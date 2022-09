Les élèves d’écoles de commerce en forte demande : près de 9 emplois sur 10 décrochés avant d’obtenir leur diplôme

Une enquête révèle que les diplômés de MBA à temps plein en Amérique du Nord bénéficient le plus de la hausse de salaire, alors que les diplômés d’Asie-Pacifique enregistrent la plus forte augmentation de la valeur globale des diplômes

RESTON, Virginie, 14 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Malgré la crainte du marché d’une récession imminente, 86 % des diplômés d’écoles de commerce de 2022 étaient employés au moment de l’obtention de leur diplôme, soit une hausse de 80 % par rapport à 2021, selon un rapport d’enquête publié aujourd’hui par le Graduate Management Admission Council (GMAC). Les résultats régionaux des diplômés qui ont étudié dans la région Asie-Pacifique et en Europe contribuent à ces tendances favorables. Parmi les diplômés des écoles de commerce d’Asie-Pacifique, 91 % déclarent qu’ils étaient employés au moment de l’obtention de leur diplôme cette année, contre 78 % en 2021. De même, parmi les diplômés européens, 90 % indiquent qu’ils étaient employés cette année, comparativement à 75 % l’année dernière.

L’enquête annuelle Enrolled Students Survey du GMAC, une association mondiale d’écoles supérieures de commerce de premier plan, vise à mieux comprendre les tendances actuelles des évaluations des élèves et des récents diplômés ainsi que les résultats de leur études supérieures en management (GME). Menée en mai et juin 2022, l’enquête de cette année explore le point de vue de 1 718 répondants de près de 300 écoles de commerce dans 57 pays sur leur expérience globale en matière de GME, leur recherche d’emploi et leur rémunération dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

À l’échelle mondiale, les diplômés des écoles participantes ont signalé une augmentation moyenne de 29 % de la rémunération totale, y compris le salaire de base et toutes les autres rémunérations. Notamment, parmi les diplômés d’écoles nord-américaines, ceux qui ont suivi des programmes de MBA à temps plein ont signalé une rémunération totale moyenne pré-GME de 80 000 dollars, et une rémunération totale moyenne post-GME de 120 000 dollars, soit une augmentation impressionnante de 50 %.

« Avec les conditions économiques volatiles et les défis organisationnels induits par la pandémie, les dirigeants et les gestionnaires d’entreprise accomplis et bien préparés sont particulièrement demandés sur le marché de l’emploi actuel », a déclaré Matt Hazenbush, directeur de l’analyse de la recherche et des communications du GMAC et auteur du rapport. « Comme le suggèrent les résultats de l’enquête, l’enseignement supérieur en management donne aux étudiants une longueur d’avance puissante pour leur carrière. »

Autres principales conclusions

La plupart des étudiants qui s’apprêtent à changer de carrière ou à obtenir une promotion connaissent le succès

En phase avec la Grande Démission, les principaux objectifs et motivations des étudiants en 2022 étaient d’enrichir leur vie et de changer de carrière. Parmi les répondants de 2022, une majorité qui s’est engagée à changer de carrière ou à être promue indique avoir réussi à atteindre cet objectif. Plus précisément, parmi ceux qui disent que changer de carrière était l’une de leurs trois principales motivations pour poursuivre le GME, 57 % ont déclaré avoir réussi. Les taux de réussite des diplômés des écoles d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Afrique (66 %) et d’Amérique du Nord (61 %) ont été légèrement plus élevés, mais pas de manière significative, que ceux d’Asie-Pacifique (54 %) ou d’Europe (55 %), mais dans les régions du monde entier, la majorité d’entre eux ont réussi à changer de carrière. De même, 56 % des diplômés qui avaient pour objectif d’obtenir une promotion ont été couronnés de succès.

L’utilisation des réseaux sociaux dans la recherche d’emploi augmente par rapport à l’année dernière

L’utilisation des réseaux sociaux dans la recherche d’emploi, y compris des sites tels que LinkedIn, a considérablement augmenté d’année en année, passant de 27 à 37 %, dépassant le réseautage avec des camarades de classe et anciens élèves (28 %) ainsi qu’avec des amis et des proches (35 %). L’augmentation de l’utilisation des réseaux sociaux comme méthode de recherche d’emploi a été significative parmi les titulaires de MBA professionnels (de 24 % en 2021 à 31 % en 2022) et les étudiants en master de commerce (de 23 % en 2021 à 40 % en 2022). Par région, l’utilisation des réseaux sociaux a considérablement augmenté parmi ceux qui ont étudié en Asie-Pacifique, en Europe et en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique, mais pas en Amérique du Nord.

Les élèves des écoles de l’Asie-Pacifique ont enregistré une augmentation significative de la valeur globale de leur diplôme en 2022 par rapport à 2021

Quatre-vingt-cinq pour cent des répondants ont évalué la valeur globale de leur diplôme comme étant bonne à remarquable, soit une légère hausse par rapport aux 82 % de 2021. Par région, les élèves qui ont étudié dans des écoles d’Asie-Pacifique ont enregistré la plus forte augmentation en glissement annuel des notes favorables pour la valeur globale de leur diplôme, passant de 75 % en 2021 à 86 % en 2022. Bien que les étudiants de MBA et de masters de commerce à temps plein en Asie-Pacifique aient enregistré des hausses d’année en année, cette augmentation a été significative chez les étudiants de MBA à temps plein, passant de 66 % à 84 %. À l’échelle mondiale, les élèves qui fréquentaient des écoles classées ont signalé des niveaux de prédilection similaires à la valeur globale de leur diplôme par rapport aux élèves qui fréquentaient des écoles non classées (85 %, respectivement).

Alors que les restrictions liées à la pandémie augmentaient, la satisfaction des élèves vis-à-vis de leur carrière et des services aux étudiants s’améliorait

Quatre-vingt-quatre pour cent des répondants en 2022 ont donné un avis favorable aux services de carrière, contre 74 % en 2021. Les opinions favorables sur les services aux étudiants ont également augmenté, passant de 80 % en 2021 à 85 % en 2022. L’amélioration de la favorabilité dans les services aux étudiants et aux carrières a été cohérente pour tous les étudiants de MBA à temps plein, de masters de commerce et de programmes de MBA professionnels, ainsi que pour les élèves qui ont étudié en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Nord.

