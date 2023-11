Fortrea achève l’agrandissement de ses solutions de pharmacologie clinique à la suite d’investissements ciblés au sein de ses quatre unités de recherche clinique aux États-Unis et au Royaume-Uni

Amélioration de la vitesse et de la flexibilité de production de produits répondant aux cGMP dans les pharmacies des centres, accroissement de la capacité, amélioration des aptitudes thérapeutiques flexibles et amélioration de l’expérience des volontaires participant aux études

DURHAM, Caroline du Nord, 03 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Fortrea (Nasdaq : FTRE) (la « Société »), une société de recherche sous contrat (contract research organization, CRO) internationale de premier plan, a annoncé ce jour avoir achevé un effort de plusieurs années visant à agrandir ses solutions et sa capacité en matière de pharmacologie clinique, désormais entièrement disponibles pour ses clients. L’agrandissement inclut un complexe ultramoderne de près de 9 300 mètres carrés (100 000 pieds carrés) à Leeds, au Royaume-Uni, ainsi qu’environ 1 860 mètres carrés (20 000 pieds carrés) d’espace, nouveau ou rénové. Cela permet d’améliorer la capacité et les aptitudes des unités de recherche clinique (URC) à Dallas, au Texas, à Daytona, en Floride, et à Madison, dans le Wisconsin.

« La complexité croissante des études de pharmacologie clinique exige des infrastructures, une expérience et une expertise adaptées afin de garantir la sécurité des participants aux études et l’intégrité des données d’importance majeure », déclare le docteur Oren Cohen, président de la pharmacologie clinique et médecin-chef chez Fortrea. « Notre plate-forme de services intégrée comprend la meilleure infrastructure de sa catégorie et des professionnels expérimentés qui se consacrent exclusivement à la pharmacologie clinique, y compris des médecins, des infirmiers, des scientifiques cliniques, des ARC et des spécialistes de la pharmacocinétique. Les investissements que nous avons réalisés ciblent des aptitudes et la capacité nécessaires aux clients afin d’évaluer avec précision les premiers candidats dans le pipeline et d’accélérer la cadence pour ceux dont le développement en phase ultérieure est le plus prometteur, et qui pourront, au final, bénéficier aux patients qui en ont besoin. »

Les améliorations réalisées dans les installations suite à l’agrandissement incluent la nouvelle URC Fortrea à Leeds ainsi que des salles à Madison et à Daytona spécialement conçues pour plus de flexibilité dans l’exécution d’études cliniques de phase précoce complexes. Les améliorations réalisées dans les espaces de loisirs, de vie et de « télétravail » au sein des URC Fortrea ont été construites pour améliorer l’expérience des volontaires participant à des recherches dans les centres.

L’agrandissement des installations de services pharmaceutiques de développement clinique précoce de Fortrea comprend de nouvelles pharmacies de pointe conformes aux cGMP (current Good Manufacturing Practices, ou bonnes pratiques de fabrication actuelles) au sein des URC de Leeds et de Daytona. Toutes les URC Fortrea disposeront désormais de pharmacies cGMP. Cela permet la fabrication sur site de produits médicamenteux stériles et non stériles. La conception d’installations conformes aux GMP (Good Manufacturing Practices, ou bonnes pratiques de fabrication) permet de manipuler et de délivrer des produits pharmaceutiques de qualité conforme aux GMP en toute sécurité. Cela permet ainsi de répondre aux exigences uniques des études de pharmacologie clinique tout en mettant l’accent sur l’efficacité et la flexibilité, ainsi que le niveau de contrôle attendu par les autorités réglementaires et les commanditaires.

Les améliorations scientifiques et technologiques incluent l’ajout de programmes basés sur l’intelligence artificielle afin d’optimiser l’utilisation de l’espace des lits et la planification clinique, ainsi que l’application de l’analyse des modes de défaillance et de leurs effets pour réduire les risques liés à l’exécution d’une étude avant le début de celle-ci. À la suite des investissements dans les systèmes de recueil des données, toutes les données des études de pharmacologie clinique recueillies au sein des URC Fortrea sont saisies directement dans un système de capture de données numériques au chevet du patient, qui peut également faire office de solution efficace pour la capture des données électroniques.

« Je pense que les solutions de développement clinique précoce de Fortrea établissent une nouvelle norme quant à ce que le secteur de la recherche doit attendre de ses partenaires », déclare le Dr Cohen. « Je suis très fier des membres de cette équipe, et je sais que les changements que nous avons apportés vont aussi leur bénéficier. Notre mission visant à mettre au point plus rapidement des traitements révolutionnaires pour les patients les inspire, et en retour, leur dévouement quotidien pour offrir des solutions à nos clients m’inspire également. »

Fortrea (Nasdaq : FTRE) est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de développement clinique et d’accès aux soins pour les patients dans le secteur des sciences de la vie. Nous collaborons avec des sociétés de renom et émergentes, spécialisées dans le domaine biopharmaceutique, des dispositifs médicaux et du diagnostic afin de stimuler l’innovation en matière de soins de santé pour accélérer la mise au point de traitements révolutionnaires pour les patients qui en ont besoin. Fortrea propose des solutions pour la gestion d’essais cliniques de phase I à IV, pour la pharmacologie clinique, pour les essais différenciés axés sur la technologie ainsi que des services après approbation.

Les solutions de Fortrea s’appuient sur trois décennies d’expérience couvrant plus de 20 domaines thérapeutiques, une passion pour la rigueur scientifique, des connaissances exceptionnelles et un réseau solide de centres de recherche. Notre équipe talentueuse et diversifiée de plus de 19 000 personnes travaillant dans plus de 90 pays est dimensionnée pour fournir des solutions ciblées et flexibles à nos clients, partout dans le monde.

Obtenez plus d’informations sur la manière dont Fortrea influence le changement, du pipeline au patient, sur Fortrea.com et suivez-nous sur LinkedIn et X (anciennement Twitter) @Fortrea.

Certaines des déclarations contenues dans ce communiqué de presse, en particulier celles relatives aux avantages financiers et autres attendus, y compris, mais sans s’y limiter, le fait que les investissements dans les unités de recherche clinique aux États-Unis et au Royaume-Uni augmenteront la capacité, amélioreront les aptitudes thérapeutiques, amélioreront l’expérience des volontaires qui souhaitent participer aux études, accéléreront le développement d’essais de phase ultérieure et amélioreront l’intégrité des données et le fait que l’ajout de programmes basés sur l’intelligence artificielle optimisera l’utilisation de l’espace des lits et la planification clinique, sont des déclarations prospectives au sens de l’U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes, dont beaucoup échappent au contrôle de la Société. Les résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes exprimées ou sous-entendues dans les déclarations prospectives si une ou plusieurs hypothèses ou attentes sous-jacentes s’avèrent inexactes ou ne se réalisent pas. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces attentes sont et seront détaillés dans la déclaration d’enregistrement de Fortrea sous le formulaire 10 initialement déposé auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission, ou l’organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers) le 15 mai 2023 (dans sa version modifiée et complétée), le rapport trimestriel de Fortrea sous le formulaire 10-Q déposé auprès de la SEC le 14 août 2023, ainsi que dans les autres documents déposés par Fortrea auprès de la SEC. Ces déclarations prospectives se basent sur les attentes actuelles de la direction et sont soumises à certains risques, incertitudes et changements de circonstances. Fortrea n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne la mise à jour de ces déclarations, et ces déclarations ne sont valables qu’à la date d’émission de ce communiqué de presse.

