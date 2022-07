Podcast vidéo de Flapmax et Microsoft : les fondateurs de la startup dynamisent l’écosystème numérique de l’Afrique

Les startups sélectionnées répondent à 17 des objectifs de développement durable des Nations Unies

LAGOS, Nigeria, 14 juillet 2022 /PRNewswire/ — Flapmax a annoncé aujourd’hui le lancement de FAST Founder Series en partenariat avec Microsoft. Le podcast vidéo hebdomadaire présente les histoires uniques des diplômés de l’accélérateur de start-up FAST : de jeunes entrepreneurs, des innovateurs et des fondateurs qui renforcent l’écosystème numérique de l’Afrique en partant de rien.

« Nous avons créé FAST Founder Series pour partager avec le monde entier les histoires uniques de réussites de notre communauté mondiale d’entrepreneurs », a affirmé l’équipe de Flapmax. « Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il est inspirant d’entendre les histoires de ces jeunes professionnels novateurs. Les auditeurs peuvent s’attendre à être impressionnés, engagés et à en ressortir avec des idées concrètes pour les aider à faire croître leur propre entreprise. »

Alors qu’ils révolutionnent le secteur sur l’ensemble du continent avec AgriTech, EduTech, HealthTech et FinTech, les douze fondateurs de start-up présentés dans le podcast FAST Founder Series sont diplômés du premier accélérateur de start-up FAST. Ils ont été choisis parmi plus de 800 candidats représentant 25 pays d’Afrique. Les douze entrepreneurs représentent six pays et neuf secteurs commerciaux, et comprennent deux fondatrices. Chaque fondateur de start-up s’attaque à des défis liés aux Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, notamment l’égalité, l’éducation et la réduction de la pauvreté.

Avec la sortie d’un nouvel épisode chaque mercredi, la série s’intéressera à des sujets clés pour les fondateurs de start-up, y compris la création d’emplois, la création d’activité, le cloud computing et l’IA, ainsi que le capital-risque. Les auditeurs du podcast découvriront comment ces entrepreneurs individuels exploitent la technologie pour développer leurs activités durables en Afrique et dans le monde entier.

Les participants à l’accélérateur FAST étudient la gouvernance d’entreprise, l’intégration technologique, les stratégies de financement et les possibilités de développement communautaire conçues pour les aider à se développer rapidement et de façon durable. Les ingénieurs de Microsoft servent de mentors commerciaux, travaillant individuellement avec les participants de l’accélérateur. Les participants ont également accès à des outils et services technologiques innovants, notamment Fast Portal, SME Marketplaces, Microsoft for Startups Founders Hub et Microsoft Azure.

Les fondateurs interviewés dans la série sont Mustafa Suberu de Capsa Technology (Nigeria), Vincent Okeke de Legitcar (Nigeria), Ryan Panderis de LynkWise (Namibie), Innocent Orikiiriza de KaCyber (Ouganda), Edwin Lubanga de Snark Health (Kenya), Karim Amer de VAIS (Égypte), Dominic Kavuisya de Taimba (Kenya), Lekan Omotosho de Pade (Nigeria), Deyo Adeniran de DayDone (Nigeria), Ronald Mutuku de Silku (Kenya), Paulus Indongo de K-12 Plus (Namibie) et Trish Scanlan de Tumani La Maisha (Tanzanie).

L’intégralité des épisodes de FAST Founder Series sont disponibles sur la chaîne YouTube Flapmax , ainsi que sur Apple Podcast, Spotify et Google Podcast. Suivez la première de la saison sur https://founders. fastaccelerator.com

À propos de FAST Accelerator

FAST Accelerator est un accélérateur technologique de Flapmax construit en partenariat avec Microsoft. L’accélérateur encourage la collaboration transfrontalière et s’engage à élargir les possibilités d’innovation et de mise en œuvre technologiques à l’échelle mondiale.

Contact : team@fastaccelerator.com