TEMECULA, Californie (États-Unis), 29 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (ci-après le « Groupe »), filiale de Nikkiso Co., Ltd (Japon), a le plaisir d’annoncer la création de la société Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases (SEA) Sdn. Bhd. à compter du 1er juillet 2021. Cette société représente le regroupement de nos deux unités commerciales malaisiennes, Cryogenic Industries et Cryoquip, au sein d’un nouveau site commun.

Cette fusion représente un nouveau pas en avant dans la stratégie de croissance globale interne du groupe, en soulignant sa capacité à assurer une prise en charge à la fois au niveau mondial et régional de ses ventes et services. Le changement de dénomination commerciale entend mettre l’accent sur le soutien et la puissance du groupe étendu, dont l’énergie propre est le moteur de croissance et les gaz industriels le fondement principal.

Le nouveau site, d’une superficie plus grande, fournit une structure de soutien solide pour la croissance future. Idéalement situé dans la région pour servir la clientèle stratégique du groupe et renforcer l’accent mis sur l’énergie propre, le site de 5 200 mètres carrés est deux fois plus étendu que le centre précédent. Il dispose d’une capacité de flux de chargement et de fabrication améliorée pour les évaporateurs, les circuits de vide, la fabrication et l’assemblage de systèmes de traitement sur patin, les travaux de rénovation, ainsi que les pièces de rechange et l’entretien des pompes. En outre, il offre la possibilité de partager les ressources avec d’autres sociétés du groupe Nikkiso (en soutien à Nikkiso Cryo ou pour la fabrication de patins LEWA SEA et/ou Geveke Malaysia).

Tim Born, vice-président de Nikkiso CE&IG pour l’Asie du Sud-Est et l’Océanie, a déclaré :

« Ce nouveau site constituera un guichet unique pour l’équipement, les installations et les services de traitement cryogénique du groupe Nikkiso CE&IG. La fusion de nos deux activités en Malaisie et la volonté d’étendre nos installations et nos capacités soulignent l’engagement de notre groupe dans cette région. Notre nouveau site fournira un soutien local en temps opportun pour notre gamme complète de produits et de services, et je me réjouis de travailler avec nos clients et notre talentueuse équipe locale chez Nikkiso CE&IG pour fournir les produits et les services dont a besoin cette région en pleine croissance ».

Nikkiso CE&IG (SEA) est responsable de l’activité en Asie du Sud-Est, région qui comprend la Malaisie, Singapour, la Thaïlande, l’Indonésie, les Philippines, Myanmar, le Vietnam, Brunei, le Laos et le Cambodge, ainsi que Taïwan, le Bangladesh et le Pakistan, tout en assurant un appui au Moyen-Orient, en Inde, en Afrique et en Australie.

