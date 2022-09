Le leadership et l’innovation d’Anaqua dans les solutions de gestion de la propriété intellectuelle reconnus par un analyste de l’industrie

Le rapport MarketView d’Hyperion Research met en lumière les capacités d’intégration “transformationnelles” d’AQX et la fluidité d’utilisation de PATTSY WAVE en matière de gestion des dossiers de propriété intellectuelle

BOSTON, 28 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Anaqua, le leader mondial de l’innovation et de la gestion de la propriété intellectuelle (PI), a été une nouvelle fois reconnu comme leader du marché et hautement innovant dans le nouveau rapport 2022 MarketView sur la gestion de la PI publié par Hyperion Research, la principale source de renseignements sur le marché des solutions juridiques couvrant le marché de la gestion de la PI.

Le rapport attribue aux plateformes de gestion PI d’Anaqua AQX® Corporate et AQX® Law Firm le titre de leader du marché dans les domaines clés de la gestion de la PI en entreprise / cabinet de PI, et de l’analyse d’aide à la décision.

Dans les deux catégories IP Business Management (IPBM) et IP Law Firm Management, Hyperion affirme qu’AQX Corporate et AQX Law Firm établissent la norme aujourd’hui, grâce à « un ensemble de fonctionnalités qui permettent de transformer la manière de connecter les parties prenantes juridiques, opérationnelles et commerciales d’une organisation (client) afin d’identifier, d’aborder, d’atténuer et de résoudre les défis de la PI. »

En ce qui concerne l’analyse d’aide à la décision d’AQX, Hyperion dit des deux plateformes : « Anaqua offre des capacités d’analyse de premier ordre pour la gestion de la propriété intellectuelle, en intégrant le contenu et la technologie pour fournir un cadre contextuel qui soutient la prise de décision en matière de propriété intellectuelle. »

Hyperion attribue également à AQX Corporate et AQX Law Firm la désignation Highly Innovative pour leurs possibilités d’intégration. Il note que l’acquisition en mai 2021 de SeeUnity (le principal fournisseur de produits d’intégration et de migration de contenu d’entreprise basés sur des API) « s’ajoute à une architecture technologique déjà robuste, permettant le partage de données dans toute l’entreprise, une capacité clé d’un IPBM. »

Faisant une première apparition remarquée dans la liste d’Hyperion des solutions avancées destinées aux cabinets spécialisés en droit de la propriété intellectuelle, PATTSY WAVE® d’Anaqua est désigné comme leader du marché pour son efficacité en matière de gestion des dossiers. Selon le rapport : « Grâce à son système d’écran unique, PATTSY WAVE facilite l’accès aux dossiers et rend plus efficace le travail des assistants juridiques d’aujourd’hui ».

Le rapport reconnaît ces trois plateformes comme hautement innovantes pour leurs feuilles de route orientées client. Ceci est la preuve que l’ADN d’Anaqua centré sur le client infuse dans tous les aspects de l’entreprise.

Eyal Iffergan, fondateur d’Hyperion et directeur général d’Epiq Legal Business Advisory, a commenté : « Anaqua a catalysé le modèle opérationnel de l’IP Business Management, en fournissant une suite de solutions qui augmente la valeur stratégique de la PI. Compte tenu de l’approche innovante et orientée client appliquée au développement de produits, il n’est pas surprenant que la plateforme AQX d’Anaqua fournisse un ensemble de capacités de premier ordre pour intégrer les parties prenantes interfonctionnelles, y compris des analyses contextualisées pour la prise de décision stratégique. »

Bob Romeo, PDG d’Anaqua, a déclaré : « Être reconnu et félicité par Hyperion est extrêmement gratifiant. C’est aussi un témoignage de l’engagement continu d’Anaqua à fournir au marché des solutions de gestion de la PI complètes, centrées sur les entreprises et les cabinets de PI. Nous avons continué à investir massivement dans AQX Corporate en collaboration avec nos clients pour ajouter de nouvelles capacités développées en interne et par des acquisitions stratégiques. Cette reconnaissance est également une validation de l’attention que nous portons aux cabinets, y compris de nos efforts pour intégrer et améliorer PATTSY WAVE et étendre les capacités d’AQX pour nos clients qui travaillent en cabinets conseils. »

Pour en savoir plus sur les produits d’Anaqua, téléchargez le rapport VendorView de Hyperion Research pour AQX Corporate, AQX Law Firm ou PATTSY WAVE.

À propos d’Anaqua

Anaqua, Inc. est un fournisseur de premier plan de solutions et services technologiques intégrés de gestion de la propriété intellectuelle (PI). Ses logiciels, AQX et PATTSY WAVE, combinent les meilleurs outils pour définir une stratégie de propriété intellectuelle avisée. Ses technologies, qui reposent notamment sur des workflows et des capacités d’analyses avancés, offre un environnement de travail intelligent conçu pour une prendre de meilleures décisions et optimiser les opérations de PI. Aujourd’hui, près de la moitié des 100 premiers déposants de brevets américains et des marques mondiales, ainsi qu’un nombre croissant de cabinets de conseils dans le monde utilisent les solutions Anaqua. Plus d’un million de décideurs, avocats, parajuristes, gestionnaires et innovateurs utilisent la plateforme pour leurs besoins de gestion de la PI. Le siège de la société est situé à Boston, avec des bureaux aux Etats-Unis, en Europe et en Asie. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site anaqua.com, ou LinkedIn.

À propos de Hyperion Research

Hyperion Research, une société Epiq, est la principale source de renseignements sur le marché des solutions juridiques. Les leaders, les innovateurs et les créateurs de tendances de la profession font confiance à Hyperion en tant que premier fournisseur d’études de marché indépendantes, d’analyses et de services de conseil. Hyperion fournit un aperçu inégalé des principales tendances en matière de stratégie, d’opérations et de technologie juridiques. Hyperion Research est une organisation indépendante d’études de marché. Sa couverture de recherche de tout fournisseur est basée sur leur importance sur le marché ; Hyperion Research n’accepte aucune rémunération en échange de la participation au programme et aux rapports MarketView Research. Hyperion Research conserve une indépendance éditoriale totale sur tous les rapports de recherche, les résultats de recherche et autres produits de travail des analystes.