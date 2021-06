Graduate Management Admission Council Recebe Novos Membros no Conselho

Novas adições refletem a perspectiva diversificada e global da comunidade de faculdades de business

RESTON, Va., June 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — O Graduate Management Admission Council™ (GMAC™ – Conselho de Admissão de Gestão de Pós-Graduação), uma associação global de principais faculdades de pós-graduação em business, anunciou hoje a adição de quatro novos membros ao seu conselho de administração. Katy Montgomery, Reitora Associada, Programas de Graduação, INSEAD; François Ortalo-Magné, Reitor da London Business School; e Giuseppe Soda, Reitor da SDA Bocconi School of Management, Bocconi University, começarão seus mandatos em 1º de julho. Além disso, Yuan Ding, Vice-Presidente e Reitor da China Europe International Business School (CEIBS), foi nomeado diretor do conselho em janeiro deste ano para preencher o lugar vago por Enase Okonedo da Pan-Atlantic University.

“O novo conselho de administração do GMAC representa as principais faculdades de business com campi localizados em 10 países em toda a Europa, Ásia, América do Norte, África e Oriente Médio”, disse Sangeet Chowfla, presidente e CEO do GMAC. “Com o retorno da mobilidade estudantil no mundo pós-pandemia, estou pronto para trabalhar ao lado deste grupo diversificado de líderes – e do resto do conselho do GMAC – para continuar a avançar a visão do GMAC para garantir que todos os indivíduos talentosos possam se beneficiar da melhor educação empresarial possível.”

Novos Membros do Conselho do GMAC

Yuan Ding, Vice-Presidente e Reitor, Cathay Capital Chair em Ciências Contábeis, CEIBS

Yuan Ding é Vice-Presidente e Reitor e Professor de Ciências Contábeis da Cathay Capital Chair no CEIBS, onde foi homenageado três vezes com o Prêmio de Excelência de Ensino do CEIBS. Antes de ingressar no CEIBS, ele foi membro do corpo docente da HEC School of Management, Paris, França. Ele é membro da European Accounting Association, French Accounting Association e American Accounting Association. É doutor em Ciências Contábeis pelo Institute of Enterprises Administration da University Montesquieu Bordeaux I, França, bem como mestre em Administração de Empresas pela University of Poitier, França. Ding é autor de vários livros sobre relatórios financeiros e sua pesquisa é publicada nas principais revistas acadêmicas.

Katy Montgomery, Reitora Associada, Programas de Graduação, INSEAD

Como Reitora Associada de Programas de Graduação do INSEAD, Montgomery é responsável pela liderança comercial do portfólio de Programas de Graduação do INSEAD em quatro campi: Fontainebleau, Cingapura, Abu Dhabi e São Francisco. Ela é responsável pela estratégia, marketing, vendas, admissões, ajuda financeira e bolsas de estudo, operações do programa, vida estudantil, serviços psicológicos e serviços de carreira. Antes de ingressar no INSEAD, ela foi Reitora Associada de Desenvolvimento Estudantil na Johns Hopkins Carey Business School. Montgomery é formada em Ciências Políticas pela Loyola University New Orleans e Juris Doctor pelo Georgetown University Law Center.

François Ortalo-Magné, Reitor, London Business School

François Ortalo-Magné é o nono reitor da London Business School (LBS), cargo que ocupa desde agosto de 2017. Ele lidera uma estratégia focada em (1) pesquisa acadêmica e seu impacto, (2) inovações de aprendizagem e engajamento de ex-alunos e (3) inclusão, lutando pela paridade de gênero e maior diversidade socioeconômica e étnica. Desde que assumiu o cargo, Ortalo-Magné liderou o relançamento da marca LBS, o crescimento de programas de graduação e um aumento significativo do apoio filantrópico às bolsas de estudo. Sua pesquisa sobre a economia dos mercados de terra e habitação foi publicada nas principais revistas acadêmicas. Ele se baseou na sua experiência com pesquisa e liderança para aconselhar uma ampla gama de empresas privadas, governamentais e multilaterais, e compartilha seus insights nos principais meios de comunicação e em conferências em todo o mundo. Antes da sua nomeação, Ortalo-Magné foi o Reitor do Albert O. Nicholas e Professor do Robert E. Wangard de Imóveis da Wisconsin School of Business. Sua primeira nomeação acadêmica foi na London School of Economics.

Giuseppe Soda, Reitor, SDA Bocconi School of Management, Bocconi University

Giuseppe “Beppe” Soda é Reitor da SDA Bocconi School of Management e Professor Titular de Teoria da Organização e Análise de Redes da Bocconi University. Antes de se tornar Reitor em 2016, ele atuou como Reitor Associado de Pesquisa (2007-2013), Diretor do Departamento de Gestão e Tecnologia (2013-2016) e Chefe de Organização e Departamento de GRH (2001-2006). Ele também pertence à EFMD como membro do Conselho de Acreditação da EQUIS. A pesquisa de Soda investiga as consequências do desempenho da interação entre arquiteturas organizacionais e redes organizacionais e seu trabalho foi publicado em periódicos de alta gestão acadêmica.

Além dos membros do conselho recém-eleitos acima mencionados, Martin Boehm, professor de Marketing e ex-reitor da IE Business School e, em breve, o novo reitor da EBS Universität für Wirtschaft und Recht, e Themin Suwardy, reitor de Programas Profissionais de Pós-Graduação da Singapore Management University, foram reeleitos para um segundo mandato.

O GMAC também agradece aos membros que estão se retirando do conselho, Leila Guerra, Vice-Reitora (Educação) da Imperial College Business School, e Peter Tufano, Reitor Peter Moores e Professor de Finanças da Saïd Business School, University of Oxford. O GMAC agradece o serviço prestado à nossa organização nos últimos quase quatro anos e pelas contribuições para a comunidade de pós-graduação em educação em gestão.

Sobre o GMAC ™

O Graduate Management Admission Council (GMAC – Conselho de Admissão de Gestão de Pós-Graduação) é uma associação global das principais faculdades de pós-graduação em business. Fundado em 1953, o GMAC está empenhado em criar soluções para faculdades e candidatos de business para que eles possam encontrar, avaliar, e se conectar uns com os outros.

O GMAC oferece pesquisas internacionais, conferências da indústria, ferramentas de recrutamento e avaliações para a indústria de graduação em gestão, bem como ferramentas, recursos, eventos e serviços que ajudam a orientar os candidatos na sua jornada rumo ao ensino superior. De propriedade e administrado pelo GMAC, o teste Graduate Management Admission Test™ (GMAT™) é o exame mais amplamente utilizado pelas faculdades de business em todo o mundo.

O GMAC também é proprietário e administra o exame NMAT by GMAC™ (NMAT™) e Executive Assessment (EA). Mais de 7 milhões de candidatos na sua jornada de mestrado em business ou MBA visitaram mba.com do GMAC no ano passado para explorar as opções de faculdades de business, se preparar e se inscrever em exames, e obter conselhos sobre o processo de admissão. BusinessBecause e The MBA Tour são subsidiárias do GMAC, uma organização global com escritórios na China, Índia, Reino Unido e Estados Unidos.

Para mais informações sobre o nosso trabalho, visite www.gmac.com.

