Matmerize, Inc. et CJ Biomaterials s’associent en vue d’utiliser une technologie d’IA innovante afin de faire progresser les solutions polymères durables

ATLANTA, 09 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Matmerize, Inc, une société pionnière de l’informatique des polymères basée sur l’IA, et CJ Biomaterials, une division de la société sud-coréenne CJ CheilJedang et un producteur primaire de biopolymères polyhydroxyalcanoate (« PHA »), ont uni leurs forces pour stimuler l’innovation dans les solutions polymères durables visant à lutter contre la pollution plastique. Dans le cadre d’une récente collaboration avec Matmerize, CJ Biomaterials a testé avec succès la plateforme d’IA basée sur le cloud de Matmerize, PolymRize , afin d’optimiser les polymères biosourcés, en s’assurant qu’ils répondent à des critères de performance spécifiques dans un large éventail d’applications.

La vie humaine et le plastique sont devenus indissociables, mais le bilan environnemental des déchets plastiques est indéniable. Avec plus de 9 millions de tonnes de déchets plastiques d’origine humaine qui se déversent chaque année dans les océans, il n’a jamais été aussi urgent de trouver des solutions de remplacement durables. En réponse à ce défi, CJ Biomaterials a créé le PHACT, un PHA révolutionnaire, 100 % biosourcé et utilisant un processus de fermentation innovant, qui se dégrade naturellement dans les sols et les océans, atténuant ainsi l’impact néfaste de la pollution plastique sur les écosystèmes marins.

L’un des principaux défis du développement des matériaux est le processus de caractérisation des propriétés fondamentales, qui est long et gourmand en ressources. En s’appuyant sur l’apprentissage de modèles personnalisés et la plateforme d’analyse prédictive PolymRize de Matmerize, CJ Biomaterials a pu estimer rapidement les performances des matériaux nouvellement conçus, permettant de ce fait un processus décisionnel accéléré et une réduction des délais et des coûts par rapport aux méthodes traditionnelles.

Pour plus d’informations sur la plateforme innovante PolymRize , rendez-vous à l’adresse : https://www.matmerize.com/ polymrize .

Une coupure de presse jointe au présent communiqué est disponible en cliquant sur ce lien.

« La collaboration avec CJ Biomaterials va au-delà des efforts de R&D, avec des répercussions d’envergure sur l’efficacité du travail et la réduction des coûts en priorisant les expériences, grâce à l’expertise et aux capacités d’apprentissage automatique. Cet engagement en faveur de l’innovation permet non seulement de promouvoir des pratiques durables, mais aussi d’assurer à CJ Biomaterials un avantage concurrentiel dans l’industrie des polymères et des plastiques. » – Dr Chiho Kim, Directeur, Matmerize, Inc

Alors que Matmerize, Inc et CJ Biomaterials continuent de repousser les limites de l’innovation dans le développement des polymères, les sociétés restent déterminées à favoriser un changement environnemental positif et à façonner un avenir plus vert et durable pour les générations à venir.

À propos de Matmerize :

Matmerize, une jeune entreprise issue du Georgia Institute of Technology, est à l’avant-garde des solutions pionnières qui comblent le fossé entre l’IA et l’ingénierie des matériaux. La plateforme PolymRize de Matmerize utilise un criblage virtuel et des algorithmes d’IA pour identifier les matériaux les plus optimaux, donnant aux technologues les moyens de concentrer leurs efforts expérimentaux sur les options les plus prometteuses avec précision et efficacité. Cette approche accélère considérablement le processus d’ingénierie des matériaux, ce qui permet de gagner un temps précieux et d’économiser des ressources. PolymRize représente un changement de paradigme dans l’industrie, propulsant les clients devant la concurrence et stimulant l’innovation à un rythme sans précédent.

À propos de CJ Biomaterials :

Basée à Woburn, Massachusetts, États-Unis, CJ Biomaterials développe des solutions pertinentes qui ont un impact positif sur notre planète, la santé humaine et le bien-être en s’attaquant aux défis posés par les déchets plastiques. L’entreprise invente et fabrique des biopolymères et des produits chimiques d’origine biologique en suivant une vision à long terme : créer un avenir plus durable, en permettant de véritables solutions circulaires qui remplacent de nombreux plastiques et produits chimiques non recyclables, non réutilisables et à base de combustibles fossiles. CJ Biomaterials est un leader mondial dans la fabrication de polyhydroxyalcanoates (« PHA ») – à la fois des polymères et des produits chimiques de base associés. CJ Biomaterials, une ligne métier de CJ BIO, fait partie de CJ CheilJedang, une société mondiale spécialisée dans le secteur de l’art de vivre, dont l’objectif est d’inspirer une nouvelle vie remplie de santé, de bonheur et de commodité.

Pour les demandes médias, veuillez contacter :

Matmerize, Inc :

https://www.matmerize.com

Envoyez-nous un courrier électronique à info@matmerize.com

Regardez les vidéos de Matmerize sur YouTube

Suivez Matmerize sur LinkedIn

CJ Biomaterials :

https://cjbiomaterials.com/

Envoyez-nous un courrier électronique à cj.biomaterials@cj.net

Suivez CJBiomaterials sur LinkedIn

GlobeNewswire Distribution ID 9086610