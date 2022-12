LE GROUPE PIAGGIO ET FOTON MOTOR GROUP SIGNENT UN ACCORD GÉNÉRAL POUR LE DÉVELOPPEMENT COMMUN D’UN NOUVEAU VÉHICULE UTILITAIRE LÉGER ÉLECTRIQUE

PÉKIN, 12 décembre 2022/PRNewswire/ — Le président-directeur général de Piaggio & C. S.p.A. (PIA.MI), Roberto Colaninno, et le vice-directeur général de Foton Motor Group, Wang Shuhai, ont signé un accord préliminaire à Mantoue pour le développement d’une nouvelle gamme de véhicules utilitaires électriques légers à quatre roues. L’accord consolide le partenariat mis en place par les deux groupes en septembre 2017 pour le développement conjoint de solutions innovantes pour le marché des véhicules utilitaires légers.

Au cours des prochains mois, une équipe de représentants des deux groupes travaillera au développement et à l’approbation d’un plan de production et de commercialisation et de documents contractuels en vue – en cas de succès des activités ci-dessus – de finaliser les documents techniques relatifs au projet et aux contrats d’ici le printemps 2023.