Matmerize, Inc. e CJ Biomaterials Fazem Parceria de Tecnologia Inovadora de IA para Promover Soluções de Polímeros Sustentáveis

ATLANTA, April 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A Matmerize, Inc., uma empresa pioneira de informática de polímeros baseada em IA, e a CJ Biomaterials, uma divisão da CJ CheilJedang com sede na Coreia do Sul, produtora primária de biopolímeros de polihidroxialcanoato (PHA), uniram forças para impulsionar a inovação em soluções de polímeros sustentáveis destinadas a combater a poluição dos plásticos. Em uma colaboração recente com a Matmerize, a CJ Biomaterials testou com sucesso a plataforma de IA baseada em nuvem da Matmerize, PolymRize , para otimizar polímeros de base biológica, garantindo que eles atendam os critérios de desempenho específicos em uma ampla gama de aplicações.

A vida humana e o plástico tornaram-se inseparáveis, mas o impacto ambiental dos resíduos plásticos é inegável. Com mais de 9 milhões de toneladas de resíduos plásticos artificiais entrando no oceano a cada ano, a urgência de encontrar alternativas sustentáveis nunca foi tão grande. Em resposta a este desafio, a CJ Biomaterials criou o PHACT, um inovador Polihidroxialcanoato (PHA) 100% de base biológica, usando um processo de fermentação inovador, que se degrada naturalmente no solo e no oceano, mitigando o impacto nocivo da poluição plástica nos ecossistemas marinhos.

Um dos principais desafios no desenvolvimento de materiais é o longo e intensivo processo de caracterização das propriedades do núcleo. Com o uso da plataforma de treinamento de modelo personalizado e a análise preditiva PolymRize da Matmerize, a CJ Biomaterials pôde estimar rapidamente o desempenho dos materiais recém-projetados, permitindo uma tomada de decisão mais rápida e reduzindo o tempo e os custos em comparação com os métodos tradicionais.

Para mais informação sobre a inovadora plataforma PolymRize , visite: https://www.matmerize.com/ polymrize



“A colaboração com a CJ Biomaterials vai além dos esforços de P&D, pois impacta significativamente a eficiência do trabalho e a redução de custos, priorizando experimentos por meio de conhecimentos e capacidades de aprendizado de máquina. Além de promover práticas sustentáveis, esse compromisso com a inovação também garante uma vantagem competitiva para a CJ Biomaterials na indústria de polímeros e plásticos.” – Dr. Chiho Kim, CTO, Matmerize, Inc

Com a contínua expansão dos limites da inovação a expansão de polímeros, a Matmerize, Inc e a CJ Biomaterials continuam dedicadas a impulsionar mudanças ambientais positivas e a moldar um futuro mais verde e sustentável para as gerações futuras.

Sobre a Matmerize:

A Matmerize, uma subsidiária do Georgia Institute of Technology, está na vanguarda das soluções pioneiras que preenchem a lacuna entre a IA e a engenharia de materiais. A plataforma PolymRize da Matmerize utiliza a triagem virtual e algoritmos de IA para identificar os materiais ideais, viabilizando que os tecnólogos concentrem seus esforços experimentais nas opções mais promissoras com precisão e eficiência. Essa abordagem acelera significativamente o processo de engenharia de materiais, economizando tempo e recursos valiosos. O PolymRize representa uma mudança de paradigma na indústria, impulsionando os clientes à frente da concorrência e conduzindo a inovação em um ritmo sem precedentes.

Sobre a CJ Biomaterials:

Com sede em Woburn, MA, EUA, a CJ Biomaterials desenvolve soluções significativas que afetam positivamente nosso planeta, saúde humana e bem-estar, abordando os desafios impostos pelos resíduos plásticos. A empresa inventa e fabrica biopolímeros e produtos químicos de base biológica como parte de uma visão de longo prazo de criar um futuro mais sustentável, permitindo verdadeiras soluções circulares que substituem muitos plásticos e produtos químicos não recicláveis, não reutilizáveis e à base de combustíveis fósseis. A CJ Biomaterials é líder global na fabricação de polímeros de polihidroxialcanoatos (PHAs) – tanto polímeros quanto produtos químicos básicos associados. A CJ Biomaterials, uma unidade da CJ BIO, faz parte da CJ CheilJedang, uma empresa global de estilo de vida com a visão de inspirar uma nova vida cheia de saúde, felicidade e conveniência.

