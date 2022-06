Outreach renforce son engagement envers la région EMOA en ouvrant un nouveau centre de données en Irlande

Le premier centre de données européen de l’entreprise permet aux clients de la région EMOA d’aller au-delà des exigences du RGPD pour répondre à des conditions strictes en matière de résidence des données, notamment la certification ISO 27701 relative à la confidentialité des données.

LONDRES, 17 juin 2022 /PRNewswire/ — Outreach , la plateforme d’exécution des ventes qui aide les entreprises à assurer une croissance efficace et prévisible, a ouvert un centre de données dédié à l’UE à Dublin, en Irlande, pour aider ses clients de la région EMOA à aller au-delà des exigences du RGPD et à répondre à des conditions strictes en matière de résidence des données. Outreach renforce ainsi son engagement à aider ses clients internationaux à respecter les réglementations strictes en matière de confidentialité.

Grâce à ce nouveau centre de données, Outreach peut assurer la résidence des données de ses clients au sein de l’Union européenne. Hébergé dans le centre de données régional d’Amazon Web Services (AWS) à Dublin, il stocke les données appartenant aux clients et associées aux organes d’Outreach. Il s’agit notamment des prospects, des comptes, des organisations et des données de flux de travail telles que les séquences, les appels et les réunions contenues dans l’infrastructure de l’UE, qui sont toutes traitées par Outreach.

Les clients d’Outreach dans la région EMOA qui adhéreront au nouveau centre de données pourront utiliser Outreach Engage , la plateforme d’engagement des ventes d’Outreach qui permet aux entreprises de maximiser leur productivité en matière de prospection et d’optimiser en permanence leur exécution des ventes. Grâce à des flux d’engagement reconnus qui transforment les informations en actions, Outreach Engage permet aux vendeurs de prendre les meilleures décisions pour faire avancer leurs affaires tout au long du cycle de vente.

Outreach compte mettre en place des fonctionnalités et des services supplémentaires, notamment les rapports Outreach Insights, Outreach Commit et Outreach Guide , dans son nouveau centre de données afin d’optimiser l’exécution des ventes auprès de sa clientèle dans la région EMOA. Les vendeurs de la région EMOA pourront ainsi tirer parti de l’automatisation des ventes et des impressions des acheteurs pour fournir des services sur mesure à leurs prospects.

« Notre nouveau centre de données permet aux responsables commerciaux européens et à leurs équipes de stimuler la croissance grâce à un système intelligent qui répond aux exigences les plus rigoureuses au monde en matière de sécurité et de confidentialité des données, a déclaré Manny Medina, PDG et cofondateur d’Outreach. Au cours des deux dernières années, nous avons ouvert notre bureau au Royaume-Uni et notre centre d’innovation à Prague , et nous avons lancé une série de fonctionnalités axées sur la région EMOA , notamment la prise en charge de 18 langues et de plusieurs devises, ainsi que la configuration des séquences basées sur les horaires locales pour permettre différentes configurations de la semaine de travail et la prise en charge des congés. Notre nouveau centre de données est la preuve la plus récente du soutien que nous apportons à nos clients européens afin qu’ils puissent tirer parti de tout le potentiel de nos produits et services d’exécution des ventes. »

Outreach s’engage à respecter des exigences rigoureuses en matière de sécurité et de confidentialité des données, comme l’attestent les principales certifications de tiers indépendants. La plateforme d’exécution des ventes Outreach répond déjà aux principales exigences du RGPD européen et britannique. Outreach est également une des premières sociétés de sa catégorie à répondre à la certification ISO 27701 relative à la confidentialité des données, ce qui démontre sa conformité au RGPD et aux autres réglementations en matière de protection des données. L’ouverture d’un nouveau centre de données au sein de l’UE permet aux entreprises qui y sont basées et qui exigent que leurs données résident dans la même région géographique dans le cadre de leurs politiques de sécurité et de confidentialité d’utiliser Outreach Engage.

À propos d’Outreach