Les certificats du U.S. Soy Sustainability Assurance Protocol (SSAP) des États-Unis sont maintenant transférables

Cette mesure de l’USSEC vise à aider les clients à vérifier le soja durable

ST. LOUIS, 27 septembre 2022 /PRNewswire/ — Les clients internationaux du soja américain dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement sont maintenant en mesure de mieux démontrer leur engagement envers l’approvisionnement en ingrédients durables. Le U.S. Soy Sustainability Assurance Protocol (SSAP) a été élargi pour permettre aux certificats SSAP d’être transférés jusqu’à quatre fois.

Les clients du soja américain demandent depuis longtemps plus de transparence dans la durabilité de leurs achats. Ce changement apporté au SSAP par Soy Export Sustainability, LLC , une organisation partiellement financée par la contribution nationale de producteurs de soja, permet aux clients non seulement de tenir des registres de leurs achats de soja américain durable, mais aussi d’utiliser ces achats pour répondre à leurs objectifs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) et de rendre compte de leurs progrès par rapport à ces objectifs. Les importateurs auront ainsi la possibilité de recevoir un certificat en leur nom de la part d’un exportateur, puis de transférer ce certificat à leurs clients. Le certificat peut être transféré quatre fois au total après l’exportation.

« Assurer un approvisionnement durable se trouve au cœur de notre engagement envers les chaînes d’approvisionnement responsables. Nous sommes heureux de l’amélioration continue des certificats SSAP, et nous nous réjouissons des méthodologies transparentes et crédibles qui sont en place pour mesurer les performances en matière de durabilité. La transférabilité des certificats est essentielle pour nos clients et notre entreprise, car elle permet de suivre les produits de soja que nous achetons et de vérifier qu’ils sont cultivés de manière durable, ce qui renforce la durabilité du système alimentaire mondial, » a déclaré Dessislava Barzachka, directrice de l’exécution du développement durable EA chez Bunge.

Le SSAP, élaboré en 2013, est une approche globale vérifiée qui est auditée par des tiers et qui vérifie la production du soja durable à l’échelle nationale. Le système, qui intègre les calculs de transformation de l’industrie, est conçu pour maintenir le bilan massique du soja durable vérifié à chaque transfert. L’organisation qui délivre et assure le suivi des certificats est Soy Export Sustainability, LLC.

Dans l’immédiat, le changement aidera les acheteurs à démontrer qu’ils sont engagés à se procurer du soja durable. À long terme, il pourra également stimuler la demande pour leurs produits en tirant parti du fait que les consommateurs préfèrent les produits durables.

Conformément aux lignes directrices du SSAP, les producteurs de soja américains améliorent continuellement leur rendement en matière de durabilité et s’assurent ainsi que leurs produits seront encore plus durables à l’avenir. Le soja américain est déjà reconnu comme étant celui qui a l’empreinte carbone la plus faible comparativement au soja provenant d’autres régions. En outre, le SSAP prévoit des vérifications agricoles effectuées par un tiers indépendant, le département de l’Agriculture des États-Unis (USDA). Le SSAP a récemment obtenu l’équivalent du niveau Argent après avoir été évalué par l’évaluation de la durabilité des exploitations agricoles (FSA) 3.0 de la Sustainable Agriculture Initiative Platform (SAI Platform). En outre, il est également évalué positivement par le Centre du commerce international (CCI) sur la base des directives d’approvisionnement en soja de la Fédération européenne des fabricants d’aliments composés (FEFAC), et est reconnu par les lignes directrices sur l’approvisionnement durable en soja du Consumer Goods Forum et les pratiques exemplaires d’aquaculture de la Global Seafood Alliance.

« Les producteurs de soja des États-Unis sont fermement engagés à l’égard de la durabilité, alors nous cherchons toujours des façons d’appuyer leurs efforts en matière de vérification de la durabilité de leurs produits. Le SSAP accomplit déjà cet objectif, mais en autorisant maintenant le transfert des certificats, il permet à cette vérification d’être transmise aux autres clients des producteurs », a affirmé Abby Rinne, directrice de la durabilité au U.S. Soybean Export Council (USSEC). L’USSEC, un membre fondateur de Soy Export Sustainability, LLC, se concentre sur la différenciation du soja américain, sur l’élévation des préférences et sur l’accès au marché.

À propos du U.S. Soybean Export Council (USSEC)

Le U.S. Soybean Export Council (USSEC) se concentre sur la différenciation, l’élévation des préférences et l’accès au marché pour l’utilisation du soja américain à des fins de consommation humaine, d’aquaculture et d’alimentation du bétail dans plus de 80 pays à l’échelle internationale. Les membres de l’USSEC représentent la chaîne d’approvisionnement du soja, y compris les producteurs de soja des États-Unis, les transformateurs, les expéditeurs de marchandises, les marchandiseurs, les entreprises agroalimentaires partenaires et les organisations agricoles. L’USSEC est financé par la contribution des producteurs de soja des États-Unis, par le Service agricole étranger (FAS) de l’USDA et par l’industrie. Consultez www.ussec.org pour rester au fait des dernières informations sur les solutions de soja américain et suivre les nouvelles sur l’USSEC et l’U.S. Soy à l’échelle internationale.

Ce communiqué a été financé en partie par les producteurs de soja américains, leur contribution et la chaîne de valeur du soja.

