Quantexa Reconhecida como um Destaque Tecnológico no Relatório de Monitoramento de Transação AML 2023 da Celent

Plataforma de Decision Intelligence da Quantexa e suas soluções contra o Crime Financeiro reconhecidas por aumentar a eficiência através da automação e do enriquecimento da análise de gráficos e da análise de redes

LONDRES e NOVA IORQUE, July 19, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — No dia de hoje a Quantexa , uma líder global em soluções de Decision Intelligence (DI) para os setores público e privado, anunciou que foi reconhecida pela Celent, uma empresa global de pesquisa e consultoria que fornece expertise tecnológica para os principais tomadores de decisões em instituições financeiras, por seu destaque em tecnologia no Relatório de Monitoramento de Transação AML de 2023 da Celent, um recurso independente auxiliando instituições financeiras a selecionar um fornecedor AML mais adequado a satisfazer às suas necessidades. O relatório da Celent perfilou 17 sistemas TM AML disponíveis globalmente, incluindo um resumo da sua funcionalidade, base de clientes, tecnologia, implementação, preço e suporte, para ajudar as principais instituições financeiras a navegar o mercado.

A Celent reconheceu a Quantexa por “ser pioneira no uso de resolução de entidades […] para potenciar a análise granular e profunda de rede para apoiar a investigação forense de crimes financeiros.” Benefícios-chave em destaque incluem a habilidade da plataforma de “resolver transações internas e dados dos clientes, assim como dados externos […] pertencentes às entidades, transações e outras atividades, e contrapartes, para gerar análises de rede altamente enriquecidas de contas associadas que possam revelar percepções de risco,” e “automatizar grande parte do processo investigativo, aumentando assim a eficiência do analista”.

Os clientes classificaram a Plataforma de Decision Intelligence e soluções AML da Quantexa de forma geral, com a velocidade de implementação e a flexibilidade do modelo de dados recebendo as pontuações mais altas para experiência de implementação e tecnologia, respectivamente. Eles também reconheceram a análise de gráficos da plataforma e os recursos de rede/análise de links. Os entrevistados destacaram o conhecimento da equipe da Quantexa sobre sua solução e a tecnologia relevante. Um cliente mencionou “um forte nível de serviço e capacidade de resposta em comparação com suas outras experiências com fornecedores.”

O Diretor Executivo de Produtos da Quantexa, Dan Higgins, disse: “Sermos reconhecidos como um dos melhores provedores da categoria para soluções AML pela Celent é um verdadeiro atestado à inovação e valor que entregamos aos nossos clientes. Esforçamo-nos continuamente para trazer as melhores soluções da categoria aos nossos clientes, ajudando-os a transformar informação em insights e insights na habilidade de proteger, otimizar e fazer suas empresas crescerem. Ter a Celent reconhecendo nossa solução pela profundidade do impacto que ela entrega, assim como a amplitude de conhecimento das nossas equipes, a qual está apoiando o auxílio nas investigações forenses dos crimes financeiros, é inspirador e gratificante.”

A plataforma da Quantexa entrega a bancos líderes, fintechs e reguladores a habilidade de entender seus dados conectando sistemas em silos a proteger, otimizar e crescer. Ao proteger e lutar contra o crime financeiro, os clientes da Quantexa podem se tornar mais resilientes, visualizar riscos ocultos com velocidade, e tomar decisões mais informadas e confiáveis sobre o risco AML.

Para fazer o download do relatório da Celent que traça o perfil da solução de Decision Intelligence da Quantexa para o monitoramento de Transações AML, visite o site da Quantexa aqui .

Sobre a Quantexa

A Quantexa é uma empresa global de dados e software de análise, pioneira em Decision Intelligence, que capacita organizações a tomar decisões operacionais de confiança ao dar sentido aos dados. Usando os mais recentes avanços em big data e IA, a plataforma Decision Intelligence da Quantexa descobre riscos ocultos e novas oportunidades, fornecendo uma visão contextual e conectada de dados internos e externos em um único lugar. Ela soluciona os principais desafios em gestão de dados, KYC, inteligência do cliente, crime financeiro, risco, fraude e segurança, durante todo o ciclo de vida do cliente.

A Plataforma de Decision Intelligence da Quantexa melhora o desempenho operacional, proporcionando um aumento de mais de 90% na precisão e uma resolução do modelo analítico 60 vezes mais rápida do que as abordagens tradicionais. Fundada em 2016, a Quantexa agora tem mais de 650 funcionários e milhares de usuários trabalhando com bilhões de transações e pontos de dados em todo o mundo. A empresa tem escritórios em Londres, Dublin, Nova Iorque, Boston, Washington DC, Toronto, EAU, Málaga, Amsterdã, Luxemburgo, Bruxelas, Melbourne, Sydney e Cingapura. Para mais informações, visite www.quantexa.com ou siga-nos no LinkedIn .

