Conférence biblique sur « Les Secrets du ciel dans les paraboles enseignées par Jésus »

Au milieu d’un déclin mondial de la population religieuse, une explication claire de la Bible a attiré plus de 140 000 croyants et l’attention de millions de personnes.

NEW YORK, 30 décembre 2021 /PRNewswire/ — Shincheonji l’Église de Jésus, le Temple du Tabernacle du Témoignage, organise la « Conférence en ligne de Shincheonji: Témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du ciel ». Cette conférence sur la compréhension des paraboles dans la Bible dans le Nouveau Testament sera en direct sur YouTube tous les lundis et jeudis du 3 janvier au 28 mars.

« Les paraboles sont la clé pour comprendre les secrets du ciel. Les prophéties de l’Ancien Testament se sont accomplies à la première venue de Jésus, et maintenant les prophéties du Nouveau Testament s’accomplira « quand le temps viendra » (Jean 16:25). Nous nous dirigeons vers le vrai sens alors que la prophétie est révélée », déclare un responsable de l’église.

Les conférences précédentes sur Apocalypse ont été diffusées en 24 langues et ont atteint 7 millions de vues dans 136 pays dont 16 000. 1 200 dirigeants d’églises mondiales dans 57 pays ont signé des protocoles d’accord avec l’église pour renforcer la coopération internationale et l’échange de matériel.

Plus de 140 000 personnes ont rejoint l’église depuis 2019, malgré le début de la pandémie de Covid-19.

Un responsable de Shincheonji a déclaré: « À travers le monde, de plus en plus de personnes souffrent de maladies, de catastrophes et de difficultés dues au COVID-19, réfléchissant profondément au sens de la vie et de la souffrance. La religion doit pouvoir apporter des réponses à ces personnes. Dans le monde religieux où les activités en face à face sont limitées, l’éducation devrait toucher chaque individu dans les communautés locales. »

« Ce qui attire les gens à Shincheonji, l’explication claire de la mission de Jésus dans le Nouveau Testament », a-t-il ajouté.

(Vous pouvez regarder la conférence en recherchant « Conférence en ligne de Shincheonji:

Témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux » sur YouTube ou via le lien SCJ Americas.)

