Swakop Uranium lance un rapport sur le développement durable soulignant les réalisations importantes sur la pratique multidimensionnelle

WINDHOEK, Namibie, 19 septembre 2022 /PRNewswire/ — Swakop Uranium (la « Société »), une filiale de China General Nuclear Power Corporation (CGN), a récemment publié son rapport de développement durable 2021 dans la capitale namibienne, à Windhoek. Le rapport détaillait les performances et les pratiques de la société en Namibie, tout en mettant en avant les statistiques officielles et les engagements de responsabilité sociale.

Mme Kornelia Shilunga, vice-ministre des mines et de l’énergie de Namibie, a salué la publication du rapport de durabilité 2021 de Swakop Uranium et a félicité la société pour avoir fait preuve d’un engagement envers la bonne gouvernance d’entreprise et la transparence. La mine Husab contribue de manière importante à l’économie du pays et est le plus grand employeur de l’industrie minière namibienne avec plus de 1 700 employés permanents et 1 000 sous-traitants.

Mme Inge Zaamwani-Kamwi, membre du conseil d’administration de Swakop Uranium et présidente du comité de développement durable de Swakop Uranium, a déclaré : « Le rapport 2021 souligne les impacts positifs de la société en matière de développement durable en Namibie, en particulier dans la région d’Erongo. Grâce à ce rapport, nous pouvons constater que la société s’engage à soutenir pleinement les impératifs de développement national et les objectifs de développement durable des Nations Unies. Le développement continu de l’entreprise fait partie intégrante de la stratégie commerciale de Swakop Uranium, avec pour objectif de construire une entreprise de classe mondiale dont la Namibie peut être fière. »

Le conseiller économique et commercial de l’ambassade de Chine en Namibie, M. Liu Mingzhe, a remercié toutes les parties prenantes pour leur soutien et leur assistance à long terme à la Swakop Uranium. Par le biais de la CGN, la Chine a réalisé son plus grand investissement de projet en Afrique sous la forme de la mine d’uranium Husab de Swakop, avec un investissement de plus de 5 milliards de dollars US qui a apporté 3,2 milliards de NAD à l’économie locale en 2021. La localisation de la main-d’œuvre est également un objectif important pour la société, qui s’efforce d’employer une main-d’œuvre composée à 96 % de talents locaux grâce à divers programmes de formation mis en place pour garantir une main-d’œuvre compétente et dévouée. CGN s’efforce également de s’approvisionner en énergie renouvelable, et a récemment construit une centrale solaire de 12 mégawatts à la mine.

Dans son avant-propos au rapport, le PDG de Swakop Uranium, M. Qiu Bin, a remercié les actionnaires, les principales parties prenantes et les employés pour avoir établi des relations positives et constructives qui ont permis à Swakop Uranium de réussir et de créer un héritage durable et positif en Namibie.