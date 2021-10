Sanitation and Water for All à la COP26

NEW YORK, 28 octobre 2021 /PRNewswire/ — Sanitation and Water for All est partenaire du tout premier pavillon Eau pour le climat de la 26e Conférence des Parties des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26). Le pavillon, animé par 33 organisations, soulignera le rôle essentiel de l’eau dans la transformation de l’action climatique et fournira aux décideurs climatiques des conseils de pointe, fondés sur des données scientifiques, en matière de mesures d’atténuation et d’adaptation.

« On estime que 90 % des problèmes causés par le changement climatique sont liés à l’eau, entraînant des sécheresses, des inondations et d’autres phénomènes météorologiques extrêmes. Il faut que les décideurs donnent la priorité aux droits de l’homme avant toute autre utilisation, et qu’ils garantissent des stratégies, des plans et des budgets d’eau et d’assainissement résistants au climat, en particulier pour les personnes les plus vulnérables et marginalisées », a déclaré Catarina de Albuquerque, directrice générale du partenariat « Sanitation and Water for All », organisé par les Nations unies. « Le tout premier pavillon de l’eau est une occasion sans précédent d’harmoniser les politiques sur le climat et l’eau afin que les droits de la personne soient respectés, que les risques climatiques soient réduits et que plus d’argent soit disponible pour l’adaptation. Profitons de cette occasion pour travailler ensemble et tenir nos engagements – dans l’intérêt de tous. »

À la COP26 et à d’autres événements et espaces clés, les partenaires de SWA invitent les gouvernements à :

Améliorer l’utilisation efficace des ressources en eau et hiérarchiser leur répartition entre des utilisations concurrentes de telle sorte que la réalisation des droits de l’homme soit prioritaire

Veiller à ce que les groupes marginalisés, y compris les femmes et les enfants, aient accès à l’eau courante, au savon et aux toilettes pour leur santé et leur dignité, ce qui est un élément clé du renforcement de la résilience climatique

Collaborer avec les entreprises et les institutions financières internationales pour accélérer les investissements dans les infrastructures et les services d’eau résilients au climat – en particulier pour les pays en situation de vulnérabilité

Les événements virtuels du Pavillon de l’eau comprennent :

Financement climatique pour soutenir l’adaptation des services de base et renforcer la résilience des communautés : eau, assainissement et hygiène

Mardi 2 novembre, 9h00 GMT. Plus d’ informations ici .

Politique, responsabilité et suivi pour une eau, un assainissement et une hygiène résilients au climat : passer de l’engagement au réel

Samedi 6 novembre, 11h30 GMT. Plus d’ informations ici .

Liste des autres événements du Pavillon de l’eau .