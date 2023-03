O Avia Solutions Group transferiu sua sede para a Irlanda

VILNIUS, Lituânia, March 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — O Avia Solutions Group, o principal grupo empresarial de aviação, transferiu sua sede para a Irlanda. Após a transferência de sua sede controladora para a Irlanda, Dublin, o grupo também passou a ser a segunda maior empresa de aviação registrada na Irlanda, atrás da gigante da aviação Ryanair.

“Mudar a sede controladora para a Irlanda foi um passo estrategicamente importante para nossos futuros planos de desenvolvimento”, explica Jonas Janukenas, CEO do Avia Solutions Group. “A Irlanda é conhecida como o pólo da aviação. Um grande número de empresas de aviação está localizado aqui, portanto, estando mais próximos da comunidade da aviação, poderemos implementar os planos de desenvolvimento do grupo mais rapidamente e manter a liderança de mercado.”

Segundo Janukenas, os instrumentos financeiros da empresa na Bolsa de Valores de Dublin foram adquiridos pelos maiores investidores institucionais do mundo, dos EUA e da Europa, então este também foi um dos motivos para escolhermos a Irlanda.

O grupo tem escritórios em todo o mundo: Irlanda, Lituânia, Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, África do Sul, Austrália e Ásia-Pacífico.

O Avia Solutions Group é o maior e líder mundial em serviços de ACMI (arrendamento de aeronaves, manutenção e seguro), com uma frota de mais de 165 aeronaves. O grupo também presta diversos serviços aeronáuticos, como manutenção de aeronaves, treinamento de pilotos e tripulantes, assistência em solo, entre outros. O Avia Solutions Group emprega mais de 11.000 profissionais de aviação altamente qualificados em diferentes regiões do mundo.

