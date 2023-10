LeddarTech Introduz LeddarCar na Reuters Automotive USA 2023 entre 8 e 9 de Novembro em Detroit, com Demonstração do Software de Fusão e Percepção de Sensores da Última Geração para Aplicativos ADAS

QUEBEC CITY, Oct. 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A LeddarTech®, uma empresa de software automotivo que fornece tecnologia patenteada de software de fusão e percepção de sensores de baixo nível para ADAS e AD, tem o prazer de anunciar sua participação como palestrante introduzindo sua tecnologia ao vivo no LeddarCar na conferência Automotive USA 2023em 8-9 de novembro, em Huntington Place, Detroit, MI.

O evento Automotive USA 2023 tornou-se uma marca registrada do setor, e este ano promete ser um novo marco da inovação automotiva. As soluções de software da LeddarTech receberam vários prêmios e honrarias este ano, sendo o mais recente o AutoTech Breakthrough do Reino Unido, anunciado em 4 de outubro de 2023, com o LeddarVision Front-Entry-Level (LVF-E) recebendo o prêmio Advanced Driver Assistance System of the Year.

8-9 de novembro: VEJA uma demonstração do dashboard interativo premiado da LeddarTech no booth #18 com o LeddarVision, uma solução de software de fusão e percepção de sensores de baixo nível automotivo de alto desempenho, escalável e econômica que também é independente de hardware e processador.

Também com produtos ADAS inspirados na LeddarVision:

LVF-E – uma pilha de fusão e percepção de visão frontal para assistência rodoviária ADAS L2/L2+ de nível básico e NCAP 2025/GSR 2022 de 5 estrelas

LVF-H – uma pilha de fusão e percepção complementar premium da família de produtos de visão frontal com configuração ampliada de sensor

LVS-2+, – uma recém-lançada pilha de fusão e percepção premium de visão surround que amplia a configuração do sensor 1VxR da família de produtos de visão frontal LVF para a configuração 5V5R

PASSEIE no LeddarCar: Representantes de fornecedores e OEMs automotivos de Nível 1-2 estão convidados a fazer uma reserva para uma demonstração prática da tecnologia de software de fusão e percepção de baixo nível LeddarVision da LeddarTech. O espaço é limitado, faça sua reserva para a demonstração prática do LeddarCar agora.

LeddarTech Apresenta: No dia 9 de novembro, às 13h10, Pierre Olivier, Diretor de Tecnologia da LeddarTech, organizará um painel de discussão intitulado “Delivering a Safe Transition Towards Autonomous Vehicles” (Transição Segura para Veículos Autônomos). Sente-se ao lado de outros executivos automotivos para se envolver, criar parcerias e mergulhar em um desafio fundamental que o mercado está enfrentando!

Marque uma reunião para a demonstração de um produto ou para testar o LeddarCar.

Sobre a Automotive USA 2023

“Reuters Events: Automotive USA” é um encontro da indústria que reúne líderes OEM de nível sênior que abordam como construir veículos elétricos definidos por software, remodelar o modelo de negócios OEM e planejar um futuro autônomo. Atingindo um público norte-americano, este evento cria estratégias futuras em tópicos críticos para os negócios, incluindo eletrificação, conectividade, veículos autônomos, sustentabilidade, cadeia de suprimentos e muito mais.

Sobre a LeddarTech

Uma empresa global de software fundada em 2007 e sediada na cidade de Quebec, com centros adicionais de P&D em Montreal, Toronto e Tel Aviv, Israel, a LeddarTech desenvolve e fornece soluções abrangentes de software de percepção que permitem a implantação de aplicações ADAS e de condução autônoma (AD). O software de nível automotivo da LeddarTech aplica algoritmos avançados de IA e visão computacional para gerar modelos 3D precisos do ambiente, permitindo uma melhor tomada de decisão e navegação mais segura. Esta tecnologia de alto desempenho, escalonável e econômica é disponível para OEMs e fornecedores de Nível 1-2 para a implementação eficiente de soluções ADAS para veículos automotivos e off-road.

A LeddarTech é responsável por várias inovações de sensor remoto, com mais de 150 patentes solicitadas (80 concedidas) que aprimoram os recursos de ADAS e AD. A percepção de veículos é fundamental para tornar a mobilidade global mais segura, eficiente, sustentável e acessível: e é por isso que a LeddarTech deseja se tornar a solução de software de fusão e percepção de sensores mais amplamente adotada.

Para mais informação sobre a LeddarTech, visite www.LeddarTech.com, LinkedIn, Twitter (X), Facebook e YouTube.

