Curia e Carterra Fazem Parceria em Simpósio para o Avanço da Pesquisa Biotecnológica do Noroeste do Pacífico

ALBANY, N.Y. e SALT LAKE CITY, May 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A Curia, uma organização líder em contratos de pesquisa, desenvolvimento e fabricação, e a Carterra Inc., líder mundial em descoberta de medicamentos de moléculas pequenas e anticorpos de alto rendimento sem rótulos, anunciaram hoje sua parceria para a realização de um simpósio de produtos biológicos de alto rendimento previsto para 31 de maio no Residence Inn do Marriott em Seattle, Washington.

O objetivo da colaboração é promover o crescente foco em biotecnologia na região Noroeste do Pacífico dos EUA e Canadá. O simpósio reunirá todos os níveis de liderança científica das comunidades de biotecnologia e farmacêutica.

“Estamos muito entusiasmados com a parceria com a Carterra para organizar este simpósio de descoberta de anticorpos, reunindo a comunidade de biotecnologia do Noroeste do Pacífico e compartilhando os mais recentes avanços na descoberta de anticorpos”, disse Steve Lavezoli, Vice-Presidente de Produtos Biológicos da Curia. “Também estamos prontos para compartilhar nossos fluxos de trabalho de descoberta ideal de anticorpos de alta qualidade e acelerados para a primeira descoberta, desenvolvimento e fabricação clínica de anticorpos humanos. Os anticorpos descobertos e/ou projetados com a tecnologia de plataforma da Curia são para a área de clínica e temos mais de 230 campanhas bem-sucedidas de descoberta de anticorpos realizadas para a comunidade de biotecnologia.”

A velocidade, a experiência científica e a eficiência podem superar as altas taxas de atrito da descoberta precoce de anticorpos e alcançar a primeira distribuição no mercado de novas terapêuticas. O simpósio destacará a plataforma tecnológica e os serviços integrados da Curia com foco no desenvolvimento de sistemas aprimorados de camundongos para geração de anticorpos e triagem de células B únicas de alto rendimento. A combinação de sequenciamento de próxima geração (NGS) e produção recombinante rápida de quantidades de miligrama para grama de anticorpo monoclonal purificado (mAb) acelera significativamente a identificação de condutores candidatos ao desenvolvimento.

Desde 2017, a Carterra tem vendido seu potente biossensor de alto rendimento LSA® para analisar e caracterizar anticorpos com Ressonância Plasmônica de Superfície (SPR). Com o lançamento da sua plataforma LSAXT no ano passado, a Carterra passou a oferecer produtos que podem realizar análises de moléculas pequenas, bem como a descoberta de anticorpos. A plataforma LSA foi destaque em vários artigos revisados por pares em Science, Nature e Cell, detalhando o caminho de várias terapêuticas que estão entrando em ensaios clínicos. No simpósio, vários cientistas líderes em biofarmacêutica compartilharão suas ideias sobre suas áreas específicas de descoberta de medicamentos e destacarão o impacto transformador da integração da tecnologia HT-SPR, IA/ML e outras novas tecnologias.

“Estamos entusiasmados com a nossa parceria com a Curia no nosso simpósio. Os simpósios Carterra são eventos científicos que organizamos todos os anos nos EUA e na Europa”, disse Chris M. Silva, Vice-Presidente de Marketing e Produtos da Carterra. “Esses simpósios nos ajudam a compartilhar os mais recentes avanços tecnológicos e dados importantes gerados a partir dos fluxos de trabalho de cientistas que usam as plataformas sem rótulos da Carterra. A nossa entrada no noroeste do Pacífico é uma oportunidade para aumentar o entendimento mais profundo da tecnologia para produtos farmacêuticos e biotecnológicos nesta região.”

Clique aqui para confirmar presença no evento . É necessário inscrição pois temos vagas limitadas.

Sobre a Curia:

A Curia é uma Organização de Desenvolvimento e Fabricação de Contratos (CDMO) com mais de 30 anos de experiência, uma rede integrada de 27 locais globais e mais de 3.500 funcionários em parceria com clientes biofarmacêuticos para levar ao mercado terapias que mudam a vida. Nossas ofertas de produtos biológicos e pequenas moléculas abrangem a descoberta através da comercialização, com capacidades regulatórias e analíticas integradas. Nossos especialistas científicos e de processos, e instalações de última geração oferecem a melhor experiência em fabricação de medicamentos e produtos farmacêuticos. Da curiosidade à cura, proporcionamos todas as etapas para a melhoria da vida dos pacientes. Visite-nos em curiaglobal.com .

Sobre a Carterra, Inc.:

A Carterra, Inc. é uma empresa privada. Sua tecnologia HT-SPR fornece aos clientes de descoberta de medicamentos de moléculas grandes e pequenas, o rendimento e a funcionalidade de triagem e caracterização que são dimensionados com aplicativos de nível ômico, condensando meses de trabalho em dias. Nossas soluções viabilizaram múltiplas terapias e pesquisas inovadoras e ajudaram pesquisadores acadêmicos e translacionais e empresas biofarmacêuticas em oncologia, imunologia, neurociência e muito mais. A Carterra está sediada em Salt Lake City, Utah, e tem Centros de Experiência do Cliente em São Francisco, Salt Lake City, Boston, Manchester, Inglaterra e Munique, Alemanha. Os produtos Carterra estão disponíveis na Ásia-Pacífico e na Oceania através do nosso distribuidor exclusivo, Revvity. Para mais informação, visite www.carterra-bio.com ou conecte-se conosco no LinkedIn ou X (Twitter).

