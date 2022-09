Dave & Buster’s abre 11 unidades na Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Egito

Faz parceria de franquia internacional com o Abdul Mohsen Al Hokair Holding Group

DALLAS, Sept. 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Somente alguns meses depois de anunciar seus planos de expansão internacional, o Dave & Buster’s fecha seu primeiro contrato para vários países e várias unidades.

“Estamos felicíssimos e entusiasmados de anunciar a nossa parceria com o Abdul Mohsen Al Hokair Holding Group para o desenvolvimento da marca Dave & Buster’s nos principais mercados da Ásia Ocidental”, disse Antonio Bautista, Director Internacional de Desenvolvimento do Dave & Buster’s.

A Marca começará sua expansão com sites na Arábia Saudita, seguido pelos Emirados Árabes Unidos e Egito.

“Dave & Buster’s é uma marca de entretenimento proeminente, e esta parceria de franquia é um marco estratégico para a nossa organização na expansão do nosso portfólio de entretenimento e hospitalidade em toda a região”, disse Mishal Alhokair, CEO Adjunto do Abdul Mohsen Al Hokair Holding Group.

Para impulsionar a expansão internacional, o Dave & Buster’s desenvolveu iniciativas estratégicas importantes em apoio exclusivo à sua penetração no mercado global:

Pegada personalizável para impulsionar a economia de caixa em cada mercado, conforme necessário

Localização de menu com alta ressonância regional

Modelo de precificação proprietário e dinâmico

Programas de marketing global demograficamente agnósticos e executáveis localmente

Estratégia e pacotes de diversão diferenciados e únicos

Programação localizada de entretenimento e de terceiros

“Com quatro décadas de experiência como líder do mercado, uma equipe de liderança experiente e uma infraestrutura de centro de suporte de ponta, o Dave & Buster’s está pronta para ser a dona da diversão (RUN THE FUN) para os nossos parceiros e clientes de todo o mundo”, acrescentou Antonio Bautista.

Para mais informação sobre oportunidades de franquias, visite www.daveandbusters.com/ franchising ou envie email para InternationalDevelopment@ daveandbusters.com

Sobre o Dave & Buster’s

Fundado em 1982 e sediada em Coppell, Texas, o Dave & Buster’s Entertainment, Inc., é proprietário e operador de 200 pontos na América do Norte que oferecem experiência de entretenimento e refeições de primeira linha para os nossos clientes com duas marcas distintas: Dave & Buster’s e Main Event. O Dave & Buster’s tem 148 lojas em 41 estados, Porto Rico e Canadá, oferecendo para seus clientes a oportunidade de “Comer, Beber, Jogar e Assistir”, em um único local. Cada restaurante tem um menu completo de pratos e aperitivos, uma seleção variada de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, e diversos entretenimentos para os clientes que podem jogar games e assistir ao vivo esportes e outros eventos televisionados. O Main Event com 52 centros em 17 estados nos EUA, jogos de boliche de última geração, laser tag, centenas de jogos de arcade e realidade virtual, é o lugar ideal para as famílias se conectarem e criarem memórias. Para mais informações sobre cada marca, visite www.daveandbusters.com www.mainevent.com

Sobre o Abdul Mohsen Al Hokair Holding Group “Acredite no que você faz e torne-se o mestre da sua arte”

Esta frase inspirou o Sheik Abdul Mohsen Al Hokair a criar o seu primeiro parque temático em Riade, “um salto sem precedentes” no setor de turismo e entretenimento, um setor que funcionava por mera “coincidência”. O Abdul Mohsen Al Hokair Holding Group transformou “o sonho” em uma indústria organizada e que almeja ser o melhor tanto local, como regional e internacionalmente. A visão do Sheik Abdul Mohsen teve início com a necessidade de turismo e entretenimento na região do Golfo que levou à abertura de parques e centros recreativos em 1978, tornando-o o Sheik do turismo na região do Golfo. As raízes das nossas empresas têm por base a pesquisa e o planejamento, e a profunda consideração por todos os aspectos do sucesso.

Hoje em dia muitas pessoas têm um profundo apreço e respeito pelo que fazemos. Cada uma de nossas empresas tem sua própria história de sucesso e, juntas, elas são uma holding, um guarda-chuva para todas as empresas e unidades. A holding é a mãe e protetora das nossas empresas, que teve início no primeiro dia de networking em que o Sheikh Abdul Mohsen embarcou nesse caminho glorioso que esperamos continuar a caminhar.