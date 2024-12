eXp Realty lance un programme de partenariat avec des sponsors locaux afin de renforcer le succès de ses agents à l’échelle mondiale

Une nouvelle initiative permet d’associer des agents à des sponsors locaux dans le pays pour améliorer l’expertise et le soutien spécifiques au marché

BELLINGHAM, Washington, 03 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — eXp Realty®, « the most agent-centric real estate brokerage on the planet » (la société de courtage immobilier la plus centrée sur les agents au monde) et une filiale principale d’eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq : EXPI), ont annoncé ce jour le lancement de son programme de partenariat par des sponsors locaux. Cette initiative innovante a été conçue pour améliorer l’expertise locale tout en favorisant le développement professionnel des agents d’eXp Realty à l’échelle internationale.

Le programme répond au besoin en matière de soutien dans le pays, en associant des agents eXp et des sponsors locaux expérimentés sur leurs marchés respectifs. Ces sponsors locaux offrent des conseils pratiques afin de garantir que les agents puissent mettre en œuvre avec succès les outils de pointe d’eXp Realty, et qu’ils prospèrent au sein de leur paysage immobilier local.

« Grâce au programme de partenariat avec les sponsors locaux, nous fournissons à nos agents les ressources et le soutien pédagogique dont ils ont besoin pour réussir sur leurs marchés locaux tout en se développant professionnellement à l’échelle mondiale », a déclaré Glenn Sanford, fondateur et président-directeur général d’eXp World Holdings. « Ce programme constitue l’essence même de l’engagement d’eXp Realty pour la réussite des agents, en offrant un cadre de collaboration qui stimule l’innovation, la croissance et l’expertise locale. »

Pour les agents qui disposent d’un sponsor international, le programme de partenariat avec les sponsors locaux leur permet de recevoir un soutien personnalisé dans le pays afin de s’orienter de manière efficace au sein de leurs marchés. Le programme offre également aux agents expérimentés d’eXp la possibilité de devenir eux-mêmes sponsors locaux, afin qu’ils puissent être à la tête du marché local et gagner une part de revenus de niveau un grâce aux transactions de l’agent qu’ils sponsorisent.

« Il ne s’agit pas d’un simple programme, mais d’un mouvement visant à doter les agents des outils et du soutien pédagogique dont ils ont besoin pour être à la tête de leur marché local et remporter un succès inégalé à l’échelle mondiale », a ajouté M. Sanford.

Grâce à cette nouvelle initiative, les agents d’eXp Realty peuvent désormais bénéficier d’un système de soutien robuste qui renforce le leadership sur le plan local et favorise la collaboration sur les marchés mondiaux.

À propos d’eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq : EXPI) est la société holding des entreprises eXp Realty®, FrameVR.io et SUCCESS® Enterprises.

Plus grande société immobilière indépendante au monde, eXp Realty recense plus de 85 000 agents en Afrique du Sud, en Allemagne, en Australie, au Brésil, au Canada, au Chili, en Colombie, à Dubaï, en Espagne, aux États-Unis, en France, en Grèce, à Hong Kong, en Inde, en Israël, en Italie, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, au Panama, en Pologne, à Porto Rico, au Portugal, en République dominicaine et au Royaume-Uni, et poursuit son développement à l’échelle internationale. Cotée en Bourse, la société eXp World Holdings offre aux professionnels de l’immobilier l’opportunité unique de se voir attribuer des actions pour récompenser les objectifs de production et leurs contributions à la croissance globale de l’entreprise. eXp World Holdings et ses entités proposent une gamme complète de solutions technologiques de courtage et d’immobilier, notamment un modèle innovant de courtage résidentiel et commercial, des services aux entreprises, des outils de collaboration et du développement personnel. La société de courtage basée sur le cloud est alimentée par la technologie FrameVR.io, offrant des plateformes 3D immersives profondément sociales et collaboratives qui permettent aux agents d’être plus connectés et plus productifs. Ancrée dans le paysage grâce à la notoriété du magazine SUCCESS® et de ses activités média connexes, SUCCESS® Enterprises, créée en 1897, se place en chef de file en tant que marque de développement personnel et professionnel et de publication.

Pour obtenir plus d’informations, consultez le site https://expworldholdings.com.

Clause de non-responsabilité

Les déclarations figurant dans le présent document peuvent inclure des déclarations relatives à des attentes futures et d’autres déclarations prospectives fondées sur les opinions et les hypothèses actuelles de la direction. Elles induisent des risques identifiés ou non identifiés, et des incertitudes susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats, performances ou événements réels par rapport à ceux qui y sont exprimés ou sous-entendus. Ces déclarations comprennent, sans toutefois s’y limiter, des déclarations sur la disponibilité future des programmes, les améliorations technologiques et les économies associées. Ces déclarations prospectives n’ont de valeur qu’à leur date de publication, et la société décline toute obligation de les réviser ou de les mettre à jour. Aucune déclaration prospective ne garantit une future performance. Parmi les facteurs majeurs susceptibles d’entraîner un écart sensible et défavorable entre les résultats réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives, figurent notamment les changements dans la disponibilité des programmes, les changements dans les offres technologiques et des risques d’autre nature, lesquels sont détaillés régulièrement dans les documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris, mais sans s’y limiter, les derniers rapports trimestriel et annuel déposés respectivement dans les formulaires 10-Q et 10-K.

Contact relations avec les médias :

eXp World Holdings, Inc.

mediarelations@expworldholdings.com

Contact relations avec les investisseurs :

Denise Garcia

investors@expworldholdings.com

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/89757d05-33ae-4c89-97a1-98158a5c984c

GlobeNewswire Distribution ID 9313606