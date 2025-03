ChiNext Index Sees Positive Gains to Close at 2,196.52 Points

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 04 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Située au Mohammed Bin Rashid Aerospace Hub de Dubaï et s’étendant sur 13 705 m², l’installation de maintenance, de réparation et de révision d’avions (MRO) de Falcon est dotée d’une technologie de pointe, spécialement conçue pour assurer l’entretien d’une large gamme d’aéronefs, y compris des modèles aussi imposants que l’Airbus A380.

En 2024, la General Civil Aviation Authority (GCAA) des Émirats arabes unis lui a accordé l’agrément CAR 145 pour le lancement de ses opérations de maintenance, de réparation et de révision (MRO) aux Émirats arabes unis. Falcon a également reçu la certification CAR PART V Chapter 3 (CAR 145) de la GCAA en tant qu’organisme de maintenance agréé. Les types d’aéronefs concernés incluent les modèles Bombardier Challenger et Embraer.

D’ici 2030, la société prévoit d’investir plus de 100 millions de dollars US pour moderniser davantage ses installations et ajouter un nouveau terminal dédié aux jets privés. D’ici là, l’aéroport international Al Maktoum devrait devenir le hub aéronautique le plus fréquenté au monde, avec une capacité d’accueil pouvant atteindre 260 millions de passagers.

M. Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene, fondateur et président d’Alex Group Investments, la société mère de Falcon, a déclaré : « Nous sommes extrêmement satisfaits de la croissance de Falcon Technic. Aujourd’hui, nous employons dans notre MRO plus de 80 professionnels déterminés à fournir des services d’excellence à notre clientèle en plein essor. »

À propos de Falcon

Falcon est un fournisseur de services aéronautiques de premier plan, engagé à offrir une prestation de luxe avec une sécurité et un confort inégalés dans tous les aspects de l’aviation privée. Il comprend quatre marques : Falcon Luxe est une flotte de jets privés modernes disponibles à l’affrètement dans le monde entier ; Falcon Elite est un réseau international de terminaux privés de luxe (FBO) ; Falcon Technic propose une gamme complète de services MRO ; Falcon Flight Support veille à ce que chaque vol se déroule sans accroc. De la technologie intuitive à la discrétion et l’anticipation de nos services, nous veillons à chaque détail pour vous offrir une expérience sans souci. Si vous désirez en savoir plus, rendez-vous sur flyfalcon.com, Instagram et LinkedIn .

