan. 22, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — A Expereo, principal provedora global de soluções gerenciadas de Internet, SD-WAN, SASE e Cloud Access, anuncia o lançamento do SD-WAN Gateways. Este novo serviço aumenta o desempenho do SD-WAN das empresas com uma pegada global, em apoio às estratégias de múltiplas nuvens, e aumenta o desempenho do aplicativo.

O SD-WAN Gateways permite o aprimoramento da experiência com SD-WAN da rede global das empresas entre data centers e sites de hub, tanto intra-regionalmente quanto globalmente, sem sacrificar o desempenho no país. As empresas podem combinar a solução SD-WAN existente com o Expereo SD-WAN Gateways, para otimizar a experiência do aplicativo do usuário final e reduzir os custos operacionais.

O novo serviço aproveita as ofertas de serviços SD-WAN gerenciados da Expereo, complementadas com a tecnologia de otimização de roteamento BGP inteligente, otimizando o alcance e o acesso de SaaS à nuvem pública e privada, superando as limitações da Internet.

“As empresas estão entrando em uma era de múltiplas nuvens em que a Internet nem sempre pode fornecer qualidade consistente para permitir que seus aplicativos funcionem integralmente. Um dos principais benefícios do SD-WAN Gateways é que ele combina uma infraestrutura de rede escalável com um desempenho de WAN aprimorado, aumentando o desempenho do seu aplicativo. Isso resulta em uma melhor experiência e maior produtividade para o usuário”, disse Sander Barens, CPO da Expereo.

Thomas Jongerius, Líder Técnico da SD-WAN/SASE na Expereo, explicou: “Muitas empresas têm uma experiência de baixa qualidade nos aplicativos devido ao desempenho imprevisível da Internet, resultando em alto custo de TI e de suporte para as empresas que operam em todo o mundo. O nosso novo serviço SD-WAN Gateway oferece o melhor desempenho de aplicativos para toda a sua rede.”

Com o SD-WAN Gateway, a Expereo expande sua oferta de serviços gerenciados, dando um novo passo em direção à simplificação da conectividade global na nuvem.

Sobre a Expereo

A Expereo é a principal provedora de soluções de rede gerenciada, inclusive de conectividade de Internet global, SD-WAN, SASE, e de serviços Cloud Access Optimization. A Expereo é a parceira de confiança de 30% das empresas Fortune 500, capacitando sites empresariais e governamentais em todo o mundo, ajudando a aumentar a produtividade de todas as empresas com desempenho flexível e ideal na Internet. Em fevereiro de 2021, a Vitruvian Partners, empresa internacional de capital de crescimento e aquisição, adquiriu a participação majoritária na Expereo, juntamente com a Apax Partners SAS, empresa líder europeia em patrimônio privado, e gestão da empresa.

