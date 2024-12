Emulate Human Muscles, Transcend Human Capabilities : la robotique molle à usage général de Wisson Robotics sera présentée pour la première fois à l’occasion du CES 2025

HONG KONG, 31 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Wisson Robotics, pionnier mondial de la robotique molle à usage général, présentera ses produits pour la première fois à l’occasion du CES 2025. Il y dévoilera la technologie de robotique molle commerciale et universelle révolutionnaire Pliabot®, dotée de muscles semblables à ceux d’un être humain, et d’une fonction d’agent incarné par IA, ainsi que les robots innovants Pliabot® destinés aux opérations aériennes et à la recharge automatique des véhicules électriques. Rendez-vous sur le stand de Wisson, n° 8262, dans la section Smart Cities, située dans le hall nord du LVCC.

Avec l’objectif d’éviter aux humains les environnements difficiles ou les tâches répétitives grâce à ses innovations révolutionnaires dans le secteur des technologies robotiques, Wisson s’appuie sur des décennies d’expertise en robotique molle pour rendre la technologie Pliabot® accessible à la vente et applicable de manière universelle. Wisson s’emploie à produire des robots et solutions sûrs, habiles, légers, résistants et abordables pour des secteurs variés. Grâce à des robots rentables ultra-adaptables à un environnement complexe et en constante évolution, de nombreux autres secteurs et plus seulement une poignée d’industries pourraient désormais bénéficier des applications robotisées pour améliorer leur productivité et leur expérience.

En tant que leader mondial de la robotique molle à usage général, Wisson reproduit, grâce à sa technologie Pliabot®, les caractéristiques des muscles humains avec son approche double « muscles mous + intelligence neuronique ». Cela garantit une plus grande adaptabilité, un rapport charge/poids élevé, des interactions sûres, une meilleure résistance à l’environnement et des avantages significatifs en matière de coût, difficiles à atteindre avec la robotique dure. De plus, les articulations bioniques, bras et systèmes d’IA « neuronique-cérébelleux-cérébral-basés sur le cloud » de Pliabot®, conçus sous forme de plateforme modulaire, peuvent facilement s’intégrer aux châssis mobiles, ascenseurs, chaînes d’assemblage, appareils portables, drones, chiens robotisés et robots humanoïdes, ce qui en fait la solution idéale pour répondre aux besoins à travers différents scénarios ou secteurs.

Grâce aux avantages technologiques et commerciaux de Pliabot®, Wisson s’est placé à la tête du secteur grâce à la mise sur le marché de produits de robotique molle à usage général. Il s’agit de la première entreprise à produire et livrer en masse des robots mous à travers le monde. Les robots polyvalents Pliabot® ont été développés et déployés dans plus de 100 pays, régions et villes, pour des secteurs divers comme le nettoyage de façades, la conduite autonome, les énergies nouvelles, la logistique, l’urbanisme, les services maritimes et les réseaux électriques. Ces innovations ont généré une valeur commerciale et sociale importante pour nos clients et au sein de la communauté.

Au CES 2025, Wisson présentera ses capacités uniques, notamment avec l’AP3-P3 de Wisson très populaire destiné au nettoyage des façades, l’AP30-N1, le manipulateur aérien polyvalent doté du bras Pliabot® emblématique et le robot de chargement pour véhicules électriques unique Pliabot®. Wisson a pour objectif de mettre en lumière le potentiel de Pliabot® et de s’associer aux industries pour explorer de nouvelles applications.

