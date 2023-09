eXp Realty Aumenta Potencial de Ganhos do Agente

“Accelerate”, o programa de incentivo de agentes, rompe as barreiras de crescimento por meio de oportunidades aceleradas de compartilhamento de receita

BELLINGHAM, Wash., Sept. 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A eXp Realty®, “the most agent-centric real estate brokerage on the planet ” e a principal subsidiária da eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), anunciou hoje o lançamento do Accelerate – um programa de incentivo focado exclusivamente em ajudar os agentes eXp a construir seu futuro, maximizando seu potencial de ganho de participação na receita durante o primeiro ano com a empresa.

“Na carreira de um agente, um componente crítico do seu sucesso a longo prazo é a capacidade de ter um bom planejamento para a aposentadoria. Por isso lançamos o Accelerate para ajudar a catalisar os ganhos em potencial e criar impulso no primeiro ano, tendo em mente o futuro”, disse Glenn Sanford, Fundador e CEO da eXp Realty. “Continuamos incansavelmente focados em entregar um modelo que coloca os agentes em primeiro lugar. Eu não poderia estar mais orgulhoso do que criamos, especialmente para quem procura aumentar seus ativos a longo prazo com os nossos programas de participação nos lucros e ações para agentes, bem como um modelo favorável de limite e divisão.”

O Accelerate, já disponível em todos os 24 países onde a eXp Realty opera, aplica-se a agentes que ingressaram a partir de 1º de março de 2023. O programa abre automaticamente os níveis de participação nos lucros 2 e 3 durante 12 meses a partir de 7 de setembro de 2023, com uma oportunidade de qualificação imediata de 10 agentes de linha de frente (FLQA). Isso pode abrir os componentes exponenciais do programa de compartilhamento de receita da eXp nesse primeiro ano. Após o período de 12 meses, serão aplicados os critérios padrão de participação na receita.

“O Accelerate foi criado para reduzir as barreiras e incentivar os agentes para o seu crescimento nas empresas”, disse Michael Valdes, Diretor de Crescimento da eXp Realty. “Isso permite que eles se concentrem na venda e no crescimento do seus negócios e, ao mesmo tempo, obtenham a participação máxima da receita potencial para os níveis dois e três no primeiro ano. Nosso modelo de remuneração alinhado, em que os agentes são recompensados tanto pela produção quanto pelas contribuições para o crescimento da eXp, tem mais valor do que nunca.”

Este lançamento dá seguimento ao anúncio de junho da empresa de que, pela primeira vez, estava aprimorando os critérios de participação da receita para seus agentes, reduzindo o atual limite de nível 7 da FLQA de 40 para 30 FLQA. Como parte dos seus esforços de melhorar continuamente seu modelo, a empresa também lançou o Boost, um programa projetado para incentivar financeiramente a qualificação de equipes independentes e corretoras para se juntarem à eXp Realty.

A participação na receita é apenas uma parte do modelo de remuneração alinhado da eXp Realty, que também inclui comissões competitivas e programas de ações projetados para permitir que seus agentes planejem seu futuro.

Sobre a eXp World Holdings, Inc.

A eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) é a holding da eXp Realty®, Virbela e SUCCESS® Enterprises.

A eXp Realty é a maior empresa imobiliária independente do mundo, com mais de 88.000 agentes nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália, África do Sul, Índia, México, Portugal, França, Porto Rico, Brasil, Itália, Hong Kong, Colômbia, Espanha, Israel, Panamá, Alemanha, República Dominicana, Grécia, Nova Zelândia, Chile, Polônia e Dubai além de continuar a crescer em todo o mundo. Como uma empresa de capital aberto, a eXp World Holdings oferece aos profissionais do setor imobiliário a oportunidade única de ganhar prêmios de capital por metas de produção e contribuições para o crescimento geral da empresa. A eXp World Holdings e suas empresas oferecem um conjunto completo de soluções tecnológicas de corretagem e imobiliária, incluindo seu inovador modelo de corretagem residencial e comercial, serviços profissionais, ferramentas colaborativas e desenvolvimento pessoal. A corretora na nuvem tem por base a Virbela, uma plataforma 3D imersiva profundamente social e colaborativa, que permite que os agentes sejam mais conectados e produtivos. A SUCCESS® Enterprises, ancorada pela revista SUCCESS® e seus ativos de mídia, foi fundada em 1897 e é uma marca e publicação líder em desenvolvimento pessoal e profissional.

Para mais informação, visite https://expworldholdings.com.

Declaração de Previsão

As declarações de previsão contidas neste documento, podem incluir expectativas futuras ou outras declarações de previsão que têm por base a atual opinião e suposições da administração que envolvem riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos que podem fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes dos resultados previstos. As declarações de previsão são válidas apenas a partir da presente data, e a empresa não tem nenhuma obrigação de atualizar ou revisar tais declarações. Tais declarações não são garantias de desempenho futuro. Fatores importantes que podem fazer com que os resultados reais sejam material e adversamente diferentes dos expressos nas declarações de previsão incluem, mudanças nos negócios ou outras condições de mercado; dificuldade de manter o crescimento das despesas em níveis modestos e, ao mesmo tempo, de aumentar a receita; e outros riscos detalhados ocasionalmente nos registros da Comissão de Valores Mobiliários da empresa, incluindo, mas não se limitando ao Relatório Trimestral protocolado mais recentemente no Formulário 10-Q e no Relatório Anual no Formulário 10-K.

