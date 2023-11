Édition 2024 du Forum sur les Minéraux du Futur : Ma’aden jouera un rôle clé dans les débats relatifs aux enjeux de l’industrie minière

RIYAD, Arabie Saoudite, 14 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Le Forum sur les Minéraux du Futur (ci-après « FMF ») a annoncé aujourd’hui que Ma’aden serait à nouveau et pour la troisième année de suite partenaire fondateur de l’événement. Ma’aden, la plus importante société d’exploitation des ressources naturelles pour produits divers du Moyen-Orient, jouera à nouveau un rôle clé dans les débats visant à façonner l’industrie minière internationale à l’occasion de l’édition 2024 du FMF en janvier prochain.

Cet événement sera dédié à la création de chaînes de valeur minières résilientes et responsables dans la super région riche en ressources minérales qui s’étend de l’Afrique à l’Asie occidentale et centrale. Le FMF 2024 réunira des chefs de gouvernement, des dirigeants de compagnies minières, des investisseurs et d’autres parties prenantes dans le but de stimuler à la fois les partenariats et la croissance pour l’avènement d’un secteur durable et la consolidation des chaînes d’approvisionnement mondiales en minerais.

L’année dernière, Ma’aden avait annoncé lors du FMF une série de nouvelles importantes, et notamment la création d’une coentreprise de vaste envergure avec PIF et Manara Minerals pour appuyer les chaînes d’approvisionnement mondiales en minerais essentielles à la transition énergétique. Ma’aden avait également annoncé la passation d’accords de taille avec les géants de l’industrie minière internationale, à savoir Ivanhoe Electric et Barrick Gold Corporation, accompagnant ainsi le développement du secteur minier du royaume saoudien.

Le Forum joue un rôle majeur dans le soutien aux investissements et aux partenariats, en Arabie Saoudite et dans le monde entier.

Les nouvelles initiatives passionnantes qui feront l’objet de débats lors du FMF 2024 comprennent notamment l’augmentation de la capacité des ressources humaines et des talents dans la région grâce à des centres éducatifs, l’élaboration de normes de durabilité conformes aux exigences des pays hôtes et permettant d’entretenir la confiance de la population, ou encore la création régionale d’un pôle de métaux verts au moyen de technologies modernes, et le développement de centres de traitement.

Le FMF a connu un succès retentissant en 2023, rassemblant plus de 9 000 visiteurs sur site et plus de 13 000 participants en ligne. Axée sur des solutions de réponse concrètes aux enjeux de l’industrie minière, l’édition 2024 devrait conquérir un auditoire encore plus large.

Cette nouvelle édition du FMF, sous mécénat du Gardien des deux Saintes Mosquées, Sa Majesté le Roi Salman ben Abdelaziz d’Arabie Saoudite, se tiendra à Riyad du 9 au 11 janvier 2024, au Centre international de conférences du Roi Abdelaziz.

Pour en savoir plus sur le FMF 2024 et vous inscrire à l’événement, veuillez consulter le site https://www. futuremineralsforum.com/ registration/.

