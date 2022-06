TrueCommerce nomme Randy Curran au poste de PDG pour diriger la société au cours de la prochaine phase de croissance

Le leader technologique chevronné poursuivra l’alignement de la société afin de générer une valeur accrue pour les clients mondiaux

FLORHAM PARK, New Jersey, 07 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — TrueCommerce, fournisseur mondial de solutions de connectivité, d’intégration et de commerce unifié pour les partenaires commerciaux, a annoncé aujourd’hui la nomination de Randy Curran au poste de président-directeur général et membre du conseil d’administration, à compter du 1er juin 2022.

« Nous sommes extrêmement fiers de la croissance que TrueCommerce a enregistrée », a déclaré Ryan Harper, associé général de Welsh, Carson, Anderson & Stowe (WCAS) et membre du conseil d’administration de TrueCommerce. « Nous sommes convaincus que TrueCommerce accélèrera cette trajectoire ascendante sous la direction de Randy. C’est un leader éprouvé, doté d’une vaste expérience des entreprises de premier plan dans leurs prochaines étapes de croissance et d’excellence opérationnelle. »

La croissance de TrueCommerce est attribuée à plusieurs facteurs. Avec son acquisition de DiCentral, la société a doublé ses effectifs, augmenté sa clientèle de 40 % et étendu sa présence dans les Amériques, en Europe et en Asie-Pacifique. Elle a également investi dans sa plateforme mondiale et dans le développement de ses produits, enregistrant une hausse de 24 % des connexions totales à son réseau mondial en glissement annuel et une augmentation de 25 % du volume global de données sur le réseau commercial TrueCommerce par rapport à 2020.

M. Curran est un leader technologique de longue date qui, depuis des décennies, transforme et propulse des entreprises internationales à forte croissance vers le succès. Il était auparavant partenaire d’exploitation de WCAS, une société de capital-investissement américaine de premier plan, et partie prenante majoritaire de TrueCommerce. Avant de rejoindre Welsh Carson, M. Curran était PDG d’OHL, Inc. (acheté par la suite par GEODIS), le quatrième plus grand entrepôt logistique tiers (3PL) des États-Unis. Il y a créé un alignement au sein de l’équipe de direction et dirigé l’amélioration des systèmes d’information servant les clients et les employés. M. Curran a également occupé des postes de PDG chez ITC^Deltacom, Inc. (aujourd’hui Deltacom), ICG Communications et Thermadyne Holdings, Inc. Il est titulaire d’une licence en économie de l’université DePauw et d’un MBA de l’université de Loyola.

« TrueCommerce est à l’avant-garde du marché des technologies de la chaîne d’approvisionnement et, dans une économie mondiale qui a besoin de solutions de chaîne d’approvisionnement fiables et fluides, les opportunités de croissance pour l’entreprise sont énormes », a déclaré M. Curran. « Je suis honoré de rejoindre cette équipe talentueuse pour favoriser l’alignement de la réussite des clients, de la mise en œuvre et du soutien et faire de TrueCommerce un employeur de choix. »

À propos de Welsh, Carson, Anderson & Stowe

WCAS est une société de capital-investissement américaine de premier plan axée sur deux secteurs cibles : la santé et les technologies. Depuis sa création en 1979, la stratégie de la société a consisté à s’associer à des équipes de direction exceptionnelles et à créer de la valeur pour ses investisseurs grâce à une combinaison d’améliorations opérationnelles, d’initiatives de croissance et d’acquisitions stratégiques. La société a levé et géré des fonds totalisant plus de 27 milliards de dollars de capitaux engagés. Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site www.wcas.com.

À propos de TrueCommerce

TrueCommerce est le moyen le plus complet de connecter votre entreprise à la chaîne d’approvisionnement, en intégrant tout, de l’EDI à la gestion des stocks, en passant par le traitement des commandes, les vitrines et les marchés numériques. Nous avons révolutionné la visibilité et la collaboration de la chaîne logistique en aidant les entreprises à tirer le meilleur parti de leurs initiatives omni-canales grâce à la connectivité P2P professionnelle, à la gestion des commandes, au réapprovisionnement collaboratif, au traitement intelligent, aux analyses inter-fonctionnelles et à la gestion des informations produit.

Le réseau commercial mondial TrueCommerce peut connecter les entreprises à plus de 160 000 détaillants, distributeurs et fournisseurs de services logistiques. Véritable fournisseur de services gérés, TrueCommerce gère également le processus d’intégration des nouveaux partenaires commerciaux, et assure la gestion courante des modifications de mappage et d’étiquetage spécifiques à chaque partenaire ainsi que le suivi de la communication. C’est pourquoi des milliers d’entreprises, des startups aux sociétés du classement Fortune 100, dans différents secteurs, nous font confiance.

TrueCommerce : faites des affaires avec des moyens illimités !

Pour tout complément d’information, veuillez consulter le site https://truecommerce.com/ .

Contact auprès des médias

Yegor Kuznetsov

Directeur des communications marketing

1-703-209-0167

yegor.kuznetsov@truecommerce. com