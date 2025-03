ChiNext Index Sees Positive Gains to Close at 2,196.52 Points

Permettre aux opérateurs de téléphonie mobile et aux fournisseurs de services de

lancer et de monétiser rapidement des services cloud grand public

BRIDGEWATER, New Jersey, 04 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Synchronoss Technologies, Inc. (« Synchronoss ») (NASDAQ : SNCR), leader mondial en matière de solutions de cloud personnel, a présenté aujourd’hui Capsyl Cloud , une nouvelle plateforme de cloud personnel clé en main conçue pour les opérateurs de téléphonie mobile et les fournisseurs de services haut débit du monde entier. Capsyl Cloud élargit le portefeuille cloud de Synchronoss, permettant aux fournisseurs de services de lancer des services cloud personnels sécurisés, évolutifs et générateurs de revenus en un temps de déploiement minimal.

Synchronoss procédera à des démonstrations en direct de Capsyl Cloud au MWC Barcelona dans l’Executive Suite [3A19EX], offrant un aperçu concret des possibilités qu’ont les opérateurs de déployer et de monétiser rapidement des services cloud personnalisés.

Capsyl Cloud est une solution de cloud personnel sécurisée et multiplateforme qui permet aux utilisateurs de stocker, de gérer et de protéger leur contenu numérique sur tous les appareils, notamment les photos, les vidéos, les documents, les fichiers audio, les contacts et les messages. Grâce à une intégration fluide entre les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau, Capsyl Cloud offre une expérience utilisateur uniforme et sans difficulté.

La solution Capsyl Cloud va au-delà du stockage, elle exploite des outils alimentés par l’IA pour améliorer la façon dont les utilisateurs organisent, revivent et optimisent leurs souvenirs numériques. Ces fonctionnalités avancées d’IA comprennent :

Souvenirs – Souvenirs créés par l’IA qui affichent automatiquement les photos et les vidéos significatives.

– Souvenirs créés par l’IA qui affichent automatiquement les photos et les vidéos significatives. Recherche et organisation intelligentes – Catégorisation et étiquetage des métadonnées optimisés par l’IA pour une découverte de contenu sans effort.

– Catégorisation et étiquetage des métadonnées optimisés par l’IA pour une découverte de contenu sans effort. Nettoyage du contenu et économie d’espace de stockage – Détecte les doublons, les images floues et les fichiers redondants afin de libérer de l’espace de stockage.

– Détecte les doublons, les images floues et les fichiers redondants afin de libérer de l’espace de stockage. Outils d’IA ingénieux – Améliore les images, augmente la résolution, ravive les couleurs et applique des effets visuels dynamiques.

En intégrant ces fonctionnalités pilotées par l’IA, Capsyl Cloud offre une expérience de cloud personnel plus intelligente et plus convaincante, permettant aux utilisateurs de profiter de leurs souvenirs d’une nouvelle manière.

Capsyl Cloud a été perfectionné grâce à des tests bêta exhaustifs depuis 2022, en s’appuyant sur la technologie, l’évolutivité et l’infrastructure éprouvées de Synchronoss Personal Cloud , la solution de cloud en marque blanche utilisée par les fournisseurs de services, comptant plus de 11 millions d’utilisateurs dans le monde entier.

Capsyl Cloud est une plateforme clé en main qui nécessite des investissements minimes, permettant aux fournisseurs de services de déployer facilement une solution de cloud personnel éprouvée, riche en fonctionnalités et hautement évolutive. Elle accélère considérablement le temps de mise sur le marché d’une solution de cloud personnel en complément d’autres services de voix, de données et à valeur ajoutée. Capsyl Cloud offre également la flexibilité de déployer et de monétiser des services de cloud personnel par le biais de plans de stockage échelonnés, de forfaits, d’offres freemium et premium.

« Les opérateurs de téléphonie mobile du monde entier cherchent de nouveaux moyens de se différencier, d’augmenter leurs revenus et de fidéliser leurs clients », a déclaré Jeff Miller, président-directeur général de Synchronoss. « Capsyl Cloud fournit une solution puissante et clé en main qui permet aux fournisseurs de services de lancer rapidement des services de cloud personnel de qualité supérieure, sans avoir à supporter le poids d’un investissement lourd dans l’infrastructure. Alors que la consommation de contenu numérique s’accélère, nous sommes ravis d’aider les opérateurs à répondre à cette demande croissante et à offrir aux utilisateurs une expérience cloud fluide et sécurisée leur permettant de protéger et de revivre leurs moments les plus précieux. »

Telkomsel, le plus grand opérateur de réseau mobile d’Indonésie, est le premier à déployer Capsyl Cloud, mettant cette solution à la disposition de ses millions d’abonnés prépayés et postpayés. Lesley Simpson, vice-présidente du département Digital Lifestyle chez Telkomsel, a indiqué : « Telkomsel s’efforce sans cesse de fournir une gamme de solutions cloud qui facilitent la vie quotidienne de nos clients. Grâce à Capsyl Cloud Storage de Synchronoss, les clients peuvent stocker et gérer leurs photos, vidéos et autres contenus importants de manière plus sûre et plus pratique. Nous espérons que ce service sera une solution efficace pour toutes les personnes désireuses de conserver leurs précieux souvenirs et de les partager facilement à tout moment. »

Après le succès du déploiement de Telkomsel, Synchronoss prévoit une forte demande en faveur de Capsyl Cloud en Asie du Sud-Est, notamment en Indonésie, aux Philippines, en Thaïlande et au Vietnam. Les opérateurs de ces régions recherchent activement des services cloud générateurs de revenus afin d’augmenter l’ARPU, de réduire le taux de désabonnement et de renforcer l’engagement des clients.

Capsyl Cloud adhère aux normes industrielles les plus élevées en matière de sécurité des données, de confidentialité et de conformité, garantissant que le contenu des utilisateurs reste protégé et accessible sur tous les appareils.

À propos de Synchronoss

Synchronoss Technologies (Nasdaq : SNCR), un leader mondial de solutions de cloud personnalisées, permet aux prestataires de services d’établir des connexions sécurisées et pertinentes avec leurs abonnés. Notre plateforme SaaS Cloud simplifie les processus d’intégration des clients et favorise l’engagement des abonnés grâce à l’intelligence artificielle (IA), à l’apprentissage automatique et à d’autres fonctionnalités avancées, avec pour résultat une amélioration des flux de revenus, une réduction des dépenses et une accélération de la mise sur le marché. Des millions d’abonnés font confiance à Synchronoss pour préserver leurs souvenirs les plus chers et les contenus numériques les plus importants. Découvrez comment nos solutions axées sur le cloud redéfinissent la manière dont vous vous connectez à votre monde numérique sur www.synchronoss.com .

