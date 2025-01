Selon les dernières données de la plateforme OAG, l’aéroport Hartsfield-Jackson d’Atlanta demeure le plus fréquenté au monde en 2024

Tous les aéroports en tête de classement ont enregistré une croissance de capacité en glissement annuel

Principales conclusions :

Quatre des aéroports les plus fréquentés sont situés en Amérique du Nord, contre trois en Asie, deux en Europe et un au Moyen-Orient.

L’aéroport international de Shanghai-Pudong (PVG) arrive en tête en enregistrant une impressionnante hausse de 29 % par rapport à l’année précédente, soit la plus forte croissance de capacité des 10 premiers aéroports référencés.

Pour la première fois depuis 2019, l’aéroport international de Dallas Fort Worth (DFW), l’aéroport international de Denver (DEN), l’aéroport de Canton-Baiyun (CAN) et l’aéroport d’Istanbul (IST) rejoignent les 10 premiers du classement.

LONDRES, 14 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — OAG, première plateforme de données de l’industrie mondiale du voyage, publie ce jour l’édition 2024 de son classement annuel des aéroports les plus fréquentés du monde.

L’aéroport international Hartsfield-Jackson d’Atlanta (ATL) se maintient en tête de classement et se distingue en tant qu’aéroport le plus fréquenté du monde (capacités nationales et internationales confondues) à l’appui de ses 62,7 millions de passagers. Si sa capacité affiche une hausse de 2 % par rapport à 2023, elle demeure inférieure d’1 % à l’échelle de 2019.

L’aéroport international de Dubaï (DXB) se hisse à la deuxième place et mène la danse en matière de capacité internationale. En enregistrant une progression annuelle de 7 %, elle totalise 6,2 millions de sièges. L’aéroport de Tokyo-Haneda (HND) occupe la troisième place du podium avec ses 55,2 millions de sièges, soit une augmentation de 5 % par rapport à 2023. Il est talonné par l’aéroport de Londres-Heathrow (LHR), en quatrième position.

Avec ses 51,5 millions de sièges, l’aéroport de Londres-Heathrow (LHR) termine en 4ᵉ position et reste l’aéroport le plus fréquenté d’Europe, suivi par celui d’Istanbul (IST) et celui de Paris-Charles de Gaulle (CDG).

Aux États-Unis, les aéroports internationaux de Dallas Fort Worth (DFW) et Denver (DEN) ont vu leurs capacités respectives relevées de 18 % et 24 %, et gagnent ainsi les cinquième et sixième places du classement.

Du côté de la Chine, les aéroports internationaux de Canton-Baiyun (CAN) et de Shanghai-Pudong (PVG) se glissent respectivement aux 7e et 9e rang, à l’heure où la capacité aérienne du pays continue à se relever des effets de la pandémie mondiale. L’aéroport de Shanghai-Pudong enregistre la croissance la plus rapide des dix premiers de sa catégorie, soit une progression de 29 % de sa capacité, ce qui lui permet de passer cette année de la 15e à la 9e place.

L’aéroport d’Istanbul (IST) franchit le cap de la huitième place, traduisant ainsi son importance grandissante comme centre mondial.

Pour John Grant, analyste en chef d’OAG :

« À l’appui d’une croissance dans toutes les régions du monde, les dix aéroports les plus fréquentés illustrent une fois encore la nette reprise du secteur de l’aviation des deux dernières années. Depuis le succès des aéroports de Dallas Fort Worth et Canton jusqu’au rebond rapide de celui de Shanghai-Pudong, les compagnies aériennes poursuivent sur la voie du développement en ouvrant de nouvelles lignes et en proposant de nouveaux services, malgré les enjeux de la chaîne d’approvisionnement de l’ère postpandémique. »

Vous trouverez le classement complet et des détails relatifs à la méthodologie retenue sur le site Internet d’OAG.

À propos d’OAG

OAG est une plateforme de données de première importance pour l’industrie mondiale du voyage, et constitue une source unique inédite de données rapportées à son offre, sa demande et sa tarification.

Demandes médias : pressoffice@oag.com

Tendances clés :

Retour de flamme : des aéroports tels que celui de Shanghai-Pudong (PVG) ou de Séoul-Incheon (ICN) connaissent un rapide regain d’activité à l’issue de la pandémie, et profitent d’une demande en hausse et de la levée des restrictions.

: des aéroports tels que celui de Shanghai-Pudong (PVG) ou de Séoul-Incheon (ICN) connaissent un rapide regain d’activité à l’issue de la pandémie, et profitent d’une demande en hausse et de la levée des restrictions. Essor de l’Amérique du Nord : la forte croissance des aéroports DFW et DEN fait ressortir les dynamiques changeantes des centres internationaux du voyage aérien.

: la forte croissance des aéroports DFW et DEN fait ressortir les dynamiques changeantes des centres internationaux du voyage aérien. Supériorité du Moyen-Orient : l’aéroport de Dubaï (DXB) reste un acteur dominant du trafic aérien, et tient le haut du classement mondial en termes de capacité internationale.

GlobeNewswire Distribution ID 9330356