Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group Anuncia a Expansão da Manufatura Naval na Ásia

TEMECULA, Califórnia, March 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — O Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (Grupo), parte da Nikkiso Co., Ltd (Japão), tem o orgulho de anunciar outra expansão da sua capacidade de manufatura no crescente mercado Naval. Com essa expansão, o grupo passou a ser um dos maiores fabricantes a fornecer montagem localizada desde Busan, na Coréia, até Hangzhou, na China. Esta expansão é um exemplo do compromisso e do apoio do grupo ao crescimento da indústria de construção naval na Ásia.

As instalações em Hangzhou, na China, agora têm capacidade para fabricar e fornecer skids marítimos, além de integração e montagem completa interna. Isso viabiliza o maior controle de qualidade e a redução de custos para os clientes. A nova e ampliada instalação da Coreia fornece soluções Navais completas. As duas instalações agora fornecem localização completa para design, engenharia e fabricação.

Como parte do Nikkiso Group unificado, são a única empresa a oferecer os principais componentes de tecnologia completamente internos. Eles fornecem soluções de sistema de combustível turnkey totalmente integradas, soluções de manuseio de carga e missões complexas de GNL. Com a instalação na China, eles agora podem oferecer testes de coluna completa no país e testes completos de junta de combustível para garantir o atendimento aos requisitos do motor. Sua capacidade de serviço na China e na Coreia também foram expandidas com ofertas de serviços adicionais, contratos de serviço de longo prazo e mais especialistas em serviços de campo.

“Estamos orgulhosos de estar ajudando a liderar o caminho no mercado Naval movido a GNL e fornecendo benefícios significativos para nossos clientes da área. A Nikkiso CE&IG agora oferece sistemas e soluções completas para nossos clientes, com suporte total da fábrica”, disse Peter Wagner, CEO da Cryogenic Industries e Presidente do Grupo.

A área naval tem sido um dos principais focos do Grupo, e essa expansão proporciona uma forte estrutura de suporte para o crescimento futuro. Os locais também eliminam a necessidade de frete marítimo para entregas, resultando em prazos de entrega mais curtos para os clientes.

SOBRE A CRYOGENIC INDUSTRIES

A Cryogenic Industries, Inc. (agora parte da Nikkiso Co., Ltd.) fabrica equipamentos de processamento de gás criogênico projetados e plantas de processo de pequena escala para as indústrias de gás natural liquefeito (GNL), serviços de poços e gás industrial. Fundada há mais de 50 anos, a Cryogenic Industries é a empresa controladora da ACD, Cosmodyne e Cryoquip, e de um grupo comumente controlado de aproximadamente 20 entidades operacionais.

Para mais informação, visite www.nikkisoCEIG.com e www.nikkiso.com .