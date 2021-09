TrueCommerce fait l’acquisition de DiCentral

L’acquisition crée le réseau d’approvisionnement multi-entreprises le plus riche en fonctionnalités, mondial et basé sur le cloud

PITTSBURGH, 13 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — TrueCommerce, un fournisseur mondial de premier plan de solutions omnicanal, d’intégration et de connectivité de la chaîne logistique et des partenaires commerciaux, a annoncé aujourd’hui l’acquisition de DiCentral, un fournisseur mondial de premier plan de solutions B2B et API. Cette acquisition permet à TrueCommerce de stimuler la croissance de son réseau mondial de premier plan, d’approfondir son portefeuille de solutions et d’étendre son empreinte géographique mondiale.

Cette acquisition renforce davantage la position de TrueCommerce en tant que leader dans le domaine de la collaboration et de la connectivité de la chaîne d’approvisionnement numérique. En tirant parti de l’expertise de la société combinée en matière d’automatisation, de numérisation et d’intégration, TrueCommerce occupe une position unique pour transformer la façon dont ses clients font des affaires, avec des solutions à valeur ajoutée conçues pour relever les défis complexes de la chaîne d’approvisionnement et du commerce électronique, rationaliser les opérations et accroître la rentabilité.

Connu pour simplifier les défis commerciaux complexes en matière d’API et d’EDI, DiCentral ajoute 30 000 connexions au réseau de commerce mondial de TrueCommerce, plus près de 5 000 clients à partir d’une base diversifiée. Le réseau TrueCommerce combiné s’étend désormais à 160 000 connexions et à près de 18 000 clients. La combinaison des forces des deux entreprises crée un réseau inégalé et une offre de solutions innovantes qui permettent aux clients de numériser, développer et accroître leurs activités comme jamais auparavant.

« Ensemble, nous proposons des solutions et une connectivité intuitive connectée qui résolvent les défis auxquels nos clients sont confrontés pour développer leurs activités dans une chaîne d’approvisionnement de plus en plus numérique, mondiale et complexe », a déclaré John Fay, PDG de TrueCommerce. « Nous nous engageons à améliorer et à soutenir la plateforme de DiCentral et je suis heureux d’accueillir les clients et l’équipe talentueuse de DiCentral au sein de la famille TrueCommerce. »

Cette acquisition alimente la vision de TrueCommerce pour une croissance mondiale avec des services et des intégrations élargis, notamment :

Réseau mondial étendu de chaîne d’approvisionnement basé sur le cloud

Connectivité accrue des API aux principales solutions tierces

Un ensemble amélioré d’applications et d’outils SaaS intégrés

Puissantes capacités iPaaS

Une solution de visibilité de la chaîne d’approvisionnement plus étendue

Empreinte géographique étendue

Un programme plus complet de livraison par goutte-à-goutte

Une intégration plus étroite avec le SMB et le ERP au niveau de l’entreprise basés sur le cloud

Déploiement accéléré et retour sur investissement pour les clients

« Je suis ravi de rejoindre l’équipe de direction de TrueCommerce et de travailler aux côtés de John Fay et de Todd Johnson pour réunir les deux sociétés de manière transparente », a déclaré Thuy Mai, PDG de DiCentral. « Nous considérons cette acquisition comme étant gagnant-gagnant à la fois pour les clients TrueCommerce et ceux de DiCentral. L’augmentation résultant en une connectivité réseau mondiale, des solutions commerciales, des applications et des outils fournit une offre inégalée aux clients qui cherchent à développer leurs activités. »

M. Mai deviendra membre de l’équipe de direction de TrueCommerce, en tant que co-directeur de la stratégie de TrueCommerce. Todd Johnson occupera le poste de nouveau PDG de DiCentral en plus de son rôle actuel de président-directeur général de TrueCommerce. John Fay continuera d’occuper le poste de PDG de la société fusionnée.

« Les offres de DiCentral renforcent notre réseau de commerce multi-entreprises, qui permet déjà aux entreprises de toutes tailles de se développer à la fois au niveau national et international », a déclaré Todd Johnson, PDG de DiCentral et directeur général de TrueCommerce. « Je suis impatient de travailler avec l’équipe de DiCentral et de continuer à fournir les meilleures solutions et services à nos clients. »

Ryan Harper, associé général chez Welsh, Carson, Anderson & Stowe (WCAS), une société de capital-investissement axée sur la technologie de premier plan qui a récemment acquis TrueCommerce, a déclaré : « Nous sommes convaincus que TrueCommerce est en bonne voie pour devenir le leader mondial des solutions omni-canales, de connectivité et de collaboration dans la chaîne logistique. Nous continuons de soutenir la stratégie consistant à combiner une croissance organique avec des acquisitions stratégiques ciblées qui étendent la profondeur et l’étendue des segments, zones géographiques et domaines de capacité nouveaux et existants. »

WCAS a fait l’acquisition de TrueCommerce en novembre 2020 auprès d’Accel-KKR (AKKR). AKKR reste un actionnaire minoritaire de TrueCommerce. DiCentral a été conseillée par DC Advisory.

