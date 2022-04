Après avoir subi une perte dévastatrice devant la cour d’appel de la cinquième circonscription, Wickfire a néanmoins continué ses poursuites sans fondement devant un tribunal de district. Le tribunal de district a rejeté les tentatives de Wickfire et écarté définitivement ses allégations. Cela met fin au procès de huit ans de Wickfire et fournit à TriMax une justification complète

AUSTIN, Texas, 06 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Wickfire a subi la dernière défaite d’une longue série de contentieux contre TriMax. Cette fois-ci, un tribunal de district a définitivement rejeté les allégations sans fondement de Wickfire.

En 2021, une cour d’appel a statué que Wickfire ne disposait d’aucune preuve à l’appui de ses réclamations de plusieurs millions de dollars à l’encontre de TriMax. Sans se laisser décourager par cette perte monumentale, Wickfire a tenté sa chance une fois de plus et échoué.

Après avoir perdu devant la cour d’appel, Wickfire a demandé à un tribunal de district d’ordonner à TriMax de payer à Wickfire plus de 400 000 $. Cela a donné lieu à une vague de conclusions et d’ordonnances contre Wickfire :

En février 2022, la juge magistrate fédérale Susan Hightower a conclu que la requête de Wickfire manquait de fondement. Pour parvenir à sa décision, la juge magistrate a reconnu « les coûts et les retards excessifs » en raison des « tactiques de litige » de Wickfire.

Après cela, le juge de district des États-Unis, Robert Pitman, a rendu une ordonnance approuvant les conclusions de la juge magistrate et a totalement rejeté la requête de Wickfire.

Le 15 mars 2022, le district ouest du Texas a rendu un jugement définitif, concluant que Wickfire « NE REVENDIQUERA RIEN » de toutes ses réclamations à l’encontre de TriMax et de ses dirigeants.

Dans le même jugement « NE REVENDIQUERA RIEN », le tribunal de district a déclaré que les réclamations de Wickfire devaient être « REJETÉES AVEC PRÉJUDICE », empêchant ainsi Wickfire de continuer à faire valoir ses réclamations sans fondement à l’encontre de TriMax à l’avenir.

Les ordonnances et les conclusions figurent dans les avis publiés de la cour d’appel de la cinquième circonscription, affaire n° 17-3043040 et le tribunal de district des États-Unis pour le district ouest du Texas, affaire n° 1:14-CV-0034-RP.

Le procès était centré sur Google AdWords Auctions, une plateforme d’enchères en ligne où des entreprises telles que TriMax et Wickfire rivalisent pour l’espace publicitaire. Wickfire a affirmé une série d’allégations à l’encontre de TriMax, mais en ce qui concerne chacune d’entre elles, Wickfire a échoué : Wickfire a prétendu que TriMax interférait délibérément avec les contrats de Wickfire, interférait délibérément avec les activités prospectives de Wickfire et commettait une conspiration civile. Une cour d’appel a conclu que « Wickfire n’avait fourni aucune preuve de ce type » et a déclaré que chacune de ces demandes avait échoué.

Après que la cour d’appel a estimé que le jugement précédent du tribunal de district accordant 2,3 millions de dollars à Wickfire était erroné en raison de l’absence de preuves à l’appui, le tribunal de district a plus récemment rendu le jugement « NE REVENDIQUERA RIEN ». Par le biais du jugement « NE REVENDIQUERA RIEN », Wickfire n’a reçu aucune indemnité et, à l’inverse, a été condamnée à payer les honoraires et les frais de ses propres avocats.

Dans le même procès, le jury a précédemment conclu que Wickfire LLC et ses copropriétaires, Chet Hall et Jon Brown, avaient délibérément interféré avec les activités de TriMax Media. TriMax a soutenu que Wickfire avait délibérément interféré avec les contrats de TriMax en (1) payant des pots-de-vin à des représentants commerciaux en échange d’accords d’exclusivité ; (2) usurpant l’identité de TriMax en plaçant des publicités non autorisées qui plagiaient le texte publicitaire de TriMax et contenaient d’autres informations d’identification de TriMax ; (3) cliquant de manière répétée sur les publicités de TriMax afin d’augmenter artificiellement les coûts de TriMax (on appelle cela la « fraude au clic ») ; et (4) utilisant un programme logiciel automatisé pour manipuler le système d’enchères Google (« bid jamming », ou « brouillage d’offre »).

TriMax a présenté des preuves au jury selon lesquelles Wickfire avait été suspendue de plus de 200 comptes Google, violé les conditions commerciales et employé de faux agents utilisateurs et des proxys pour dissimuler son identité. Le jury a également vu la preuve que Google avait désigné Wickfire de « fraudeurs reconnus » et que Wickfire avait enregistré le nom de domaine « GoogleClickFraud.com ».

