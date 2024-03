Core Specialty Lidera Caminho da Inovação com Soluções SaaS Baseadas em Nuvem da Duck Creek via Microsoft Azure Marketplace

Com o seu relacionamento com a Microsoft a Duck Creek está redefinindo a experiência do cliente e simplificando as transações para seguradoras focadas em tecnologia, como a Core Specialty

BOSTON, March 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A Duck Creek Technologies, fornecedora de soluções inteligentes que definem o futuro do seguro de propriedade e acidentes (P&C) e geral, destaca a Core Specialty como primeiro cliente a utilizar sua assinatura Duck Creek OnDemand no marketplace comercial da Microsoft para usar seu Microsoft Azure Consumption Commitment (MACC).

A Duck Creek e a Microsoft estão aprimorando a experiência do cliente e simplificando as transações para seguradoras centradas em tecnologia, como a Core Specialty. Como líder voltada para o futuro do setor de seguros, a Core Specialty reconhece o valor estratégico da aquisição de produtos de software como serviço (SaaS) no Azure Marketplace. Essa abordagem permite que a Core Specialty aplique seus pagamentos de taxa SaaS da Duck Creek como crédito ao seu MACC e simplifique o processo de faturamento por meio de uma fatura consolidada.

Uma seguradora focada em tecnologia, imersa em inovação contínua de produtos e expansão de negócios, a Core Specialty se beneficia com a presença da Duck Creek no mercado comercial. Essa relação entre a Duck Creek e a Microsoft gera resultados impactantes para as seguradoras no que diz respeito à escalabilidade, segurança e sustentabilidade, além do lançamento de tecnologias inovadoras e emergentes mais rapidamente no mercado .

“Temos orgulho do nosso apoio à Core Specialty no seu caminho para o crescimento, inovação e excelência de serviços para seus clientes e parceiros de distribuição, com as nossas soluções de classe mundial e experiência no setor”, disse Mike Jackowski, Diretor Executivo da Duck Creek Technologies. “A disponibilização das soluções da Duck Creek no Microsoft Azure Marketplace é uma decisão estratégica que agrega valor substancial para as seguradoras, pois alinha o relacionamento e investimentos da Duck Creek e da Microsoft com resultados impactantes.”

“A conquista da Duck Creek da Core Specialty Insurance demonstra a imensa oportunidade do parceiro de desenvolvimento no Microsoft Azure e de venda de soluções no Azure Marketplace, resultando na simplificação da estratégia de transformação em nuvem da Core Specialty com soluções SaaS e transacionáveis. Isso ressalta o poder da colaboração, onde provedores e seguradoras de tecnologia com visão do futuro se unem para impulsionar a inovação, aprimorar as experiências do cliente e transformar o cenário de seguros. À medida que continuamos a capacitar o setor de serviços financeiros, relacionamentos como esses exemplificam o verdadeiro potencial da nuvem e do ecossistema de parceiros da Microsoft”, disse Karen Del Vescovo, CVP Financial Services da Microsoft.

“A dedicação da Core Specialty ao atendimento das necessidades dos nossos clientes e corretores é inabalável”, disse Jeff Consolino, Fundador, Presidente e Diretor Executivo da Core Specialty. “Com o nosso relacionamento com a Duck Creek e a Microsoft, destacamos ainda mais o uso da tecnologia para elevar a experiência do cliente. Esse relacionamento nos capacita a manter nosso compromisso de oferecer um serviço excepcional e soluções inovadoras.”

Saiba mais sobre o Azure Marketplace e como as seguradoras com créditos do Microsoft Azure Consumption Commitment (MACC) podem usar suas despesas com as soluções OnDemand da Duck Creek, incluindo apólice, classificação, faturamento, sinistros, produtor, insights, gerenciamento de distribuição e conteúdo do setor.

Sobre a Core Specialty

A Core Specialty oferece uma gama diversificada de produtos de seguros especializados para pequenas e médias empresas. Com seus escritórios de subscrição nos EUA, a empresa se concentra em nichos de mercado, distribuição local e conhecimento superior de subscrição; oferecendo soluções de seguros tradicionais e inovadoras para atender às necessidades dos seus clientes e corretores. A Core Specialty é uma holding de seguros que opera através da StarStone Specialty Insurance Company, uma seguradora de linhas excedentes e surplus dos EUA, e da StarStone National Insurance Company, Lancer Insurance Company e Lancer Insurance Company de Nova Jersey, seguradoras de mercados aprovadas nos EUA e da Standard Life and Accident Insurance Company, uma seguradora de vida, acidentes e saúde. Todas as entidades da Core Specialty Insurance são classificadas AM Best A- (Excelente). Para mais informações sobre a Core Specialty, visite www.corespecialty.com.

Sobre a Duck Creek Technologies

A Duck Creek Technologies é fornecedora de soluções inteligentes que definem o futuro do setor de seguros de propriedade e acidentes (P&C) e geral. Somos a plataforma utilizadas como base dos sistemas de seguros modernos, permitindo que a indústria capitalize o poder da nuvem para executar operações ágeis, inteligentes e perenes. Autenticidade, propósito e transparência são fundamentais para a Duck Creek, e acreditamos que o seguro deve estar disponível para indivíduos e empresas quando, onde e como eles mais precisarem. Nossas soluções líderes do mercado estão disponíveis de forma independente ou como um pacote completo disponíveis em Duck Creek OnDemand. Visite www.duckcreek.com para obter mais informação. Siga a Duck Creek nos nossos canais sociais para obter as mais recentes informações – LinkedIn e X.

