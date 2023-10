LeddarTech présentera sa LeddarCar à l’événement Reuters Automotive USA 2023 les 8 et 9 novembre à Détroit avec des démonstrations de son logiciel de fusion et de perception de nouvelle génération pour applications ADAS

QUÉBEC, 25 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — LeddarTech®, une société de logiciels automobiles qui fournit des technologies logicielles de fusion bas niveau de capteurs et de perception innovatrices et brevetées pour systèmes avancés d’aide à la conduite (systèmes ADAS) et de conduite autonome (systèmes AD), est heureuse d’annoncer sa participation en tant que conférencier et exposant et présentera sa technologie en direct avec la LeddarCar à la conférence Automotive USA 2023 les 8 et 9 novembre à Huntington Place, Détroit, au Michigan.

L’événement Automotive USA 2023 est devenu une référence dans l’industrie, et l’édition à venir promet d’être un nouveau jalon dans l’innovation automobile. Les solutions logicielles de LeddarTech ont remporté plusieurs prix et distinctions cette année, le dernier en date étant le Prix du système ADAS de l’année attribué au LeddarVision d’entrée de gamme LVF-E dans le cadre du programme AutoTech Breakthrough, au Royaume-Uni, et dont l’annonce a été faite le 4 octobre 2023.

Les 8-9 novembre : FAITES L’EXPÉRIENCE de la console démo virtuelle interactive primée de LeddarTech au stand 18 avec LeddarVision, une solution logicielle automobile de fusion bas niveau et de perception à la fois performante, évolutive et économique indépendante du matériel et des processeurs.

Autres produits ADAS inspirés de LeddarVision :

LVF-E , la suite logicielle de fusion et de perception à vue frontale (front-view) pour applications ADAS de niveau 2/2+ d’aide à la conduite sur autoroute et de sécurité 5 étoiles NCAP 2025 et GSR 2022 d’entrée de gamme

, la suite logicielle de fusion et de perception à vue frontale (front-view) pour applications ADAS de niveau 2/2+ d’aide à la conduite sur autoroute et de sécurité 5 étoiles NCAP 2025 et GSR 2022 d’entrée de gamme LVF-H , la suite logicielle supérieure de fusion et de perception de la famille de produits à vue frontale compatible avec une configuration de capteurs étendue

, la suite logicielle supérieure de fusion et de perception de la famille de produits à vue frontale compatible avec une configuration de capteurs étendue LVS-2+, la solution « premium » de fusion et de perception à vue périphérique (surround-view) nouvellement lancée qui étend efficacement la configuration de capteurs 1VxR de la famille de produits à vue frontale LVF à une configuration 5V5R

Vivez une DÉMONSTRATION EN TEMPS RÉEL de la LeddarCar : les délégués représentant les fournisseurs automobiles de rang 1-2 et les équipementiers sont invités à réserver une démonstration sur route, dans un environnement réel, de notre technologie logicielle de fusion bas niveau et de perception LeddarVision. Les places sont limitées, donc réservez votre démo LeddarCar sur route dès maintenant.

Présentation LeddarTech : le 9 novembre à 13 h 10, Pierre Olivier, chef de la technologie de LeddarTech, animera une table ronde intitulée « Pour une transition sûre vers des véhicules autonomes » (en anglais). Prenez place aux côtés d’autres dirigeants de l’industrie automobile pour vous impliquer, nouer des partenariats et vous pencher sur un enjeu majeur auquel le marché fait face!

Planifiez un rendez-vous pour une présentation du produit ou une démonstration en temps réel de la LeddarCar.

À propos de Automotive USA 2023

« Reuters Events : Automotive USA » est l’événement de l’industrie qui réunit les principaux dirigeants des équipementiers pour discuter de la manière dont ils construiront des véhicules électriques définis par logiciel, affineront le modèle commercial OEM et planifieront un avenir autonome. Ciblant le public nord-américain, cet événement vise à façonner les stratégies de demain sur des enjeux critiques pour l’entreprise comme l’électrification, la connectivité, les véhicules autonomes, la durabilité, la chaîne d’approvisionnement et plus encore.

À propos de LeddarTech

Entreprise mondiale de logiciels fondée en 2007, basée à Québec et disposant de centres de R&D supplémentaires à Montréal, Toronto et Tel Aviv (Israël), LeddarTech développe et propose des solutions de perception logicielles complètes qui permettent le déploiement d’applications ADAS et de conduite autonome (AD). Le logiciel de classe automobile de LeddarTech applique des algorithmes d’intelligence artificielle et de vision numérique avancés afin de générer des modèles 3D précis de l’environnement, pour une meilleure prise de décision et une navigation plus sûre. Cette technologie performante, évolutive et économique permet la mise en œuvre efficace de solutions ADAS pour véhicules automobiles et hors route par les équipementiers et fournisseurs de rang 1 et 2.

Ayant déposé plus de 150 demandes de brevets (dont 80 accordées) qui améliorent les capacités des systèmes d’aide à la conduite et de conduite autonome, l’entreprise a contribué à plusieurs innovations liées à des applications de télédétection. Une plus grande conscience situationnelle est essentielle pour rendre la mobilité plus sûre, efficace, durable et abordable : c’est ce qui motive LeddarTech à vouloir devenir la solution logicielle de fusion de capteurs et de perception la plus largement adoptée.

Renseignements complémentaires disponibles sur www.LeddarTech.com et sur LinkedIn, Twitter (X), Facebook et YouTube.

Contact :

Daniel Aitken, vice-président, Marketing, communications et relations avec les investisseurs mondiaux, LeddarTech Inc.

Tél. : + 1-418-653-9000 poste 232 daniel.aitken@LeddarTech.com

Site web, relations investisseurs : investors.LeddarTech.com

: investors.LeddarTech.com Contact, relations investisseurs : Kevin Hunt, ICR Inc. kevin.hunt@icrinc.com

: Kevin Hunt, ICR Inc. kevin.hunt@icrinc.com Contact, médias financiers : Dan Brennan, ICR Inc. dan.brennan@icrinc.com

Leddar, LeddarTech, LeddarVision, LeddarSP, VAYADrive, VayaVision et les logos associés sont des marques de commerce ou des marques déposées de LeddarTech Inc. et de ses filiales. Tous les autres noms de marques, noms de produits et marques sont ou peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées utilisées pour désigner les produits ou les services de leurs propriétaires respectifs.

