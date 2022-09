Expereo nomme une nouvelle directrice juridique et un vice-président principal des ventes institutionnelles dans le cadre de la poursuite de sa stratégie d’investissement

AMSTERDAM, 04 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Expereo, le premier fournisseur mondial de solutions de réseaux gérées, accueille Sujata Kukreja, directrice juridique, et Scott Zarriello, vice-président des ventes institutionnelles dans ses rangs. Ces deux dernières nominations s’inscrivent dans le cadre d’une stratégie d’investissement mondiale continue visant à adapter davantage les solutions et les expériences à toutes les régions en fonction de la demande des clients, tout en maintenant le même service de premier ordre à travers le monde.

« La trajectoire de forte croissance d’Expereo a été alimentée par un afflux important de talents. Je suis ravi d’annoncer l’expansion de l’équipe de direction avec la venue de Sujata et de Scott, qui joueront un rôle déterminant dans la création de solutions client transparentes à l’échelle mondiale. Scott apporte son expérience et son talent à notre équipe dynamique de direction des ventes. À son poste de nouveau vice-président principal des ventes institutionnelles, Amériques, il développera davantage le potentiel du marché américain », a commenté Irwin Fouwels, président-directeur général d’Expereo.

Sujata Kukreja rejoint Expereo après avoir quitté Knauf où elle dirigeait les opérations dans la région APAC, gérant la conformité juridique et ESG, la gouvernance et la gestion des risques. Sa vaste expérience dans la fourniture de solutions réglementaires pratiques et innovantes au niveau mondial sera essentielle pour l’expansion continue et les opérations commerciales internationales d’Expereo.

« Je suis passionnée par la croissance et le développement des entreprises de manière éthique et durable. Je suis ravie d’utiliser mon expertise dans ma nouvelle fonction et de faire partie de la réussite continue d’Expereo », a affirmé Sujata Kukreja, nouvelle directrice juridique d’Expereo.

Scott Zarriello rejoint Expereo après avoir quitté Vodafone, où il occupait le poste de vice-président des ventes mondiales et des opérations aux États-Unis, dirigeant l’équipe de vente stratégique principale pour l’externalisation et les services gérés. Son expérience de plus de 30 ans dans les secteurs de la technologie et des télécommunications contribuera à aligner la stratégie commerciale mondiale d’Expereo, tout en adaptant les solutions et les offres de services aux besoins des clients régionaux.

« Fournir les résultats dont nos clients ont besoin pour croître et prospérer est ma priorité numéro un. Je suis extrêmement ravi de rejoindre l’équipe d’Expereo et de continuer à développer l’expertise de l’entreprise en matière de connectivité à l’échelle mondiale avec des solutions innovantes », a commenté Scott Zarriello, nouveau vice-président des ventes institutionnelles chez Expereo.

À propos d’Expereo

Expereo est un fournisseur mondial de premier plan de solutions de réseaux gérées comprenant l’Internet mondial, la technologie SD-WAN/SASE et l’Internet amélioré. Avec une vaste portée mondiale, Expereo est le partenaire de confiance de 30 % des entreprises figurant dans le palmarès Fortune 500. La société alimente les sites des entreprises et des gouvernements dans plus de 190 pays, aidant les clients à améliorer la productivité et à donner à leurs réseaux et services cloud l’agilité, la flexibilité et la valeur d’Internet, avec des performances réseau optimales.

Expereo a été acquise par Vitruvian Partners en février 2021. La société internationale de capital de croissance et de rachat a acquis une participation majoritaire dans Expereo auprès du cabinet de capital-investissement européen de premier plan Apax Partners SAS.

Pour tout complément d’information, veuillez vous rendre sur le site : www.expereo.com .

