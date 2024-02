Os programas de migração de investimentos mais atraentes do mundo em 2024

LONDRES, Feb. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Os programas de residência e cidadania europeia por meio de investimentos continuam a dominar os primeiros lugares da classificação anual da empresa global de consultoria patrimonial Henley & Partners dos programas de migração de investimentos mais procurados do mundo. Malta se mantém no 1o lugar do Global Citizenship Program Index de 2024, como já faz há nove anos consecutivos, enquanto o Portugal Golden Residence Permit Program se mantém no primeiro lugar do Global Residence Program Index.

Os dois índices, apresentados na edição de 2024 do relatório dos Programas de migração de investimentos, oferecem uma análise sistemática e um benchmarking abrangente dos programas de residência e cidadania por meio de investimentos mais atraentes do mundo, constituindo o mais elevado padrão do setor. A edição deste ano inclui ao todo 39 programas, considerados os mais relevantes dentre mais de 100 programas em todo o mundo. Eles foram avaliados por um painel de especialistas independentes, incluindo os principais pesquisadores acadêmicos, especialistas em risco-país, economistas, advogados independentes especializados em imigração e cidadania e outros especialistas, que consideram uma ampla variedade de fatores relevantes. Também são disponibilizadas comparações interativas digitais dos programas, permitindo que investidores globais e famílias abastadas selecionem o que consideram mais importante ao avaliarem suas opções.

O Dr. Christian H, Kaelin, o especialista em Direito internacional em cidadania e imigração e presidente do conselho da Henley & Partners diz: “A publicação é importante para clientes privados e profissionais de gestão patrimonial, bem como para formuladores de políticas governamentais que buscam gerenciar programas de migração de investimentos para obter maior autonomia fiscal e crescimento econômico. Nesta era de maior volatilidade global, os estados-nação estão usando a migração de investimentos como uma ferramenta de financiamento inovadora para financiar projetos sociais e de infraestrutura nacionais ou regionais, assim como iniciativas de desenvolvimento que minimizam os riscos de sustentabilidade, para o benefício de seus cidadãos e residentes”.

Programas de cidadania: Malta segue soberana

O Global Citizenship Program Index classifica 13 programas, em que a nação europeia de Malta, estrategicamente localizada, alcançou 77 pontos de 100, conquistando mais uma vez as principais honrarias. Os Regulamentos de concessão de cidadania para serviços excepcionais por investimento direto de Malta permitem a concessão de cidadania por meio de um certificado de naturalização a indivíduos estrangeiros e suas famílias que contribuam para o desenvolvimento econômico do país. Isso é possível após um período de residência de 36 meses (ou 12 meses por exceção). O programa de cidadania original de Malta foi desenvolvido pela Henley & Partners entre 2013 e 2014 e se tornou um dos programas mais bem-sucedidos desse tipo no mundo.

Mantendo o 2o lugar com uma pontuação de 74, está a oferta de cidadania premium por meio de investimentos da Áustria, que exige que os candidatos façam uma contribuição substancial para a economia austríaca. Três nações insulares caribenhas estão empatadas na 3a posição, cada uma com 70 pontos: o Programa de cidadania por meio de investimentos de Antígua e Barbuda, o Programa de cidadania por meio de investimentos de Granada e o Programa de cidadania por meio de investimentos de Santa Lúcia oferecem rotas de investimento e opções de fundos atraentes ligados a imóveis.

Programas de residência: Portugal em posição de destaque

A Europa também prevalece no Global Residence Program Index de 2024, com os programas do continente ocupando as cinco primeiras posições. O Portugal Golden Residence Permit Program ocupa a 1a posição geral entre 26 programas, com uma pontuação de 75 em 100. Cada um com 73 pontos, o Private Residence Program da Áustria divide o 2o lugar com a estrela em ascensão do Mediterrâneo, o Golden Visa Program da Grécia, seguido de perto pelo Swiss Residence Program com 72 pontos, uma opção de investimento desenvolvida pela Henley & Partners, que combina residência privada com as disposições tributárias do forfait suíço.

O Programa de residência por meio de investimentos da Itália está em 4o lugar, acompanhado pelo Innovator Founder Visa do Reino Unido, cada um com 71 pontos. O único entre os cinco primeiros que não está na Europa é o Start-Up Visa Program do Canadá, que tem 69 pontos e divide o 5o lugar com outro favorito europeu que está atraindo muita atenção, o Programa de residência por meio de investimentos da Espanha.

A diversificação de domicílios é a principal prioridade

Dr. Juerg Steffen, CEO da Henley & Partners, diz, “A aquisição de programas alternativos de residência e/ou cidadania permite maior flexibilidade e participação nas principais economias do mundo, bem como a possibilidade de escolha, que agora é uma parte indispensável da apólice de seguro de qualquer família do século XXI. Quanto mais jurisdições uma família tiver possibilidade de acessar, mais diversificados serão seus ativos, menor será sua exposição à volatilidade específica de cada país, regional e global, e mais sustentável ela será em longo prazo”.

No ano passado, os norte-americanos foram a principal nacionalidade a solicitar opções alternativas de residência e cidadania por meio da Henley & Partners, e essa tendência se manteve no primeiro trimestre de 2024. A previsão é de que também este ano seja um ano recorde em termos de migração de milionários, de acordo com o Henley Private Wealth Migration Report, com a previsão de que 128.000 indivíduos de alto patrimônio líquido se mudem para um novo país, em comparação com os 120.000 que o fizeram no ano passado, superando a alta de 110.000 antes da pandemia.

Leia o comunicado de imprensa na íntegra

Sarah Nicklin

Líder de RP do Grupo

sarah.nicklin@henleyglobal.com

Celular: +27 72 464 8965

GlobeNewswire Distribution ID 1000925589