À propos de TrueCommerce

TrueCommerce est le moyen le plus complet de connecter votre entreprise à la chaîne d’approvisionnement, en intégrant tout, de l’EDI à la gestion des stocks, en passant par le traitement des commandes, les vitrines et les marchés numériques. Nous avons révolutionné la visibilité et la collaboration de la chaîne logistique en aidant les entreprises à tirer le meilleur parti de leurs initiatives omni-canales grâce à la connectivité P2P professionnelle, à la gestion des commandes, au réapprovisionnement collaboratif, au traitement intelligent, aux analyses inter-fonctionnelles et à la gestion des informations produit.

Le réseau commercial mondial TrueCommerce peut connecter les entreprises à plus de 130 000 détaillants, distributeurs et fournisseurs de services logistiques. Véritable fournisseur de services gérés, TrueCommerce gère également le processus d’intégration des nouveaux partenaires commerciaux, ainsi que la gestion courante des modifications de mappage et d’étiquetage spécifiques à chaque partenaire. C’est pourquoi des milliers d’entreprises, des startups aux entreprises du classement Fortune 100, dans différents secteurs, nous font confiance.

TrueCommerce : faites des affaires avec des moyens illimités !

Pour tout complément d’information, veuillez consulter le site www.truecommerce.com

À propos de DiCentral

: fondée en 2000, DiCentral est un fournisseur mondial de premier plan de solutions d’intégration d’entreprise à entreprise et d’applications, avec plus de deux décennies d’expérience dans la résolution de défis complexes en matière d’EDI et d’IPA. Alors que les conditions du marché continuent de séduire et que la technologie est déployée pour gérer les changements de processus, les principales organisations s’appuient sur laplateforme d’intégration basée sur le cloud de DiCentral et sur une équipe mondiale d’experts spécialisés pour intégrer et exploiter les données à travers plusieurs systèmes et applications cloud et sur site.

Basée à Houston, au Texas, DiCentral possède 11 bureaux dans le monde entier, soutenant ses clients dans plus de 35 pays. DiCentral utilise une vaste bibliothèque d’intégrations avec ERP et d’autres applications pour échanger en toute transparence des données transactionnelles avec des partenaires commerciaux du monde entier afin de maximiser le retour sur investissement tout en maintenant l’infrastructure de données existante. Les services et solutions de DiCentral sont exploités par de nombreuses sociétés figurant dans le palmarès Fortune 1000, traitant plus de 200 milliards de dollars de transactions pour plus de 30 000 organisations dans le monde entier. Pour tout complément d’information, veuillez vous rendre sur le site www.dicentral.com .

À propos de Welsh, Carson, Anderson & Stowe

WCAS est une société de capital-investissement américaine de premier plan axée sur deux secteurs cibles : la technologie et les soins de santé. Depuis sa création en 1979, la stratégie de la société a consisté à s’associer à des équipes de direction exceptionnelles et à créer de la valeur pour ses investisseurs grâce à une combinaison d’améliorations opérationnelles, d’initiatives de croissance et d’acquisitions stratégiques. La société a levé et géré des fonds totalisant plus de 27 milliards de dollars de capitaux engagés. Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site www.wcas.com .

À propos d’Accel-KKR

Accel-KKR est une société d’investissement axée sur la technologie avec plus de 10 milliards de dollars d’engagements en capital. La société se concentre sur les entreprises technologiques et logicielles, bien positionnées pour une croissance supérieure et des résultats financiers. Au cœur de la stratégie d’investissement d’Accel-KKR se trouve un engagement à développer des partenariats solides avec les équipes de direction de ses sociétés de portefeuille et à se concentrer sur la création de valeur aux côtés de la gestion en tirant parti des ressources significatives disponibles par le biais du réseau Accel-KKR. Accel-KKR se concentre sur les entreprises du marché intermédiaire et fournit une large gamme de solutions de capital, y compris des capitaux de rachat, des investissements de croissance minoritaire et des alternatives de crédit. Accel-KKR investit également dans un large éventail de types de transactions, y compris les recapitalisations de sociétés privées, les découverts divisionnaires et les transactions en libre-service. En 2019 et 2020, Inc. a nommé Accel-KKR « PE 50 – The Best Private Equity Firms for Entrepreneurs » (la meilleure société de capital-investissement pour les entrepreneurs), sa liste annuelle de sociétés de capital-investissement favorables aux fondateurs. Le siège social d’Accel – KKR se trouve à Menlo Park, avec des bureaux à Atlanta et à Londres. Rendez-vous sur www.accel-kkr.com pour en savoir plus.

