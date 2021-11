Microshare reçoit un financement de 15 millions de dollars de l’Avenue Capital Sustainable Solutions Fund

Expansion agressive prévue dans le développement du bâtiment intelligent et de l’espace de données ESG

EverSmart de Microshare

PHILADELPHIE, 03 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Microshare Inc., un fournisseur de premier plan de solutions de données de bâtiments intelligents pour les multinationales et les institutions du secteur public, a clôturé un financement de 15 millions de dollars provenant de l’Avenue Sustainable Solutions Fund, L.P., le véhicule d’Avenue Capital Group pour soutenir les entreprises travaillant à la création d’un monde plus durable.

La suite de solutions d’installations intelligentes EverSmart de Microshare aide les entreprises mondiales telles que GlaxoSmithKline, Aramark et Rent-A-Center à rassurer la main-d’œuvre, les locataires et les clients sur la sécurité des espaces intérieurs tout en produisant une efficacité opérationnelle ainsi que des informations sur les données qui stimulent les performances ESG (Environnement | Social | gouvernance).

« L’investissement de l’Avenue Sustainable Solutions Fund représente un vote de confiance majeur dans la nature transformatrice de nos solutions EverSmart », a déclaré Ron Rock, PDG et cofondateur de Microshare. « Alors que, espérons-le, la pandémie recule, notre capacité à créer des données là où il n’en existait jamais auparavant n’a jamais été aussi pertinente alors que les travailleurs et les locataires s’attaquaient à de nouvelles préoccupations concernant les espaces intérieurs, et que les entreprises repensent leur empreinte immobilière et font face à de nouvelles attentes mondiales sur le climat et d’autres problèmes liés aux ESG. »

« Microshare correspond naturellement à notre stratégie », a déclaré Sean Coleman, co-directeur de l’Avenue Sustainable Solutions Fund. « Nous sommes ravis de soutenir la stratégie de Microshare visant à répondre à la demande croissante des entreprises en matière d’amélioration de l’efficacité énergétique et de la consommation d’eau, qui sont toutes deux des considérations essentielles pour un avenir durable. »

Basée à Philadelphie, Microshare fournit des solutions de détection en tant que service aux clients des secteurs de l’immobilier commercial, des entreprises, de la santé, de la fabrication et des produits pharmaceutiques. La société a reçu une attention internationale pour le traçage universel des contacts portables qu’elle a introduit au début de la pandémie, une solution saluée pour prévenir les foyers épidémiques majeurs dans les industries de fabrication essentielles telles que les produits pharmaceutiques et la logistique.

Microshare utilisera les fonds pour étendre ses équipes de vente et de développement, développer ses activités en Amérique du Nord, en Europe et au Moyen-Orient, et consolider la chaîne d’approvisionnement complexe et les relations avec les revendeurs qui étayent ses efforts pour déployer ses solutions de données à grande échelle.

Les solutions de Microshare créent des jumeaux numériques des actifs réels des clients qui permettent de prendre de meilleures décisions sur les systèmes opérationnels et les données pour informer et alimenter les initiatives de durabilité ayant un impact.

La société a récemment conclu un certain nombre d’accords essentiels, dont :

Un accord avec Aramark, la plus grande société de gestion d’installations aux États-Unis, pour que Microshare fournisse l’épine dorsale technologique de ses solutions de nettoyage prédictives AIWX Connect , actuellement déployées dans les principaux hôpitaux, stades et autres infrastructure ;

, actuellement déployées dans les principaux hôpitaux, stades et autres infrastructure ; Un accord avec le gouvernement britannique et l’université de Leeds sur un test de localisation des contacts pour la réduction des infections dans des dizaines de contextes de soins aux personnes âgées ;

Renouvellement des contrats mondiaux pour le traçage universel des contacts portables pour les usines de fabrication de GSK dans le monde entier, les installations du siège social de Rent-A-Center et de plusieurs autres clients dans les secteurs de l’énergie et de la logistique.

À propos d’Avenue Sustainable Solutions

L’Avenue Sustainable Solutions Fund, L.P. cherche à fournir des solutions de financement créatives aux entreprises à forte croissance qui peuvent démontrer un résultat environnemental positif et mesurable ainsi que des rendements financiers compétitifs. Elle se concentre généralement sur les entreprises nord-américaines du segment sous-desservi du marché créé par l’écart de financement croissant entre les banques commerciales et les fonds de dette plus importants. Pour tout complément d’information sur Avenue Capital Group, une société d’investissement mondiale dont les actifs étaient estimés à environ 11,7 milliards de dollars au 30 septembre 2021, veuillez consulter le site www.avenuecapital.com .

À propos de Microshare

La suite de solutions de bâtiments intelligents EverSmart de Microshare est déployée à grande échelle dans le monde entier pour apporter la sécurité, le bien-être, les économies de coûts et les données de durabilité aux actifs immobiliers de nos clients. Microshare est un leader des applications LoRaWAN et un fier membre de la LoRa Alliance®. www.microshare. io

Contact : Simon Redgate sredgate@microshare.io + 44 (0)7850112703

Photo : https://www. globenewswire.com/NewsRoom/ AttachmentNg/df48c883-9f8a- 4e04-823a-5e421d771217/fr