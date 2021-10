Crocus Technology Expande Portfólio de Sensores de Corrente Isolados de Alta Precisão em Faixas de Temperatura Industrial e Automotiva

A família CT425 de produtos XtremeSense® TMR oferece detecção de corrente isolada de alta precisão com Rejeição de Campo de Modo Comum com largura de banda de 1 MHz

SANTA CLARA, Califórnia, Oct. 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A Crocus Technology Inc., principal fornecedora de sensores disruptivos XtremeSense ® de Magnetorresistência de Túnel, divulgou hoje o lançamento dos sensores de corrente isolada CT425, CT426, CT427 e CT428 com <1% de erro total em toda a faixa de temperatura de operação sem sacrifício da precisão ou da largura de banda. A operação de alta velocidade e a saída precisa permitem que os clientes otimizem o design de um sistema menor e mais eficiente.

O CT42x com menos de 300 ns de tempo de resposta simplifica muito a solução em aplicações de carregamento EV que utilizam os transistores GaN (nitreto de gálio) ou SiC (carboneto de silício) para aprimorar a densidade da potência. Por outro lado, o CT42x oferece melhorias em termos de desempenho e tamanho em comparação com as soluções clássicas de detecção de corrente isolada que utilizam um resistor de derivação, amplificador e isolador digital para detectar a tensão e converter esse sinal em uma medição de corrente. O CT42x detecta diretamente o fluxo de corrente do pacote, evitando erros na conversão, e fornece medições inerentemente mais rápidas e precisas. Com o tempo de resposta líder do setor de 300 ns, as arquiteturas de alta potência como CCM Totem-Pole PFC podem fornecer soluções de maior densidade de potência. A frequência de comutação rápida dos dispositivos de energia Wide Bandgap (WBG) requer um sensor de corrente que pode detectar transientes rápidos para evitar possíveis falhas em cascata. A integração em um pacote SOIC-8 que economiza espaço também reduz o tamanho total da pegada do PCB em até 8 vezes, em comparação com as soluções existentes.

O CT42x tem imunidade integrada robusta aos campos de modo comum, permitindo que o dispositivo rejeite mais de 99% dos campos magnéticos externos dispersos sem exigir blindagem externa, mantendo a precisão total em <1%. A tecnologia TMR proprietária da Crocus oferece relação sinal:ruído (signal-to-noise ratio – SNR) inerente muito alta que proporciona medições de resolução mais alta em aplicações de controle ou monitoramento de precisão.

“A expansão desta família de produtos oferece mais opções para que os nossos clientes possam alcançar o desempenho de alta precisão dos nossos produtos XtremeSense TMR em aplicações mais exigentes”, disse Zack Deiri, Presidente e CEO da Crocus Technology. “Antes disso, nossos clientes selecionavam produtos que ofereciam um bom desempenho em um parâmetro acima da temperatura e, em seguida, ajustavam o design para compensar os outros parâmetros. Com os produtos Crocus, os clientes podem alcançar alta precisão e alta largura de banda, por meio de uma solução abrangente de alto desempenho.”

Características e desempenho do produto:

CT425 e CT428 (Versão 5.0 V), CT426 e CT427 (Versão 3.3 V)

Condutor integrado de 0,5mΩ para aplicações de CC de 20A e 65A

Total de erro da saída ±0,5% FS (típica)

Tempo de resposta de 300 n, largura de banda de 1 MHz

Tensão Nominal do Isolamento: >4 kV RMS

Certificados AEC-Q100 e UL/IEC 62368, e Certificados IEC 61000-4-5

Detecção de sobrecorrente (CT427 e CT428), filtro aprimorado (CT425 e CT426)

Rejeição de Campo de Modo Comum Integrado (Integrated Common Mode Field Rejection – CMFR) com > 99% de imunidade

Foco em aplicações de Conexão de Fator de Energia (Power-Factor Correction – PFC), Inversores de Energia Solar, Sistemas de Gerenciamento de Baterias (Battery Management Systems – BMS), Carregadores xEV, Conversores e Inversores AC/CC.

Os sensores CT425, CT426, CT427 e CT428 estão disponíveis em um pacote SOIC-8 padrão da indústria. Amostras e placas de avaliação estão disponíveis no momento. Para mais informação sobre os produtos da família CT42x, visite a página do produto em:

https://crocus-technology.com/ products/ct42x/

Sobre a Crocus Technology

A Crocus Technology desenvolve e fabrica sensores magnéticos de última geração com base na sua tecnologia patenteada de sensores XtremeSense® TMR. A tecnologia do sensor magnético disruptivo da Crocus traz avanços significativos para IoT e dispositivos inteligentes, aplicações eletrônicas industriais, de consumo, médicas e automotivas que exigem alta precisão, alta resolução, desempenho de temperatura estável e baixo consumo de energia. A Crocus está localizada em Santa Clara, Califórnia. Para mais informação, visite http://www.crocus- technology.com .

© 2021 Crocus Technology International Corp. Todos os direitos reservados. Crocus Technology, XtremeSense® e suas combinações são marcas comerciais da Crocus Technology Inc. e Crocus Technology SA. Outros nomes são apenas para fins informativos e podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