TriMax a également présenté des preuves concernant la destruction de preuves par Wickfire. Au cours du litige, Wickfire avait effacé toutes les données de l’ordinateur portable de son directeur technologique Jon Brown, puis s’était abstenue de divulguer cette information à TriMax ou au tribunal de district. Une fois que TriMax a découvert cette suppression, Wickfire a affirmé que c’était nécessaire, parce que l’ordinateur portable avait été volé lors d’un cambriolage. Cependant, le rapport de police, que TriMax a obtenu de manière indépendante en voyant que Wickfire n’en fournissait pas de copie, a contredit l’histoire de Wickfire parce qu’il ne mentionnait rien au sujet d’un ordinateur portable prétendument volé.

Bien que le jury ait entendu de nombreuses preuves sur la conduite de Wickfire, comprenant l’interférence intentionnelle de Wickfire à l’encontre de TriMax (qui a bel et bien eu lieu selon le jury), certaines des preuves les plus accablantes ont été exclues. Par exemple, le jury n’a pas été autorisé à voir :

Le rapport de la police sur le cambriolage ;

Les documents d’inscription montrant que Wickfire était le propriétaire de « BitchesOfFacebook.com » et « PokeBitches.com » ;

Un e-mail d’un représentant commercial qui, après avoir refusé d’accepter les prétendus pots-de-vin, qualifiait Wickfire de « criminels » ;

Les captures d’écran des publicités de Wickfire usurpant l’identité de TriMax ;

Un e-mail d’un marchand résiliant TriMax après avoir pensé à tort que TriMax était la source des publicités usurpées ;

Un e-mail d’un marchand se plaignant que Wickfire avait violé les conditions de la marque de commerce et plagié les publicités de TriMax ;

Un long rapport technique qui, selon un expert informatique de renommée mondiale, prouve définitivement que Wickfire a commis une fraude au clic intensive à l’encontre de TriMax ;

Une vidéo en temps réel démontrant le bid jamming subi par TriMax ;

Un résumé de centaines de contrats commerciaux de TriMax ayant été entravés par le bid jamming ; et

Les e-mails d’autres concurrents de Wickfire se plaignant des tactiques d’offre de Wickfire.

Malgré les conclusions du jury à l’encontre de Wickfire, Chet Hall et Jon Brown concernant leur interférence intentionnelle avec les activités de TriMax, aucuns dommages-intérêts n’ont été exigés à Wickfire. Il s’agissait, comme l’a noté le tribunal de district, d’une conclusion à laquelle le jury est parvenu après que « le jury a entendu la preuve que Google a enquêté sur l’appel d’offres d’AdWords de Wickfire et l’avait jugée acceptable ».

Cependant, la décision définitive du tribunal de district n’a pas perturbé la conclusion du jury selon laquelle Wickfire, Chet Hall et Jon Brown avaient commis l’interférence intentionnelle en premier lieu. Ainsi, la recherche d’interférence contre Wickfire, Chet Hall et Jon Brown est valable et définitive.

Avant de rendre le jugement « NE REVENDIQUERA RIEN » et de rejeter définitivement les réclamations sans fondement de Wickfire, un juge d’instruction a examiné une requête en disqualification de l’avocate de Wickfire, Katy Hall (anciennement connue sous le nom de Katy Atlas). TriMax a allégué que, alors qu’elle était en possession des documents sensibles de TriMax, Katy Hall a commencé une relation personnelle et intime avec Chet Hall (PDG et co-fondateur de Wickfire, et, lui-même partie à l’affaire), a divorcé de son ancien mari, a eu un enfant avec Chet Hall et a épousé Chet Hall après que celui-ci a divorcé de sa précédente épouse. TriMax a également allégué que Katy Hall avait accepté à tort un poste interne chez Wickfire alors qu’elle était en possession des documents. Katy Hall est actuellement directrice des opérations de buyersguide.org. de Wickfire. Un juge d’instruction a toutefois statué que TriMax ne pouvait pas « s’acquitter de sa lourde charge de prouver que la disqualification était justifiée » et a rejeté la requête en disqualification de Katy Hall.

Laura Woodruff, PDG de TriMax, a commenté : « Après que la cinquième circonscription a exonéré TriMax en 2021, nous avons été surpris que Wickfire ait choisi de continuer à faire valoir des réclamations sans fondement auprès du tribunal de district. Toutefois, nous sommes satisfaits des récentes ordonnances du tribunal de district, qui, comme la cour d’appel avant lui, a rejeté à plusieurs reprises les demandes de Wickfire pour manque de fondement. Nous sommes cependant toujours déçus que Google et les réseaux aient permis à Wickfire d’interférer intentionnellement avec les activités de TriMax en premier lieu. Néanmoins, sur la base de la conclusion du jury selon laquelle Wickfire a interféré avec les activités de TriMax – une conclusion qui n’a pas été infirmée ou modifiée par le récent jugement final – nous espérons maintenant que des tactiques telles que l’usurpation d’identité de concurrents, les pots-de-vin, le brouillage des enchères et la fraude au clic ne seront plus tolérés dans l’industrie de la publicité en ligne. »

