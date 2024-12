L’édition 2024 du congrès FAAM-EUROBAT s’achève sur des avancées révolutionnaires en matière de recherche sur les allergies alimentaires et l’anaphylaxie

ATHÈNES, Grèce, 13 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — L’édition 2024 du congrès FAAM-EUROBAT, organisé du 21 au 23 novembre à l’InterContinental Athenaeum d’Athènes, a rassemblé 550 participants en provenance de plus de 25 pays pour échanger sur les dernières avancées en matière de recherche sur les allergies alimentaires et l’anaphylaxie.

L’événement a donné lieu à des sessions, débats, ateliers et séances plénières percutants, qui ont permis de mettre en évidence de nouvelles données probantes et de souligner l’importance de la collaboration afin de relever les défis en matière de santé liés aux allergies alimentaires et à l’anaphylaxie.

La première Journée mondiale de sensibilisation à l’anaphylaxie, organisée le 21 novembre et créée par l’EAACI pour sensibiliser le public à l’échelle internationale à cette réaction allergique potentiellement mortelle, a été un moment particulièrement marquant de ce congrès. Cette initiative, présentée à l’occasion de la cérémonie d’ouverture, a donné le ton d’un congrès qui a suscité l’inspiration auprès des participants.

La séance plénière lors de laquelle les nouvelles directives en matière d’allergies alimentaires ont été présentées a constitué un autre moment clé. Tanya et Nadim Ednan-Laperouse, fondateurs de The Natasha Allergy Research Foundation, ont fait part de leur témoignage émouvant et de leurs efforts en matière de sensibilisation, notamment avec la création de Natasha’s Law (la loi Natasha) au Royaume-Uni, qui impose un étiquetage plus clair au niveau des allergènes afin de protéger les personnes présentant des allergies alimentaires.

Le lancement des directives de l’EAACI concernant les allergies alimentaires a marqué une étape décisive sur le plan clinique et a permis de dévoiler des recommandations exhaustives visant à améliorer les résultats pour les patients. Les ateliers ont apporté des informations plus approfondies à propos de l’immunothérapie allergénique et de nouveaux mécanismes immunitaires pour améliorer l’efficacité des traitements.

Les présentations sous forme de posters ont permis de mettre en avant les dernières recherches, et ont mis l’accent sur les approches innovantes et les solutions pratiques permettant de faire progresser les soins en matière d’allergologie et d’immunologie.

L’édition 2024 du congrès FAAM-EUROBAT a offert une plateforme exceptionnelle destinée à l’échange de connaissances et au réseautage, et a permis d’encourager les collaborations entre cliniciens, chercheurs et responsables d’associations de défense des droits des patients.

La professeure Alexandra Santos, coprésidente du congrès FAAM-EUROBAT 2024, a déclaré :

« La conférence FAAM-EUROBAT de cette année organisée par l’EAACI témoigne de l’immense portée de la science et de la collaboration entre cliniciens, scientifiques et patients concernés par ces expériences. Avec le lancement de la Journée mondiale de sensibilisation à l’anaphylaxie, la présentation de données scientifiques non publiées ou encore le lancement de nouvelles directives cliniques pour la prise en charge des allergies alimentaires médiées par les IgE, l’édition 2024 du congrès FAAM-EUROBAT a établi la référence en matière de lutte contre les allergies alimentaires et d’anaphylaxie. »

À l’issue du congrès, les participants sont repartis inspirés, forts de nouvelles connaissances qui contribueront à l’amélioration des soins prodigués aux patients. L’édition 2024 du congrès FAAM-EUROBAT a mis à l’honneur les avancées scientifiques et souligné l’importance de la coopération à l’échelle internationale afin de relever les défis urgents en matière de santé liés aux allergies alimentaires et à l’anaphylaxie.

À propos de l’EAACI

L’European Academy of Allergy and Clinical Immunology est l’organisation de référence pour les professionnels de l’allergologie et de l’immunologie clinique. L’EAACI encourage l’excellence en matière de soins cliniques, de recherche, d’éducation et de formation sur l’allergologie et l’immunologie clinique.

Comité d’organisation :

Isabel Skypala, Alberto Álvarez-Perea, Alexandra F. Santos, Nikos Papadoupoulos, Sophia Tsabouri, Liam O’Mahony, Bernadette Eberlein, André Moreira

