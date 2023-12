Le Forum sur les Minéraux du Futur fait progresser le débat mondial sur la transition vers une énergie propre

De nouveaux partenariats pour orienter les conversations sur le développement durable de l’industrie mondiale des métaux et des minéraux lors du Forum sur les Minéraux du Futur 2024

RIYAD, Arabie saoudite, 27 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Le Forum sur les Minéraux du Futur (ou FMF) qui doit se tenir du 9 au 11 janvier à Riyad, en Arabie saoudite, annonce aujourd’hui la conclusion de trois nouveaux partenariats stratégiques pour alimenter le discours mondial sur les minéraux et leur rôle essentiel dans le développement mondial durable, et aborder la nécessité d’une transition vers de nouvelles sources d’énergie. Les nouveaux partenariats avec CRU Group, Global AI et Wood Mackenzie fourniront des éclairages et des perspectives commerciales à travers une série d’études qui seront publiées en amont de l’événement. Ils complètent les actuels partenariats avec McKinsey & Company, le Payne Institute for Public Policy, Clareo-DPI et l’Institut Baker.

Wood Mackenzie se lance dans une étude cruciale pour définir le potentiel de la super région. Son livre blanc identifiera les principaux moteurs de la création de chaînes de valeur durables, et mettra en évidence les défis actuels des minéraux à l’échelle mondiale et leurs effets sur l’industrie des minéraux dans cette région riche en ressources. En jetant les bases de ce qui peut être réalisé grâce à la collaboration entre les gouvernements et les marchés, ce rapport servira de fondement pour les parties prenantes, à l’heure où la région cherche à libérer son potentiel de ressources pour mieux faciliter la transition énergétique.

Global AI amorce une analyse d’opinion globale axée sur les opérations minières et minérales de la super région au moyen d’une intelligence artificielle de pointe. Cette analyse vise à mettre en lumière les perceptions sociétales afin d’alimenter le dialogue à propos des rôles à jouer par les gouvernements, le secteur privé et la société civile pour obtenir un permis social d’exploitation, tout en veillant à ce que les opérations minières apportent des avantages tangibles aux communautés locales et minimisent l’impact environnemental.

Par ailleurs, le rapport de la société CRU soulignera l’urgence de s’attaquer aux goulets d’étranglement du secteur minier pour atteindre les objectifs climatiques, en mettant l’accent sur le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Asie centrale en tant que futurs fournisseurs clés.

L’ensemble de ces informations s’inscrit dans la mission du FMF, consistant à favoriser le développement d’une industrie minière durable, à placer la super région au premier plan du débat mondial sur les minéraux et à concevoir des pratiques minières responsables. En tant que plateforme gouvernementale et multipartite, le FMF vise à déclencher le dialogue entre les leaders de l’industrie, les décideurs politiques et les parties prenantes pour dessiner un avenir plus durable et plus prospère en matière de développement minéral.

