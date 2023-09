Resonac fait équipe avec Matmerize pour créer un avancement de la technologie 6G en utilisant un logiciel d’IA innovant

ATLANTA, 07 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Dans le cadre d’une collaboration importante, Matmerize, Inc., un innovateur en IA des matériaux, et Resonac Corporation ont formé un partenariat stratégique visant à révolutionner le paysage de la technologie 6G. S’appuyant sur les fondements d’une collaboration robuste, Resonac tirera parti de la technologie du logiciel d’IA PolymRize de Matmerize afin d’accélérer le développement de matériaux purs et composites exceptionnels et haute performance pour la technologie 6G et plus encore.

En janvier 2023, Resonac Corporation a annoncé des projets consistant à développer de nouveaux matériaux de semi-conducteurs pour la 6G, la norme de système de télécommunication de nouvelle génération faisant suite à la 5G. Alors que la 6G s’apprête à être 100 fois plus rapide que la 5G, de nouveaux matériaux de semi-conducteurs sont nécessaires pour réduire de manière considérable la perte de transmission associée à la vitesse de communication accrue. Pour répondre à cette exigence, Resonac identifiera les matériaux optimaux avec les caractéristiques requises grâce à des méthodes computationnelles et à l’intelligence artificielle (IA) dans le cadre d’une initiative collaborative avec Matmerize, Inc. Alors que des tests manuels employant des techniques traditionnelles demanderaient trois mois pour évaluer une seule combinaison de matériaux, le logiciel d’IA de Matmerize, PolymRize , réduit le temps requis à une seule journée et peut évaluer jusqu’à 90 combinaisons en trois mois. Le résultat promet d’être une fusion entre ingénierie des matériaux et intelligence artificielle, et devrait redéfinir le développement de la technologie 6G.

PolymRize exploite les données exclusives de Matmerize ou spécifiques au client pour construire des modèles prédictifs. Une fois bâtis, ces modèles prédisent rapidement les propriétés des nouveaux polymères, composites et formulations qui n’ont pas encore été synthétisés, ainsi que les incertitudes associées. Le logiciel emploie des outils de conception générative et automatisée pour recommander des candidats idéaux répondant aux exigences de propriétés des séries suivantes d’expérimentation physique. PolymRize accélère ainsi l’obtention des matériaux cibles, réduisant de manière considérable les coûts comme le temps requis. Par ailleurs, il introduit un cadre pour l’organisation et la gestion des données, et a démontré qu’il s’agissait d’une aide numérique de confiance pour les chimistes et ingénieurs des procédés.

Dans une initiative pilote, Resonac a évalué les capacités de Matmerize. Des modèles prédictifs ont été construits en utilisant PolymRize et un logiciel tiers en se centrant sur les principales propriétés de matériaux étant pertinentes pour la technologie 6G. Les propriétés incluaient l’intervalle de bande, la constante diélectrique, l’indice de réfraction, la température de transition du verre et le coefficient d’expansion linéaire. Les performances des modèles PolymRizeTM et tiers ont été évaluées en réalisant des prédictions de propriétés pour des cas d’essais inédits identiques. Les prédictions de PolymRizeTM se sont constamment montrées supérieures aux modèles tiers en termes de vitesse et de précision (voir la figure présentant les performances des modèles).

Resonac PR : comparaison des performances des modèles

« Collaborer avec Resonac sur le développement de la technologie 6G est une opportunité de choix pour Matmerize », a déclaré Rampi Ramprasad, co-fondateur et PDG de Matmerize. « Dans le but de nous aligner sur la vision de Resonac consistant à révolutionner les technologies de nouvelle génération, et stimulés par l’engagement de Matmerize à faire avancer les capacités de conception de matériaux virtuels, architectures et algorithmes d’IA, nous sommes bien positionnés pour nous lancer dans une nouvelle ère de conception de matériaux intelligente et accélérée. »

À propos de Matmerize :

Matmerize, récente spin-out du Georgia Institute of Technology, se trouve au premier plan des solutions innovantes qui comblent le fossé entre l’IA et l’ingénierie des matériaux. La plateforme PolymRizeTM de Matmerize emploie un filtrage virtuel et des algorithmes d’IA pour identifier les matériaux optimaux, permettant aux technologues de concentrer leurs efforts expérimentaux sur les options les plus prometteuses, accélérant ainsi considérablement le processus d’ingénierie des matériaux. PolymRizeTM représente un changement de paradigme dans le secteur, propulsant les clients devant la concurrence et favorisant l’innovation à une allure sans précédent.

À propos de Resonac :

Le groupe Resonac est une nouvelle société établie en conséquence de l’intégration de Showa Denko et de Showa Denko Materials (anciennement Hitachi Chemical) en janvier 2023. Le chiffre d’affaires annuel du groupe pour ses semi-conducteurs et matériaux électroniques s’élève à environ 400 milliards de yens, représentant environ 30 % du chiffre d’affaires net annuel du groupe. Le groupe possède en particulier une grande part mondiale des matériaux de semi-conducteurs pour le processus de conditionnement. L’intégration des deux sociétés a permis au groupe Resonac de concevoir des fonctions de matériaux ainsi que de les développer en interne, en allant jusqu’aux matières premières. Le nouveau nom commercial « RESONAC » a été créé en combinant le mot « RESONATE » (résonner) et la lettre « C » de CHEMISTRY (chimie). Le groupe Resonac tirera le meilleur parti de sa plateforme co-créative et accélèrera l’innovation technologique avec des fabrications de semi-conducteurs, des fabricants de matériaux et des fabricants d’équipements au sein et en dehors du Japon.

Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site Web : Resonac Holdings Corporation : https://www.resonac.com/

