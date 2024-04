La Barcelona Bridal Fashion Week 2024 sublime Barcelone et le monde de la mode

BARCELONE, Espagne, 04 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — La Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW) 2024 s’annonce comme l’une des éditions les plus remarquables à ce jour avec la participation de plus de 37 marques qui se presseront sur le podium et plus de 400 entreprises présentes à ce salon professionnel. L’événement, organisé par Fira de Barcelona avec le soutien du Ministère catalan de l’Économie et du Travail, est devenu un point de rencontre privilégié pour les créateurs et les professionnels du monde de la mode nuptiale.

Affichant une augmentation de 14 % du nombre de marques présentes et un chiffre record de 80 % d’internationalité avec des entreprises originaires de plus de 35 pays, la BBFW 2024 qui se déroulera du 17 au 21 avril prochain, promet d’être une vitrine de l’excellence et de la créativité en matière de mode nuptiale.

Albasarí Caro, la directrice de la BBFW, souligne l’importance de cette édition qui « réunira les créateurs les plus prestigieux du secteur et fera, plus que jamais, de Barcelone, l’épicentre mondial des affaires et des tendances de cette industrie ».

En outre, le célèbre créateur de haute couture et de prêt-à-porter Giambattista Valli verra tous les projecteurs se braquer sur lui lors de la Barcelona Bridal Night avec la présentation de sa troisième « Love Collection » 2025, qui marquera le premier défilé de mode exclusivement nuptial de l’histoire de la maison.

Cet événement sera alors l’occasion de présenter également des marques de haute couture telles que Zuhair Murad, Elie Saab, Stephane Rolland ou Viktor&Rolf, ainsi que d’autres créateurs d’envergure internationale bien établis à l’instar de Jenny Packham, Tony Ward ou Ines Di Santo, rejoints pour la première fois dans cette édition par Georges Hobeika.

L’événement s’ouvrira dans la ville avec l’installation artistique Barcelona Goes Bridal! (en français : Barcelone se marie) un projet qui mettra en lumière le cycle de l’industrie de la mode nuptiale et sera l’occasion de présenter des robes de marques locales.

La BBFW 2024 ne se concentrera pas uniquement sur la mode et les tendances, mais s’intéressera aux affaires, grâce à un plan ambitieux destiné à attirer les principaux acheteurs du monde entier. Plus de 80 pays seront représentés, avec une forte présence des marchés clés tels que l’Europe, les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud et l’Amérique latine.

La cérémonie des Barcelona Bridal & Fashion Awards viendra clore l’événement en récompensant le talent et la créativité des créateurs, ainsi que leur engagement en faveur de l’innovation, de la durabilité et de l’inclusion dans leurs collections.

La Barcelona Bridal Fashion Week édition 2024 promet d’être une célébration de l’excellence de la mode nuptiale, mettant l’accent sur l’internationalité, la créativité et les opportunités commerciales.

Pour les demandes médias, veuillez contacter :

Salvador Bilurbina

E-mail : sbilurbina@firabarcelona.com

Téléphone : +34628162674

GlobeNewswire Distribution ID 1000933107